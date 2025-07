Detenidos los dueños de un piso y un empleado de una empresa de desocupación por echar a un inquilino moroso en Palma

La Policía Nacional ha detenido a los dueños de un piso y un trabajador de una empresa de desocupación por echar de la vivienda a un inquilino moroso en Palma. Los sospechosos irrumpieron en la habitación del perjudicado, le obligaron a salir, sacaron sus cosas al portal del edificio y cambiaron la cerradura. Alegaron que el hombre ha dejado de pagar las mensualidades y ha tenido conflictos con sus compañeros de piso y los vecinos de la finca. Están acusados de delitos de allanamiento de morada y coacciones y ayer quedaron en libertad tras comparecer ante el juez de guardia.

Los hechos, según consta en el atestado policial, ocurrieron el jueves por la mañana en un edificio de la calle Indústria. Un hombre, argentino de 41 años, llamó al 091 y explicó que los dueños del piso donde tiene una habitación alquilada desde hace un mes y medio se habían presentado en la vivienda junto a tres hombres "de gran envergadura y corpulentos", que según anunciaron eran de una empresa de desocupación. Una patrulla acudió al lugar y el hombre contó que los cinco habían entrado en el domicilio y, "de forma intimidatoria", lo echaron del piso. Luego cogieron todos sus enseres personales y los sacaron al portal del edificio, tras lo que cambiaron la cerradura de la puerta principal para que no pudiera volver a entrar.

Echarlo por la fuerza

Los policías vieron las pertenencias del perjudicado en el portal y cuando subieron a la vivienda en cuestión encontraron allí a tres personas. Eran los dueños del piso, una pareja de franceses de 57 y 59 años residentes en Calvià, y uno de los trabajadores de la empresa de desocupación, un rumano de 37 años. Los propietarios de la vivienda contaron a los agentes que el piso está alquilado por habitaciones, a 400 euros cada una. El hombre que había llamado a la Policía es uno de sus inquilinos y había dejado de pagar las mensualidades, argumentaron. Añadieron que es "muy problemático con sus compañeros y vecinos del edificio" y confirmaron que habían optado por contratar los servicios de una empresa de desocupación para echarlo por la fuerza. Por eso habían acudido esa mañana a la finca junto a los otros tres hombres.

El trabajador del negocio de desocupación relató a los agentes que era su primer día en ese empleo. Según contó, sus jefes le habían enviado a ese domicilio junto a dos compañeros para sacar al inquilino. Este acusado no identificó a sus superiores y dijo no saber cómo se llama la empresa. Sí afirmó que el inquilino le había amenazado durante su intervención, pero no concretó en qué consistieron. Los agentes se entrevistaron también con otra de las inquilinas de la vivienda, una mujer extranjera que confirmó el cambio de la cerradura del piso.

En libertad

Los policías detuvieron finalmente a la pareja de propietarios del inmueble y al empleado de la empresa de desocupación, acusados de delitos de allanamiento de morada y de coacciones por haber irrumpido sin autorización en la casa y cambiado la cerradura. Los tres sospechosos fueron trasladados a comisaría para ser interrogados y ayer por la mañana fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción número 5 de Palma, en funciones de guardia. Todos se acogieron a su derecho a no declarar y quedaron en libertad con cargos, según explicaron fuentes jurídicas.