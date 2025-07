Solo uno de cada tres cámpings catalanes tienen el plan obligatorio contra inundaciones

En los últimos cinco años, solo 119 cámpings de los más de 300 existentes en Catalunya disponen de un plan de autoprotección (PAU) ante inundaciones validado por la autoridad competente. Son datos facilitados por el Departament d'Interior i Seguretat tras una pregunta formulada por el Partido Popular en sede parlamentaria. Decenas de cámpings catalanes están cerca de ríos y rieras y, tras la dana en Valencia, el Govern puso el foco sobre estas instalaciones "no rígidas" –a diferencia de escuelas, residencias y hospitales en suelo anegable–para reducir riesgos ante posibles riadas.

A día de hoy, en plena temporada de verano y tras las lluvias intensas de hace una semana, que causaron inundaciones puntuales en varios puntos de Catalunya, una tercera parte de los cámpings aún no tiene "homologado" el plan de autoprotección. "Los documentos se consideran no homologados cuando presentan defectos importantes, ya sea porque no se contemplan todos los riesgos, porque son demasiado teóricos y no prevén simulacros o porque son poco concretos, entre otras causas", detalla Sonia Alpín, responsable de este tipo de planes, en conversación con EL PERIÓDICO.

Para Alpín, esta herramienta es imprescindible para abordar las emergencias en primera instancia: "Más allá de avisar al 112 y antes de que Protección Civil se haga cargo de la situación, es necesario que los trabajadores estén formados y sepan cómo proceder". La responsable de estos planes recuerda que son obligatorios y recuerda que un plan mal elaborado puede "provocar fallos" durante una emergencia.

Dificultades burocráticas

Miquel Gotanegra, presidente de la Federación Catalana de Cámpings, asegura a este diario que si no están todos validados es, en buena parte, por las dificultades burocráticas que los propietarios de cámpings se han encontrado hasta la fecha. "Entre 2018 y 2024, ha habido cuatro cambios normativos", explica Gotanegra. "Esto genera incertidumbre en el sector y obliga a realizar modificaciones constantes", añade.

Inundaciones en Cubellas, este mes de julio. / ÀLEX RECOLONS / ACN

Además de estos ajustes, de media un PAU tarda más de un año en completarse por los tiempos de respuesta de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y Protección Civil: "El trámite suele durar más de 12 meses, pero, en los peores casos, puede alargarse hasta dos años". Gotanegra afirma que muchos cámpings están todavía pendientes de respuestas de administraciones para acabar de adaptar los planes de autoprotección. "Se está trabajando duro y hay la voluntad de tenerlos listos", dice. "Los cámpings están preocupados por esta cuestión y están trabajando para ofrecer los mejores servicios y ser lugares totalmente seguros", zanja.

Decreto pendiente

A día de hoy, la conselleria está en diálogo constante con el sector para redactar un nuevo decreto sobre los cámpings en riesgo de inundación, después de que el Govern retirara el que había presentado por falta de apoyos en el Parlament. No obstante, la publicación del nuevo texto no tiene fecha prevista. Fuentes de ERC, que en abril forzó al Ejecutivo catalán a dar marcha atrás con el decreto, también consideran que ahora se está trabajando bien el nuevo texto y que se está avanzando. Confían en que la consellera de Interior, Núria Parlon, quien está liderando las conversaciones, presente lo antes posible una nueva propuesta para cerrar esta regulación.

En diciembre, el president, Salvador Illa, señaló que el desastre vivido en Valencia podía interpretarse también como una ocasión para que Catalunya reforzara su preparación ante posibles episodios de inundaciones graves. Reconoció la necesidad de revisar las actividades que tienen lugar en zonas de riesgo, poniendo el foco especialmente en los cámpings, ya que en muchos casos se trata de instalaciones sensibles donde las personas pernoctan.

Núria Parlon hace seguimiento de la emergencia por inundaciones en la desembocadura del Foix. / ÀLEX RECOLONS / ACN

Illa encomendó a distintas conselleries la tarea de analizar el escenario actual y, si se consideraba oportuno, ordenar el cierre de algunos de estos equipamientos. Se planteó entonces la posibilidad de tomar “decisiones difíciles”, especialmente en aquellos cámpings más expuestos a riadas. También se anunció que la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) actualizaría el mapa de áreas susceptibles de inundación. Sin embargo, la Generalitat decidió postergar esas decisiones inmediatas y optó por impulsar un decreto que ofreciera cobertura legal para determinar, caso por caso, si un cámping debía cerrar total o parcialmente o podía seguir operando.

Este primer decreto, que incluía ayudas económicas directas y pretendía servir como marco legal para aplicar una "política de bisturí fino", no logró recabar el apoyo necesario ni entre los socios del Govern ni en el propio sector del cámping. Por ello, actualmente se trabaja en un nuevo texto, elaborado con mayor detenimiento y buscando un mayor grado de consenso entre las partes implicadas.

Antes de plantear el cierre de ninguna instalación, el objetivo es agotar todas las vías posibles para adaptar y garantizar su seguridad. Aun así, hay zonas del territorio especialmente sensibles, como algunos tramos de los ríos en el Pallars o la parte baja del Tordera. Esto no implica, en absoluto, que los cámpings situados en esas áreas vayan a desaparecer, pero sí serán objeto de una atención prioritaria por parte del Govern debido a su exposición al riesgo de inundaciones. En total, Catalunya tiene más de 40 cámpings con un riesgo considerable de inundación.