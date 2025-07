El Orgullo del colectivo trans: "Somos el eslabón débil con el que propagan el odio, pero no volveremos a los márgenes"

Que el colectivo trans es objetivo del aparato del odio lo prueban tanto los discursos y políticas ultras de mandatarios como Donald Trump –"vamos a acabar con la locura transgénero"– como el aumento de las agresiones físicas y verbales. Por ejemplo, el informe ‘Estado del Odio 2025’, de la Federación Estatal LGTBI+, apuntaba a que estas han aumentado 10 puntos (del 6,8% al 16,25%) en un año. Y de ellas, según el Observatori contra la LGTBIfòbia, una de cada tres ha tenido en el punto de mira a personas trans, ominoso récord histórico en Catalunya. Ante el calado de la andanada, este Orgullo pone especialmente el foco en los derechos y libertades del colectivo.

Subraya Carla Antonelli, primera diputada trans en España y actual senadora designada por Más Madrid, el aumento de la LGTBIfobia −incluida la transfobia− no se limita a las calles, sino que se refleja en las instituciones. Señala figuras como Trump, Milei, Orbán y Ayuso. De esta última, apunta una contradicción: votó a favor de las leyes LGTBI de Cifuentes y ahora, “por pura propaganda”, predica la LGTBIfobia “ya que la alinea con posiciones ultra” para usarlas a su favor.

"Cortina de humo"

No son solo cifras y políticas. El propio colectivo trans denuncia los efectos del aumento de la transfobia: violencia, exclusión, inseguridad y un retroceso en cuanto a la libertad de construcción de la identidad. Manuela Core, mujer trans y protagonista de la campaña ‘A Doll’ de Desigual, en favor de los derechos trans, asegura que el giro social y político se ha hecho muy tangible en los espacios LGTBI: “Ahora todo es mucho más binario”, detalla.

Carla Antonelli, en la plaza de Chueca. / EUROPA PRESS / ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ

“La situación política hace que abandonemos ‘lo del medio’. Antes había más exploración y fluidez de género, ahora, por miedo y de forma preventiva, hay gente que se ‘autocorrige’, así que o intentas asemejarte al género que te asignaron al nacer, o vas hasta el final y pasas por procesos para verte acorde con el estereotipo de tu género. Es decir, si eres una mujer trans harás lo que sea para ser considerada una ‘mujer de verdad’”, continúa Manuela, entrecomillando esa expresión. “Al final, es cansado vivir violencias, y una quiere estar tranquila”.

Para Antonelli, que ahora las personas trans estén peligrosamente en el punto de mira es “solo una cortina de humo" para desplegar una agenda neoliberal. Mantiene que figuras como Trump solo buscan ensañarse oportunistamente “con el eslabón más débil” para “crear el caldo de cultivo del odio”. Y lo hacen, además, “en un momento en el que el colectivo estaba levantando cabeza”.

Lucha histórica

Esta es, precisamente, una de las luchas históricas de las personas trans: huir de los márgenes. “Que nos veamos abocadas al ‘woman all the way’ [mujer hasta el final] es peligroso porque no todo el mundo tiene recursos para lograrlo. Las que pueden harán rápido la hormonación, las operaciones, el bótox, lo que sea. Pero si no los tienes, te ves expuesta a violencias. Y, además, no cumplir con el estereotipo te cierra puertas laborales, empeorando la precariedad y abocándote más a los márgenes”, denuncia Manuela.

“Ojalá hubiera podido cotizar. Ojalá pudiera tener una pensión”. Estas frases son algunas que Fanny Vidal, histórica activista trans de 70 años, ha escuchado de amigas y compañeras. En la línea de Manuela, apunta a la precariedad como el principal problema del colectivo hoy día: “Somos pobres. Cuando hacías la transición, no podías trabajar, todos te señalaban, y para sobrevivir sacabas dinero de donde fuera, incluida la prostitución. Y de mayor solo tienes derecho a la pensión no-contributiva. Son 500 euros. Te da para una habitación, pero no para comida”.

"Sin nada" en la tercera edad

La lucha trans va íntimamente unida a las condiciones materiales de vida. Fanny expone la situación de muchas personas del colectivo: sin años cotizados, sin una pensión digna, sufriendo la actual crisis de la vivienda, con secuelas psicológicas tras haber ido a cárceles y manicomios simplemente por su género, rechazadas por sus familias y, básicamente, “sin nada”. Muchas vuelven a la prostitución en la tercera edad, ya que no disponen de red de apoyo: ni tan siquiera de amigas, ya que muchas murieron. “Fue un genocidio. Teníamos esperanza de vida de 40 o 50 años debido a la violencia social y del sistema. Algunas de las que quedan han perdido la cabeza, porque el sufrimiento tiene un tope. ¿Cómo puedes aguantar un sufrimiento que no aguanta nunca, buscando una paz que nunca llega?”, se lamenta.

Otro problema con el que se topan las personas trans, denuncia Fanny, es la falta de confianza en el sistema médico. Coinciden Cristina Garaizabal, figura clave en la creación del Centre LGTBI de Barcelona, e Ivan López, facilitador de la prueba del VIH en CheckPoint Barcelona: el sistema sanitario tiene sesgos que dificultan el acceso a personas LGTBI, ya que las patologiza y las expone a violencias, incluso dentro de la consulta, en un espacio donde son vulnerables. “El derecho a la salud sexual de las personas trans, a día de hoy, no está garantizado en España”, afirma López.

Unidades saturadas

Sobre Catalunya, afirma que el sistema tiene carencias tanto de espacios como de personal para crear una estructura segura que proporcione a las personas la capacidad para pedir y descubrir qué servicios pueden optar. Además, unidades especializadas como TRÀNSIT están saturadas. De hecho, el colectivo teme que la situación pueda ir a peor, ya que, como se ha visto en EEUU, estos servicios son muy débiles puesto que su presupuesto depende de la ideología del gobierno del momento.

Ante esta tesitura, el colectivo se organiza en muchos espacios. Por ejemplo, Manuela programa La Casa de las Muñecas, un espacio artístico que pone a las mujeres trans en el centro y las empodera con empleo e independencia económica. También está la Fundació Enllaç, con la que ha colaborado Fanny, que lucha políticamente por conseguir residencias para personas ‘queer’, para que, en la tercera edad, no deban volver al armario y puedan vivir la tercera edad sin violencias y en dignidad. Como concluye Antonelli: “No volveremos a los márgenes. Y para ello, ser visibles es nuestra herramienta”.