Sant Llorenç de Morunys (Lleida) avisa a los turistas: en el pueblo suenan las campanas y cantan los gallos

El bando emitido por el Ayuntamiento de Sant Llorenç de Morunys (Segarra, Lleida) va dirigido a los visitantes, tanto esporádicos como aquellos que tienen una segunda residencia en el pueblo y que también se consideran parte del vecindario. En este sentido, se recuerda que hay sonidos característicos del entorno rural que, aunque puedan resultar molestos para algunos visitantes procedentes de la ciudad, forman parte de la vida del pueblo: las campanas, que suenan cada cuarto de hora, el canto de los gallos, el paso de rebaños cerca del casco urbano o el trabajo de los campesinos.

El bando responde a las quejas, recurrentes en época estival, de varios visitantes y vecinos con segunda residencia. De hecho, en un solo viernes se recibieron dos: una por la presencia de gallos cerca del núcleo urbano y otra por el volumen de las campanas. El alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, subraya el tiempo que supone atender estas quejas, aunque sean una minoría entre el conjunto de visitantes. Esto impide dedicar más tiempo a cuestiones de verdadera importancia.

Acceso a vivienda

En esta línea, Riu afirma: "Actualmente no tenemos escuela nueva, no tenemos vivienda, no tenemos transporte público". Aunque el nuevo centro educativo del Institut Escola lleva proyectado unos 30 años y las obras deberían comenzar en 2026, Riu puntualiza que "incluso había caducado la documentación de cesión de los terrenos, y ha sido necesario rehacerla, aunque ahora ya la tenemos". Asimismo, el transporte público solo funciona de forma habitual durante el curso escolar. El problema de la falta de vivienda está relacionado con la gran cantidad de segundas residencias, que superan el 60%: "La gente que quiere quedarse a vivir aquí no encuentra nada o lo tiene muy difícil", señala Riu. Desde el Ayuntamiento se intenta ayudar a quienes buscan vivienda en el valle y se publican anuncios al respecto, pero se reconoce que es una tarea complicada.

Aun así, Sant Llorenç de Morunys se caracteriza por acoger a un gran número de visitantes, sobre todo en verano, muchos de los cuales tienen una segunda residencia en el municipio. Desde el consistorio se destaca el compromiso con una buena acogida, lo que se refleja en que muchos visitantes se sienten piteus. Al mismo tiempo, se recalca la importancia de respetar y entender las particularidades del entorno rural que definen el Valle de Lord y su núcleo poblacional, Sant Llorenç de Morunys.