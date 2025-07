Educació trabaja contra reloj para subsanar el fiasco de las adjudicaciones de profesores: 7 preguntas y respuestas del caso

Más de 3.000 profesores catalanes están en vilo –así como un grueso de centros escolares– desde que el viernes pasado el Departament d'Educació i Formación Professional anunció que paralizaba el proceso de adjudicación de plazas docentes y que debían repetir el proceso de nuevo, cuando este debería haber quedado cerrado el mismo viernes. La consellera Esther Niubó comparece este martes en el Parlament para dar explicaciones y asegura que el departamente trabaja contra reloj para subsanar el caso "lo antes posible".

La conselleria anunció el viernes que debía repetir las adjudicaciones de plazas de docentes después de detectar una bolsa de unas 800 plazas 'perfiladas' –docentes que los centros hasta este año contrataban directamente atendiendo a sus propias necesidades– que no se habían repartido entre los funcionarios y que habían sido asignadas a profesores interinos. Dado el volumen de nuevos funcionarios por colocar surgidos de las últimas macrooposiciones, la directriz de Educació, tras un pacto con los sindicatos, era que este año no podían bloquearse este tipo de plazas y que debían introducirse en el bombo de vacantes para ser ocupadas por funcionarios, algo que no sucedió.

Pese a que el viernes fuentes del Departament aseguraron que se estaba "investigando lo ocurrido" y que si se detectaba alguna irregularidad administrativa, se actuaría "de forma contundente para depurar responsabilidades", la consellera, el sábado, fue contundente y en varias intervenciones públicas mantuvo que todo apuntaba a una acción "deliberada, voluntaria y consciente" por parte de una persona del equipo técnico con acceso al programa.

La conselleria ha cuantificado en 3.000 los docentes que podrían ver modificado su destino, anunciado el miércoles de la semana pasada. "El hecho de que se altere una plaza o un puesto de trabajo provoca afectaciones en cadena, como un acordeón en el conjunto", señalaba el sábado la consellera, quien lamentó que esta incidencia ha afectado "muchísimo" a la credibilidad del departamento.

Fuentes de la conselleria aseguran que han estado trabajado todo el fin de semana para resolver el problema y confían volver a asignar todas las plazas de forma correcta esta misma semana. "Si puede ser este lunes, mejor que el martes, y el martes mejor que el miércoles", señalan fuentes del Departament. Este martes la consellera Esther Niubó comparecerá a petición propia en la Comisión de Educación del Parlament para dar explicaciones sobre lo ocurrido.

Las direcciones de escuelas e institutos debían marcharse el viernes pasado de vacaciones con las plantillas cerradas –ese era el compromiso de la conselleria– y no solo no será así, sino que tendrán que volver a rehacer la organización del centro, ya que hoy por hoy no saben cuántos de los docentes con los que pensaban que contaban saltarán. Pese a ello, la consellera aseguró el sábado que "en ningún caso" se retrasará el inicio del curso, tal como reclamaba este viernes el sindicato USTEC. "Esta incidencia no puede generar más perjuicios al conjunto del sistema educativo. El 1 de septiembre es el momento en que estos docentes debían tomar posesión de la plaza y así lo harán", sentenció.

La comunidad educativa ha reaccionado con enfado e indignación. Tanto los miles de docentes que tenían una plaza asignada y ahora ven que salta por los aires como las direcciones, que sienten que "están atendiendo con la máxima profesionalidad al alumnado con unos recursos mínimos". "Nos exigen que mejoremos resultados, pero ni siquiera sabemos con quién trabajaremos el próximo curso", se indignaba este viernes una directora.

La portavoz del sindicato USTEC, Iolanda Segura, pone en duda que la incidencia en la adjudicación de plazas docentes que obligará a repetir el proceso tenga su origen en una sola persona, tal como señala la consellera. "Aquí alguien ha permitido que esto haya ocurrido y, por tanto, las responsabilidades deben recaer sobre todos los que hayan propiciado que haya sucedido de esta manera", afirma Segura, quien señala que desde hace años se detectan irregularidades y pide compensaciones para los afectados.

JxCat, ERC, el PP y la CUP solicitaron el viernes al Departament que depure responsabilidades ante el "desaguisado" generado por la paralización de la adjudicación de plazas a docentes para el próximo curso tras detectar que en el procedimiento no se habían seguido las instrucciones marcadas por el Departament.

La consellera ha abierto un expediente informativo interno para aclarar qué ha ocurrido y asegura que "las consecuencias han de ser contundentes".