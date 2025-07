El piloto Perico Durán, sobre la importancia del modo avión: “Para evitar una distracción”

Antes del despegue de una aeronave, tal como dictan las indicaciones de la tripulación de cabina, los pasajeros debemos activar el modo avión. Pese a tratarse de un gesto al que no damos mayor importancia, el comandante de aviación y divulgador Perico Durán ha explicado el motivo que se esconde detrás de esta práctica.

Durán, que recientemente acudió como invitado al pódcast ‘Tómatelo con vino’, donde explicó que encender el modo avión antes del despegue es un protocolo que tiene sentido, ya que, aunque no provoca fallos mecánicos evidentes, puede generar situaciones no deseadas. El profesional en el sector lo ha explicado así: “Gente más lista que nosotros piensa que podría llegar a pasar algo si no ponemos el modo avión”.

Objetivo: "evitar una distracción”

No poner el modo avión no es sinónimo de que pueda apagar un motor o impedir que se despliegue el tren de aterrizaje, pero sí que puede comportar consecuencias. Para el piloto, “lo que puede pasar a lo mejor es una pequeña falsa indicación de algo o una distracción”. Es por eso que la aviación, “que intenta minimizar riesgos al 100%”, decide que “cuando estemos cerca del suelo, que es cuando los móviles empiezan a emitir más, vamos a decir que la gente ponga el modo vuelo para evitar una distracción", ha continuado.

Qué ocurre si usas el móvil durante el despegue

Durán ha subrayado que los sistemas de navegación necesitan una fiabilidad total. Por lo tanto, se necesita evitar interferencias o fallos en las indicaciones, ya que los pilotos dependen de la precisión de cada dato en la cabina. Así pues, el piloto lo tiene claro y ha lanzado un mensaje directo: “¿Qué más te da? Son 10 minutos desde 10.000 pies hasta que aterrizas. Ponlo en modo vuelo y evitas una distracción que es una chorrada, estar 10 minutos sin móvil”.

Con estas palabras, el profesional ha reforzado la importancia de algo que puede parecer una tontería, pero tiene todo el sentido cuando se trata de garantizar la seguridad de todos los pasajeros de un avión.