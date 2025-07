Rafa Guerrero, psicólogo: “La sobreprotección ocurre cuando el padre o la madre se dejan guiar por sus propios miedos infantiles”

En el complejo universo de la crianza, existe una delgada línea entre cuidar y coartar, entre proteger y limitar. Es un equilibrio delicado que muchos padres y madres transitan con la mejor de las intenciones, pero a menudo con resultados contraproducentes. El psicólogo Rafa Guerrero, en una reveladora conversación con Álex Fidalgo en el podcast Lo que tú digas, pone el foco en uno de los errores más comunes y dañinos de la paternidad moderna: la sobreprotección. Lejos de ser una manifestación de amor exacerbado, Guerrero la define como una proyección de los miedos no resueltos de los propios adultos, una barrera invisible que, en lugar de proteger, incapacita a los niños para la vida, moldeando adultos inseguros, dependientes y con una profunda incapacidad para tomar las riendas de su propia existencia.

El origen del problema: los miedos infantiles de los padres

Cuando un padre le dice a su hijo "no corras que te vas a caer" o "no te sirvas tú el agua que la vas a derramar", el mensaje que subyace no es de cuidado, sino de desconfianza. Según Rafa Guerrero, la raíz de la sobreprotección no se encuentra en una evaluación objetiva de los peligros del entorno, sino en el eco de los propios fantasmas infantiles del progenitor. "La sobreprotección ocurre cuando el padre o la madre se dejan guiar por sus propios miedos infantiles", explica el psicólogo. Son temores a la herida, al fracaso, al rechazo o a la frustración que el adulto no ha sabido gestionar en su propia vida y que, inconscientemente, proyecta sobre su hijo, enviándole un mensaje devastador para su autoestima: "tú no eres capaz".

Este mecanismo anula el impulso más natural y necesario de la infancia: la curiosidad. Un niño no nace con miedo a subirse a una bicicleta o a jugar al fútbol; nace con el deseo de explorar, de experimentar y de poner a prueba sus capacidades. Es el miedo del adulto el que frena esa curiosidad innata. Al evitarle sistemáticamente cualquier situación que pueda implicar un riesgo, por mínimo que sea, el padre o la madre le está negando la oportunidad de aprender, de desarrollar su autonomía y, lo más importante, de construir una confianza sólida en sí mismo. El niño, que en un principio solo quería descubrir el mundo, termina por internalizar el mensaje de que el mundo es un lugar peligroso y que él no tiene las herramientas para enfrentarlo.

Las consecuencias a largo plazo: creando adultos indecisos y dependientes

Las cadenas forjadas por la sobreprotección en la infancia son invisibles, pero acompañan al individuo durante toda su vida adulta. Rafa Guerrero es contundente al describir el perfil de una persona que ha sido sobreprotegida: "Se va a convertir en una persona súper indecisa de mayor y no va a saber poner límites". La lógica es aplastante. ¿Cómo va a aprender a tomar decisiones alguien a quien siempre le han dicho qué hacer, qué pensar y qué sentir? ¿Cómo va a saber poner límites una persona a la que nunca se le ha permitido gestionar sus propios conflictos o decir "no"?

Estos adultos suelen presentar una bajísima tolerancia a la frustración. Al haber sido resguardados de cualquier fracaso o decepción, el más mínimo contratiempo en la vida se convierte en una catástrofe insuperable. Se vuelven dependientes emocionalmente, buscando constantemente la aprobación y la guía de otros para validar sus propias elecciones. "El niño empieza delegando en mamá y papá, y acaba sintiendo que no puede hacer las cosas por sí mismo", advierte Guerrero. Esta delegación se perpetúa en la edad adulta, manifestándose en relaciones de pareja, en el ámbito laboral y en la incapacidad general para asumir responsabilidades plenas sobre la propia vida.

La alternativa saludable: acompañar desde el amor incondicional

Frente a este panorama, Rafa Guerrero no propone una crianza negligente o permisiva, sino un modelo basado en el acompañamiento y el amor incondicional. La clave no está en evitar que el niño se caiga, sino en estar ahí para ayudarle a levantarse, validar su dolor y animarle a intentarlo de nuevo. Equivocarse es una parte fundamental del aprendizaje. "La primera vez que coges un cuchillo, no lo haces bien; la primera vez que juegas a los bolos, no haces un pleno", señala. Permitir el error, la repetición y la frustración que conlleva es esencial para construir la resiliencia, esa capacidad de sobreponerse a la adversidad que es vital para una vida emocionalmente sana.

El pilar que sostiene toda esta estructura es el amor incondicional. Esto significa amar a los hijos por el simple hecho de ser quienes son, no por sus logros, sus notas o sus habilidades. Cuando un niño se siente amado de manera incondicional, su autoestima se cimenta sobre una base sólida e inquebrantable. Sabe que su valor como persona no depende de sus éxitos o fracasos, lo que le da la seguridad necesaria para atreverse a experimentar, a fallar y a volver a empezar. En definitiva, la verdadera protección no consiste en construir muros alrededor del niño, sino en darle las herramientas para que aprenda a escalar los suyos propios.