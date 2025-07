Del hospital a los cuidados en casa sin hacer papeleo: "A los tres tres meses del ictus ya teníamos todo lo necesario"

Aunque lo ha intentado varias veces, Juan Utrilla no logra recordar el día que tuvo el ictus, en enero de 2024. "Sé lo que me han contado y sé que mi vida cambió por completo", asume. Desde aquel día, por ejemplo, solo se puede duchar dos veces por semana, que es cuando le ayuda a hacerlo la trabajadora familiar del servicio de atención a domicilio (SAD) de Santa Coloma de Gramenet. Un servicio público de apoyo en casa por el que no ha tenido que hacer ni una sola gestión. Fueron los sanitarios quienes activaron a los servicios sociales para poder organizar todo el apoyo que Juan necesitaba tras el incidente. "Yo estoy encantada, a los tres meses ya lo teníamos todo y sin tener que hacer ni un papeleo, ni pagar nada", señala Trinidad, su hermana. Este es el modelo que la Generalitat está desplegando en toda Catalunya para atender a los dependientes.

Juan Utrilla, vecino de 64 años de Santa Coloma de Gramenet, tras superar un ictus el año pasado. / Jordi Otix / EPC

Juan no recuerda el día del ictus, pero su hermana Trinidad jamás lo olvidará. "Yo le llamo cada día, pero, además, aquel día tenía que venir a mi casa a comer", cuenta. Pero Juan ni llegaba ni contestaba al teléfono. "Hasta que vinieron los de la ambulancia, reventaron la puerta y nos lo encontramos tirado en el suelo", sigue la hermana. "El problema fue que se cayó y pasaron nueve horas hasta que nos dimos cuenta. No solo fue el ictus, también tuvo un ataque de epilepsia". Precisamente él, diabético, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. "Por su realidad, él ya hacía varios controles anuales para prevenir complicaciones", cuenta Sílvia Hernández, su enfermera, en el salón de su casa.

Después de la semana y media de hospital, en Can Ruti, llegó la vuelta a casa. Aparte de las enfermedades, Juan vivía solo desde que perdió a su mujer. Para acceder a su piso hay veinte escalones que en aquel momento él no podía afrontar. "No podía moverse de allí y, además, no recordaba nada. Si se quedaba en casa estaba encerrado", sigue Trinidad. Al principio, la hermano se lo llevó con ella. "'Trini' tuvo que parar su vida por él, fue un STOP total de su vida", señala Hernández. Algo que la mujer no se podía permitir, ya que debía seguir trabajando en la limpieza a diario para llegar a final de mes.

Juan Utrilla junto con su enfermera, Sílvia Hernández / Jordi Otix / EPC

Fue esta realidad social, unida a la nueva enfermedad de Juan, lo que activó todos los procedimientos de los sanitarios. "Nos coordinamos con los trabajadores sociales del hospital y del CAP. Yo le hice una escala para ver el grado de dependencia y autonomía que tenía", cuenta la enfermera. Los profesionales de servicios sociales visitaron la casa de Juan. "Allí es cuando vimos sus necesidades, las que no estaban cubiertas, las que suponían riesgo para su enfermedad...", sigue Hernández. En este caso, el modo en el que se alimentaba y cocinaba era fundamental para su tratamiento. "Teníamos que ayudarle a hacer las comidas, a estar encima", recuerda Hernández.

"Recuerdo aquellas semanas que tenía el corazón en un puño. Pero lo bueno es que fue muy poco tiempo. Enseguida nos pusieron todo el apoyo. Estoy muy contenta", agradece Trinidad. En menos de tres meses, Juan ya tuvo una trabajadora familiar dos días a la semana que le ayudaba con la comida y la higiene, y una mujer que cada 15 días le limpia el piso. Todo, pagado con dinero público. "Su labor es muy importante, no solo por lo que hacen también por si ven señales de alarma o limitaciones. Hay cosas importantes para la evolución de las enfermedades que no dependen de una pastilla, como es la alimentación, la seguridad", explica Hernández.

La colaboración entre el sistema sanitario y social de Santa Coloma hace años que funciona, pero en agosto de 2024 dio un paso más a raíz de una innovación tecnológica. A través de un programa informático, los expedientes de unos y otros son compartidos. "Vamos conjuntamente, hacemos una única valoración, y activamos las funciones más adecuadas para que los pacientes puedan quedarse en su casa. Y en función de la complejidad también tramitamos nosotros la dependencia o la discapacidad", explica Sandra Muñoz, trabajadora social del CAP Fondo.

Juan Utilla, junto a su hermana Trinidad, el pasado martes. / Jordi Otix / EPC

La valoración, si es tras un ingreso hospitalario, no suele alargarse más de 15 días. Aunque en algunos casos de pacientes con problemática social también derivan a residencias, albergues de personas sin hogar o centros sociosanitarios. "Otras veces somos nosotros quien activamos al CAP cuando hacemos visitas, muchas veces con temas de salud mental", añade Anna Gutiérrez, coordinadora de servicios sociales en Santa Coloma. Los casos que atienden son muy diversos: desde pacientes oncológicos hasta fracturas, enfermos que vive sola o con graves problemas para llegar a final de mes. "Lo que vemos es que mejora su bienestar y los ingresos en residencias y en hospitales se retrasan mucho", sigue Muñoz.

Hace meses que ese nudo en el estómago de Trini por el futuro de su hermano se ha ido deshaciendo. "Nos dijeron que pidiéramos lo que necesitáramos, y ahora les hemos pedido que vengan otro día más a ayudarle porque cuando nos toca un festivo nos pone en muchos apuros", señala la hermana, que en todo este proceso no ha tenido que hacer ni un papel, ni una cola frente ninguna ventanilla. "Es lo importante, que nosotros nos coordinemos para que no sean ellos los que tengan que ir dando vueltas, que suficiente ya están pasando. Esto es parte fundamental de la recuperación", insiste Hernández.