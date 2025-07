Aplazada la devolución de la fianza de los abonos recurrentes de Renfe por un problema informático

Una incidencia en el sistema informático ha impedido que este lunes pueda comenzar el proceso de devolución de la fianza de los abonos recurrentes de Renfe correspondientes al periodo mayo-junio. Inicialmente, Rodalies había comunicado que los reembolsos podrían empezar a gestionarse a partir del 21 de julio, pero finalmente ha anunciado en su cuenta de X (antes Twitter) que no será posible. Por tanto, este lunes no se podrá devolver la fianza, ni en efectivo ni mediante tarjetas bancarias. Renfe informa que está trabajando para resolver el problema, pero por ahora, el inicio de las devoluciones queda pospuesto y no se ha confirmado una nueva fecha para el comienzo del proceso.

¿Cómo recuperar la fianza?

Una vez se solucione la incidencia, la devolución de la fianza se realizará por los canales habituales. Si la compra del abono se hizo con tarjeta de crédito, el importe se reembolsará automáticamente en la misma tarjeta utilizada, sin que el cliente tenga que solicitarlo. En el caso de las compras en metálico, la devolución se gestionará en las taquillas. El importe de la fianza, que puede ser de 10 o 20 euros según el abono, se devuelve siempre que el usuario haya realizado como mínimo ocho viajes entre los meses de mayo y junio de 2025. En caso de no cumplir con los viajes mínimos el importe de la fianza será considerado como una indemnización y no será devuelto.

Para realizar la devolución en los puntos de venta, se adjunta un manual con el procedimiento de devolución de fianza. Toda la información sobre la oferta de productos comerciales que ofrece Rodalies de Catalunya al número de atención al cliente 900 41 00 41 i el 912 320 320, así como la información en su página web.