El caos ferroviario dispara el estrés: "He visto a gente llorar por llegar tarde al trabajo"

¿Llegaré a tiempo al trabajo, al examen, al médico, al juzgado? ¿Cómo le explico a mi jefe que, de nuevo, el tren no ha pasado en el horario previsto? ¿Cómo es posible que llegue tarde otra vez a pesar de levantarme dos horas antes? ¿Y si cuando llegue está cerrado?, ¿y si el cliente se ha ido? ¿Cuándo saldrá el próximo tren? No hay una causa-efecto entre la red ferroviaria y la salud mental, pero sí es una realidad: el 88% de los usuarios de la red de cercanías asegura que la crisis ferroviaria afecta su calidad de vida.

Así consta en el primer estudio que analiza las consecuencias psicológicas del mal funcionamiento del servicio de Cercanías y regionales de Renfe en quienes emplean a diario la red ferroviaria. El trabajo, desarrollado por el Departamento de Psicología de la Universitat Rovira i Virgili (URV), asegura que las personas usuarias del servicio de cercanías identifican un aumento de síntomas de ansiedad, depresión y malestar físico a raíz de la situación, en comparación con la media de la población.

El estudio recoge como queja generalizada la demora en los trenes y analiza las consecuencias psicológicas de esta situación. Los investigadores han analizado como indicadores de malestar emocional la ansiedad, depresión, hostilidad y somatizaciones (es decir, malestares físicos como dolores de cabeza o digestiones pesadas asociadas al estrés). Los resultados obtenidos "no hacen ningún diagnóstico clínico", afirman fuentes de la investigación, pero apuntan a que los valores de estos indicadores "son significativamente más altos en las personas que utilizan el tren, especialmente las que lo hacen a menudo, respecto a los valores de referencia de la población general".

"Llegar tarde es muy estresante"

"El hecho de llegar tarde al trabajo es muy estresante. El caos ferroviario condiciona la vida porque hablamos del trabajo, pero también de una cita médica, de ir a clase o de un examen. Es indignante que en pleno siglo XXI no se invierta en la red de cercanías lo que sea necesario para que esto no ocurra. Por qué es un problema que se repite y al que no ponen solución. Y se trata de invertir dinero, analizar donde está el fallo y subsanarlo. Si hay jubilaciones eso debe estar previsto por la empresa. Para mí, quienes utilizan a diario el transporte ferroviario son héroes porque están expuestos a un nivel de ansiedad importante. He visto a personas adultas llorar en el tren porque iban a llegar tarde al trabajo y decían que las iban a despedir. Es muy duro eso. Sobre todo porque se habían levantado con previsión suficiente para algún incidente y aún así llegaban tarde", explican desde Indignats amb Renfe, una entidad valenciana que surgió de la "desesperación ciudadana" de usuarios de la red de Cercanías. Además, recalcan que registra quejas "sirve de poco porque la compañía contesta con un escrito que siempre es el mismo y no pone solución".

Punto de vista multifactorial

Para Roger Muñoz, profesor titular del departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento psicológicos de la Universitat de València e investigador en el campo de la evaluación psicológica en el ámbito de atención primaria, hay que entender la salud mental "con un punto de vista multifactorial". "No se puede afirmar que una persona tenga ansiedad o depresión por emplear el transporte público porque seguro que también tendrá otros problemas estresores relacionados con el trabajo, la vivienda, las relaciones sociales... La salud mental es muy compleja. Los problemas del transporte público es una variable más que se añade a la realidad social, pero como profesional debo recalcar que la correlación no implica causalidad. Es evidente que a mayor nivel de estrés, más problemas emocionales, pero no es el único factor del caos en el transporte el que implica una depresión", explica el experto.

Ahora bien, como experto en salud mental sí exige que se aborde como un "asunto de Estado" por qué somos uno de los países que consume más psicofármacos de toda Europa. "España gasta anualmente 46.000 millones de euros en salud mental, de los cuales, una parte significativa se destina a la compra de psicofármacos. Si este país tiene un problema de salud mental y no atiende la salud mental desde el sistema sanitario público y eso debería ser un asunto de Estado. Atender a la población con terapias basadas en la evidencia supondría un importante ahorro que se podría destinar, por ejemplo, a la mejora de la red de transporte".