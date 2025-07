Catalunya realiza una nueva adjudicación de docentes tras el "error deliberado" detectado en el proceso

El Departament d'Educació i Formació Professinal ha resuelto contra reloj la adjudicación de docentes para el próximo curso después de que el viernes pasado anunciara que durante el proceso se había detectado un error que, según la consellera Esther Niubó, apuntaba a que había sido "deliberado". En menos de tres días, la conselleria ha vuelto a hacer las adjudicaciones, que han acabado afectando a prácticamente 3.000 docentes (2898, un 5% respeto a las cerca de 57.000 plazas en juego). De hecho, la consellera Esther Niubó comparece este martes en la Comisión de Educación del Parlament para dar explicaciones sobre el caso.

La tormenta se desató el viernes, cuando la conselleria anunció que debía repetir las adjudicaciones de plazas tras detectar una bolsa de unas 800 plazas 'perfiladas' –docentes que los centros hasta este año contrataban directamente atendiendo a sus propias necesidades– que no se habían repartido entre los funcionarios y que habían sido asignadas a profesores interinos. Dado el volumen de nuevos funcionarios por colocar surgidos de las últimas macrooposiciones, la directriz de Educació, tras un pacto con los sindicatos, era que este año no podían bloquearse este tipo de plazas y que debían introducirse en el bombo de vacantes para ser ocupadas por funcionarios, algo que no sucedió.

"Acción deliberada"

Pese a que el viernes fuentes del Departament aseguraron que se estaba "investigando lo ocurrido" y que, si se detectaba alguna irregularidad administrativa, se actuaría "de forma contundente para depurar responsabilidades", la consellera, el sábado, fue contundente y en varias intervenciones públicas mantuvo que todo apuntaba a una acción "deliberada, voluntaria y consciente" por parte de una persona "del equipo técnico" con acceso al programa.

La consellera lamentó el sábado que "esta incidencia" ha afectado "muchísimo" a la credibilidad del Departament d'Educació i FP

La conselleria ya había cuantificado en 3.000 los docentes que han visto modificado su destino, que había sido anunciado el miércoles de la semana pasada. "El hecho de que se altere una plaza o un puesto de trabajo provoca afectaciones en cadena, como un acordeón en el conjunto", señalaba el sábado la consellera, quien lamentó que esta incidencia ha afectado "muchísimo" a la credibilidad del departamento.

Las direcciones de escuelas e institutos debían marcharse el viernes pasado de vacaciones con las plantillas cerradas. A pesar del incidente, lo, la consellera aseguró el sábado que "en ningún caso" se retrasará el inicio del curso, tal como reclamaba este viernes el sindicato USTEC. "Esta incidencia no puede generar más perjuicios al conjunto del sistema educativo. El 1 de septiembre es el momento en que estos docentes debían tomar posesión de la plaza y así lo harán", sentenció.

El sindicato Professors de Secundària hizo pública este lunes una dura carta abierta a la consellera en la que señalaba que Niubó, en última instancia, es "la jefa de personal" de más de 90.000 empleados públicos —de hecho, no existe ninguna empresa en Catalunya con tantos trabajadores— y, por lógica derivada, las decisiones de su Conselleria —por acción o por omisión— "afectan también a las vidas de las familias de este ingente colectivo".

Denuncia penal por prevaricación

"Lidera la gestación, implementación y supervisión de un modelo educativo que cada día es más cuestionado por los informes internacionales y por la propia ciudadanía. Su Departament debe velar por el aprendizaje de los alumnos, y esto se concreta en acortar la línea que une los puntos ignorancia y conocimiento. No es un tema menor: usted debe garantizar el derecho a una educación de calidad para cientos de miles de alumnos. Así que sí, también en este ámbito tiene una gran responsabilidad", prosigue la carta en la que piden a la consellera que "identifique con nombres y apellidos" al autor de esta "salvajada" para que los servicios jurídicos del sindicato puedan interponer "la correspondiente denuncia penal por prevaricación, en la que exigiremos explícitamente la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público".

El sindicato mayoritario en educación secundaria pide también a Niubó en la misma carta abierta que "cese fulminantemente a todos los cargos de libre designación —heredados o no— que no sean de su confianza".

Polémica con las "plazas perfiladas"

Las plazas perfiladas -posibles gracias al polémico Decreto de plantillas, que permite a las direcciones elegir mediante entrevistas a una parte del profesorado para adaptarlo a sus necesidades y proyecto- habían sido siempre objeto de debate, al permitir "bloquear plazas" con interinos y no ofrecerlas a la lista de vacantes para funcionarios. Criticadas por sindicatos y celebradas por las direcciones de los centros para crear equipos a medida.