Los que no pueden irse de vacaciones: uno de cada tres catalanes

Estos días se suceden en televisión las imágenes de playas llenas de veraneantes, mientras que los trabajadores esperan con ganas para poder salir a disfrutar de sus ansiados días de descanso. Sin embargo, uno de cada tres catalanes (un 30,4%) dice “no poder permitirse una semana de vacaciones anual”, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La cifra, similar a la española , se ha estabilizado desde 2017, después de haber alcanzado su punto más alto durante los años de la crisis, en 2013, cuando el 43,6% de los catalanes indicaron que no podían permitirse salir de vacaciones.

Dentro de las personas que no pueden permitirse irse de vacaciones, destaca un 46,3% de los hogares monoparentales (que en su mayoría encabezan mujeres ), según los microdatos del Idescat. Algo parecido ocurre con las personas que cuentan con un nivel de educación primaria o inferior (40,1%), ni un 18,1% de los que tienen educación superior. Tampoco un 52,4% de los desempleados, o un 25,9% de los ocupados.

La falta de vacaciones es, de hecho, uno de los indicadores que contribuyen a medir el riesgo de pobreza o exclusión de los hogares mediante la tasa AROPE . Este índice combina el riesgo de pobreza por ingresos (vivir con menos del 60% de la renta media), la privación material y social severa —donde entra no poder pagar una semana de vacaciones fuera de casa— y muy baja intensidad laboral. En Catalunya , casi una de cada cuatro personas, un 24,4%, estaban en riesgo de pobreza en 2024.

Otros indicadores

Xavier Ramos, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona (UB), explica a Verificat que “aunque irse de vacaciones no está dentro de la cesta de bienes de extrema necesidad, muchos consideramos que, en sociedades actuales y modernas como las nuestras, para llevar una vida digna también debes poder relacionarte y seguir, aunque sea un poco, las costumbres y lo que hacen los grupos de referencia de tu sociedad”.

El economista añade que la variable de las vacaciones es un indicador que permite estudiar cómo interactúan las diferentes preferencias de las personas. Por ejemplo, otro de los indicadores de privación material es si se puede disponer de un coche, algo que niegan un 6% de los catalanes .

España es el décimo entre los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de personas que no pueden irse de vacaciones. Peor están Rumanía (59,5%), Grecia (43,1%) o Portugal (38,9%), y mejor situada está la media de la UE de los 27 (28,5%, .En Alemania este porcentaje es del 22,8% y en Luxemburgo del 10,6%, según datos del Eurostat.

Un encarecimiento de las vacaciones

Pese a que la encuesta de condiciones de vida cuantifica la cantidad de personas que no tiene vacaciones, no explica los motivos detrás. Para ello, hay que acudir a la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR) del INE, según la cual, del total de personas que no viajaron en 2024, un 37,8% lo atribuyó a razones económicas y un 26% a la falta de tiempo debida a compromisos familiares o laborales.

Los datos se dan en un contexto de encarecimiento de los viajes. Por ejemplo, el Índice de Precios Hoteleros del INE registró en junio un aumento interanual del 5,2%. Según datos de CaixaBank Research, que analiza en un estudio las transacciones hechas en sus terminales y tarjetas, el gasto total turístico de los españoles ha aumentado un 7,4% en los destinos internacionales y un 5,9% en los destinos nacionales este junio respecto al año pasado.

David César Heymann, economista de CaixaBank Research, explica a Verificat que el hecho de que aumente el gasto en destinos internacionales casa con que la renta de los españoles haya subido . “El turismo internacional” crece proporcionalmente más que la renta”, por lo tanto, “es normal ver esa subida”, añade el investigador, citando como fuente una publicación de su propia institución.