SOS Costa Brava reclama ampliar el parque natural del Montgrí para proteger "espacios de alto valor" excluidos por tierra y mar

SOS Costa Brava reclama ampliar los límites del Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter para proteger "espacios de alto valor" que quedan excluidos. En concreto, afirman que hay dunas con especies en peligro en la playa de Pals, que están señalizadas pero fuera del parque; así como zonas inundables de interés que limitan con la reserva natural de las Basses d’en Coll. Los ecologistas también reclaman una ampliación de la parte marítima. "Es el único parque natural que no tiene protección marina", lamenta el vicepresidente de SOS Costa Brava, Pau Bosch, quien dice que, por mar y en la zona de la bahía de Pals, solo incluye las islas Medes. La federación también pide que se apruebe un plan de usos y critica que la regulación actual es "insuficiente".

Un parque con quince años de historia

Ubicado entre el Alt y el Baix Empordà y con una superficie total que supera las 8.000 hectáreas, el Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter se creó en 2010. A grandes rasgos, actualmente incluye el espacio virgen delimitado entre las localidades de l’Escala (Alt Empordà), Bellcaire d’Empordà y Torroella de Montgrí (Baix Empordà), así como la línea de costa de la desembocadura del Ter y una franja de terreno interior hasta Palau-Sator. Por mar, protege toda la zona de calas desde la Montgó hasta l’Estartit y también las Illes Medes, declaradas reserva natural integral (en la parte emergida) y parcial (en el ámbito marino que las rodea).

Quince años después de su creación, los ecologistas reclaman que esta delimitación del parque se actualice y se amplíe para proteger "espacios de alto valor" que han quedado excluidos, tanto por tierra como por mar. En concreto, desde SOS Costa Brava consideran que se deberían incluir las dunas de la playa de Pals y Begur (Baix Empordà), que tienen especies vulnerables a la extinción: tanto de vegetación, como la stachys maritima; como de fauna, como el chorlitejo patinegro (Anarhynchus alexandrinus) o la lagartija cenicienta (Psammodromus edwarsianus).

La federación ecologista también quiere que se protejan las zonas inundables de interés que limitan con la reserva natural de les Basses d’en Coll, como los arrozales de los Jonquers o les Closes Fondes, con 126 especies, de las cuales 38 crían y 8 están en el Catálogo de Fauna Amenazada de Cataluña. Del mismo modo, piden incluir el hábitat de interés comunitario prioritario de pinar sobre duna de Rodors y la Torre Mora, que actualmente es zona verde con restos arqueológicos.

Además, SOS Costa Brava señala que el área marítima entre las Illes Medes y el Cap Sa Sal tiene praderas de fanerógamas que deben protegerse y, sin embargo, se encuentran fuera del parque. "Los parques naturales siempre tienen protección marina en todo su ámbito, excepto este, que deja la bahía de Pals desprotegida", alerta el vicepresidente de SOS Costa Brava y presidente de Salvem la Platja de Pals, Pau Bosch, quien insiste en que "lo único que tiene protección por mar en la bahía de Pals son las Illes Medes". Al norte, sí incluye el área marina de los acantilados del Montgrí.

Regulación insuficiente

Los ecologistas también critican que "la entidad que regula el parque no tiene suficientes herramientas para definir sus usos". Argumentan que, aunque existe regulación por ley, es "insuficiente" porque no se ha definido un plan de usos específico. "Cuando se creó el parque en 2010, se dio un plazo de un año para definirlo, y quince años después aún no se ha aprobado este plan", lamenta Bosch.

En este sentido, el vicepresidente de SOS Costa Brava alerta de que "si no se regula, se producen situaciones que no deberían darse, como que haya barcos haciendo pesca de arrastre a pocos metros de la bahía". Bosch también lamenta que se permita instalar en el agua parques de ocio, como el de hinchables que se coloca en verano en la playa de Pals (Baix Empordà).

"No todas las actividades están prohibidas", recuerda Bosch, quien afirma que "en un parque natural hay presencia humana", pero puntualiza que "debe ser compatible con los valores de preservación del entorno". Y pone como ejemplo: "Está bien mantener el deporte náutico a vela, que es compatible con el parque, pero habría que regular los usos para que no se llene de embarcaciones de pesca de arrastre cerca de la playa que dañan el ecosistema marino".

SOS Costa Brava debate la cuestión en el consejo federal, que se celebra este sábado en Palafrugell (Baix Empordà). Además, tienen previsto presentar formalmente la petición de ampliación del parque al Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya.