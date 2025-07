Un joven de 20 años asume el reto de regentar dos quioscos en Manresa: "Si sale mal, mala suerte y a seguir, pero no contemplo que me vaya mal"

De trabajar allí durante algo más de siete meses hace un año a ser quien lo gestiona actualmente. Esta es la curiosa y resumida historia de Imad Boulehoual, un joven de Sant Vicenç de 20 años que, después de casi siete meses en Suiza, volvió a Manresa y vio una oportunidad: "Sé cómo se trabajaba y también sé hacia dónde quiero llevar el negocio", relata con decisión. Tanta, que Boulehoual no solo se ha lanzado a la piscina consiguiendo la concesión del quiosco de Canaletes, sino que también se ha atrevido con el del Quimet. De este modo, a partir de la semana que viene, solo quedará cerrado el del Mig, aún sin nadie que quiera gestionarlo.

Pero la primera intención del joven santvicentí era asumir solo la concesión del quiosco que conocía: "Me sorprendió que Canaletes estuviera cerrado, por eso fui al Ayuntamiento a informarme de qué se pedía para poder obtener la concesión". Y precisamente después de presentar su propuesta para gestionarlo, se enteró de que también estaban disponibles el resto de quioscos. "Desde el principio descarté el del Mig, porque me parecía poco interesante, y después de hablar con la persona que tenía antes la concesión del Quimet, decidí hacer también una propuesta para ese segundo quiosco", explica.

Canaletes ya hace algo más de una semana que ha levantado la persiana. Nueve días que "han ido bastante bien, aunque la lluvia del fin de semana pasado afectó al total de la clientela", reconoce. Además, "el Ayuntamiento me dio las llaves del Quimet este viernes, por eso aún no lo hemos abierto. Tengo que terminar de arreglar algunos electrodomésticos, limpiar el espacio y acabar de poner a punto todo el quiosco". En este sentido, y "si todo va bien", Boulehoual calcula que "entre el martes y el miércoles próximos" el Quimet debería volver a abrir.

Cambios a la vista

La experiencia y todo el conocimiento previo del negocio que acumula el nuevo propietario de la concesión del quiosco de Canaletes lo han llevado a asumir el reto con la intención de darle un lavado de cara: "Tal como funcionaba antes, me parece inviable que salga adelante, por eso tengo la intención de empezar a servir tan pronto como sea posible bravas, tapas y bocadillos calientes, y dejar un poco de lado los cruasanes y las pastas". En este sentido, Boulehoual es claro: "quiero innovar, porque si no lo pruebas, nunca sabes si funcionará o no".

Boulehoual quiere vendre "tan pronto como sea posible" tapas y bocadillos calientes / Oscar Bayona

Pero el joven santvicentí se muestra muy confiado en su capacidad para impulsar este nuevo espacio: "Si sale mal, mala suerte y a seguir, pero ahora mismo no contemplo que me vaya mal", reafirma con seguridad.

Para hacer realidad este giro de 180 grados en el quiosco junto a la plaza Neus Català, Boulehoual no podrá contar con una plancha o una freidora, "porque no hay salida de humos". Pero la convicción sobre el rumbo que debe tomar el negocio lo ha llevado a buscar alternativas: "He comprado un horno y una freidora de aire con los que ahora hago las pastas y pronto empezaré a hacer los bocadillos calientes y las tapas".

En cuanto al modelo de negocio del Quimet, el nuevo propietario de la concesión reconoce que "no tengo el mismo conocimiento de cómo funcionaba". Aun así, "he hablado con gente para asesorarme y ver qué opciones tenía, pero ahora mismo me parece que lo mejor es seguir con la misma línea, ya que me parece la más funcional". Es decir, que cuando el Quimet vuelva a abrir, continuará sirviendo vermuts, copas de vino y cervezas.