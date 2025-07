Demostrar lo que uno sabe

Para nada es anecdótico el número de personas que, pese a haber trabajado profesionalmente durante muchos años en un sector determinado, no disponen de un título que avale dichos conocimientos. Y la cuestión es que esta situación va en su contra restándoles competitividad en el mercado laboral. Sin embargo, ya hace más de una década que existe el procedimiento de la acreditación de competencias profesionales, que permite a estas personas reconocer y validar las habilidades y conocimientos que han adquirido a través de su experiencia laboral o a través de otras vías de formación, como cursos o talleres.

El procedimiento se entiende como un paso más en la formación a lo largo de la vida

Para hablar de este procedimiento, y conocer su funcionamiento y particularidades, EL PERIÓDICO organizó el pasado 9 de julio una mesa redonda en el hotel Catalonia Barcelona Plaza. Una sesión a la que no faltó Francesc Roca, secretari de Formació Professional del Departament d’Educació i FP, quien pronunció el discurso inaugural. “El procedimiento de la acreditación de competencias no solo reconoce el talento existente, sino que también abre nuevas oportunidades de crecimiento y mejora la competitividad de nuestro tejido productivo”, dijo Roca. “La acreditación de competencias es un pilar fundamental del sistema y permite que nuestros profesionales, independientemente de cómo hayan adquirido sus conocimientos, puedan validarlos oficialmente, construyendo itinerarios formativos que les permitan seguir progresando y adaptándose a las demandas de un mercado laboral en constante transformación”.

El ejemplo

El caso práctico lo aportó Sandra Jones, que había sido semiprofesional en el ámbito del motociclismo. Llegado cierto punto en su carrera, la evolución natural era convertirse en monitora de este deporte. “Pero a pesar de tener mucha formación obtenida a nivel federativo e incluso a través del SOC, no eran títulos oficiales”. Por eso decidió pasar por el Servicio de Acreditación de Competencias Profesionales. Reconoce que, al principio, vivió la experiencia “como una obligación y un trámite que debía pasar”. Sin embargo, tras el proceso, le quedó mucho más claro todo el mapa de su formación, qué conocimientos tenía y cuáles le faltaban. Así es como consiguió el certificado de profesionalidad que, en su caso, era imprescindible para seguir trabajando en su sector.

Sin embargo, la presencia de Jones en el evento estaba doblemente justificada. Y es que, posteriormente a pasar por el proceso de acreditación de competencias, fue ella quien se convirtió en asesora y evaluadora del mismo para otros. “A veces teníamos muchos problemas para contratar personal cualificado específico de algunas áreas deportivas. De manera que decidí contribuir a esta necesidad que tenía mi profesión”. En este punto, Jones explicó qué tareas desempeña la figura del asesor y el evaluador. El primero “es la persona que ayuda al usuario a saber qué puede y qué no puede acreditar. El asesor te ayuda a buscar dentro de tus experiencias todo aquello que podría coincidir con las diferentes unidades de competencia que hay dentro de un título de formación profesional o del Certificado de Profesionalidad”. Una vez que lo tienes todo, ya puedes pasar a la fase de evaluación, que Sandra insistió en no equiparar a un examen. “Se trata de una entrevista profesional donde la persona evaluadora –que sabe qué es aquello que tendrías que poder acreditar para obtener determinada unidad de competencia– te guía y te extrae la información de cómo es tu día a día”.

La función del evaluador, por tanto, “es facilitar un entorno natural donde puedas expresarte de la mejor manera, demostrando los conocimientos que tienes fruto de tu recorrido profesional. Y eso incluye también toda la formación no reglada que hayas realizado, y que puede ser muy valiosa”.

Cada mes se reciben 2.000 solicitudes, un 40% más que el año pasado

Finalizado este proceso se obtiene un informe que indica los conocimientos acreditados. “Quien no acredita la totalidad, tiene la posibilidad de cursar aquellas unidades de competencia que le quedan pendientes (a través del SOC, por ejemplo). El informe de orientación también “indica cuáles son las diferentes vías que uno tiene para continuar con su formación, en caso de desearlo o necesitarlo”. Por ejemplo, existe la posibilidad de matricularse en un centro de FP y cursar los módulos que nos falten hasta lograr un grado medio o superior.

