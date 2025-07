Playas con aparcamiento, chiringuitos y hamacas, pero sin socorrista: las "incongruencias" de un sector sin regulación

Domingo de julio y temperaturas que rozan los 30 grados. Las playas, como es habitual en esta época del año, presentan altos índices de ocupación, pero muchas de ellas no cuentan con servicio de socorrismo. Y no es solo una realidad de calas aisladas y paradisíacas. En entornos urbanos como el Maresme esto también es una constante. Es el caso de un tramo de costa entre Sant Pol de Mar y Calella, donde las playas no están vigiladas. Sin embargo, sí disponen de otros servicios como aparcamiento, accesos, chiringuitos o alquiler de hamacas. Los socorristas lo consideran una gran “incongruencia” que pone en riesgo la vida de muchas personas, ya que se las “invita” a bañarse en zonas no vigiladas, según explica a la ACN el director de Pro-Activa, Oriol Canals.

El debate sobre la necesidad de una ley que regule el sector se intensifica ahora, al inicio de una temporada de playas que está batiendo récords de ahogamientos. Desde el 15 de junio, fecha en que arranca oficialmente la campaña de playas, ya han muerto en Catalunya una docena de personas, más del doble que el año pasado.

Playa de Sant Pol de Mar / ACN

“Empieza a ser alarmante”, advierte Canals, que reclama a la Generalitat que impulse una ley que permita “dimensionar” los servicios de salvamento y socorrismo para minimizar las situaciones de riesgo en las playas: “No digo que tengamos que poner vigilancia en todas partes, pero deberíamos identificar las playas de uso prohibido o fijar niveles de riesgo”.

Otro de los elementos clave que debería contemplar la futura ley es la homogeneización de criterios a la hora de definir los servicios. Actualmente, el socorrismo en las playas se establece a criterio de cada municipio y en función de sus recursos económicos. “No hay ninguna normativa que pueda ayudar a estos municipios”, lamenta Canals.

Acceso a la playa de les Roques, en Sant Pol de Mar / ACN

"Ocurre en muchos puntos de Catalunya"

El director de Pro-Activa lo ha explicado a la ACN desde Sant Pol de Mar, un municipio en el que la empresa presta servicio, aunque con recursos limitados. De hecho, de los cuatro kilómetros de playa de Sant Pol de Mar, solo dos cuentan con vigilancia activa, mientras que el resto se cubre con “servicios reactivos”.

“Cuanto más se tarda en dar una respuesta, menos probabilidades hay de que la persona pueda sobrevivir, y esto ocurre en muchos puntos de Catalunya”, lamenta Canals. Además, añade, con una vigilancia activa regulada por ley, se puede evitar que “situaciones de riesgo deriven en situaciones de emergencia”.