Las cifras

Ricard Guillem, coordinador para Baleares, Catalunya, Comunidad Valenciana y Región de Murcia de CaixaBank Dualiza, tomó la palabra para aportar datos estadísticos sobre la acreditación de competencias. Según dijo, “el 41% de la población activa de Catalunya no tiene un grado de formación profesional o universitario. Pero eso no quiere decir que no estén cualificados para el trabajo que desempeñan”. Una realidad que –subrayó Guillem– se traduce en “1,6 millones de personas”. Este es el volumen de población activa susceptible de acreditar competencias.

En primer lugar, porque en algunas profesiones esto se está convirtiendo en un requisito, es decir, la certificación de la capacidad profesional es obligatoria. Pero incluso en los casos donde no existe diche exigencia, el procedimiento supone múltiples ventajas: “Poder demostrar lo que sabes hacer es un factor motivador para el trabajador”, consideró José Luis Duran, presidente de la Agència FPCAT, a través de la que cualquiera puede iniciar el procedimiento de acreditación de competencias profesionales.Y es que, según la misma fuente, “supone un aumento de autoestima que puede llevar al trabajador a dar continuidad a su formación profesional, cuando antes ni se lo hubiera planteado”.

Por su parte, Eva de la Flor, coordinadora de FP Baix Llobregat de CCOO, subrayó el potencial de la acreditación de competencias cara a la mejora de la ocupabilidad y la movilidad profesional: “Si tienes experiencia, pero no titulación, hay empleos a los que no puedes tener acceso. Además, las competencias adquiridas en un trabajo –siempre y cuando hayan sido acreditadas– pueden ser transferibles a otro”.

Mirada empresarial

El encuentro auspiciado por EL PERIÓDICO se detuvo entonces en el interés que la acreditación de competencias suscita en el ámbito de la empresa. “Evidentemente, para las corporaciones lo más importante es que una persona tenga un bagaje y un saber hacer, unas competencias, pero también es poderlo visualizar dentro del marco de la empresa”, señaló Ricard Guillem. Porque para las compañías “es una manera de reconocer el talento que tienes, tu capital humano”, insistió.

Esto justificaba la presencia en la mesa redonda de Silvia Miró, directora del área de Treball de Pimec (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya): “En algunos sectores profesionales, el hecho de poder acreditar la experiencia de las personas que trabajan en ellos favorece la profesionalización, es decir, que el sector en sí pueda garantizar la calidad del servicio, al tiempo que se previene el intrusismo”. Además, “tener a tu personal oportunamente acreditado permite organizar mejor los equipos y diseñar planes formativos internos más a medida, entre otras ventajas”.

En este sentido, Miró recalcó la importancia de consolidar los procesos de acreditación masiva, es decir, aquellos que no parten de una persona individual, sino de empresas, asociaciones, agentes sociales, etcétera, que son proactivos identificando las necesidades en su sector y desean capitalizar su talento. “Desearía que se consolidaran estos procesos de acreditación masiva, para que no dependiéramos de los fondos europeos MRR –que permiten la actual gratuidad del procedimiento de acreditación de competencias– y que la Generalitat de Catalunya dispusiera de un presupuesto propio para impulsarlos”, solicitó.

La demanda

El proceso de acreditación de competencias profesionales está en estos momentos en plena ebullición. Especialmente en Catalunya, una de las comunidades españolas donde la demanda es importante, según Duran. “Estamos recibiendo unas 2.000 solicitudes mensuales, lo que representa un 40% más que el año pasado”. Aún así, y pese al “buen trabajo en difusión” que se está haciendo (según la la portavoz de CCOO), “aún sería necesario llegar a más personas”. En esta línea, De la Flor explicó que desde su sindicato se realizan charlas informativas con los delegados de las empresas para hacer llegar toda la información sobre la acreditación de competencias a los trabajadores”.

Con la misma mirada crítica, De la Flor apuntó otro aspecto mejorable: “la temporalidad del proceso”, que se está demorando entre cuatro y seis meses en el caso de la acreditación masiva, y que supera el medio año en la acreditación individual.

Para finalizar, el portavoz de CaixaBank Dualiza admitió que “queda mucho camino por delante”, pero se mostró optimista. “Creo que podemos aplicar tecnología a estos procesos” –refiriéndose a la IA generativa– para hacer este proceso mucho más rápido”, zanjó Guillem.

