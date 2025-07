La mitad de municipios de Catalunya obligados a tener un plan de prevención de incendios no lo tienen actualizado

La mitad de los municipios catalanes que están obligados a ello no tienen el plan de prevención de incendios homologado por Protección Civil. En total, de las 758 localidades en las que existe un riesgo de fuego considerable, 373 sí cuentan con este documento actualizado y validado. Esto equivale al 49% de los pueblos y ciudades sujetos a esta norma. En cambio, hay 319 ayuntamientos (un 42%) que no tienen el plan ratificado por el Departament d'Interior i Seguretat. Lo han elaborado sí, pero tiene errores, carencias o está incompleto y no garantiza una respuesta segura ante un posible incendio, detallan a EL PERIÓDICO fuentes de Protección Civil.

Los casos más graves son los 66 municipios (un 9%) que directamente no tienen redactada la planificación necesaria para hacer frente a incendios forestales. Entre ellos, están Lleida, Mollet del Vallès, El Pont de Suert, Llinars del Vallès y Les Borges Blanques. También hay pueblos más pequeños, como Sant Pere Sallavinera (Anoia) y Aldover (Baix Ebre). Estas dos localidades han sufrido incendios hace pocos días.

Las situaciones de estas 66 localidades son las más flagrantes, puesto que no tienen un plan de acción ante posibles incendios pese a estar en zonas en las que el peligro es elevado. No obstante, fuentes conocedoras de este tipo de estrategias de emergencia precisan que los planes no validados por Protección Civil también son "un problema", aunque sea mejor tener un plan no homologado que no poseer ninguno.

El 70% de municipios a los que se recomienda tener el plan no lo tienen, muchos de ellos en áreas agrícolas de Lleida, donde se ha producido el incendio de la Segarra

De los 199 municipios que no están obligados a tener un plan pero a los que sí se les recomienda prepararlo, un 70% no lo han hecho. Muchos de los ayuntamientos (de los recomendados) que no disponen del documento se concentran en áreas agrícolas de las comarcas de Lleida, una zona cercana al punto en el que empezó el incendio de la Segarra. Según los últimos datos disponibles, ante una buena temporada de trigo, el riesgo de incendio provocado accidentalmente por maquinaria agrícola aumenta.

Herramienta extra

Este tipo de planes de actuación son una herramienta básica de protección civil en Catalunya que permite a los ayuntamientos organizar cómo responder ante situaciones de riesgo como incendios forestales, inundaciones o fuertes vientos. Fue creado por la Ley 4/1997 y sirve para establecer qué hacer, con qué medios y quién se encarga de cada cosa en caso de emergencia. Son importantes porque permiten reaccionar de forma rápida y organizada cuando hay una emergencia, antes de que los servicios públicos de emergencias pasen a dirigir la situación.

Ante el actual contexto de riesgo de incendio forestal, es esencial que los ayuntamientos tengan una primera pauta de respuesta sobre cómo proceder, cómo estructurar un primer confinamiento preventivo o incluso una evacuación (cabe señalar que la actual política de los bomberos pasa por reforzar los confinamientos y evitar las evacuaciones si no son imprescindibles).

Una nueva política

Uno de los retos del Govern, que pretende dar la vuelta al actual paradigma de prevención para evitar que el fuego cause daños a las personas y a los bienes, como ya ha sucedido este año, es lograr que los municipios tengan listos y actualizados estos planes. Una de las posibilidades es que las diputaciones apoyen a los pueblos más pequeños, que suelen tener más dificultades, para que consigan dar forma al plan de prevención. Algunos espacios naturales como Mas de Melons y el parque natural de Els Ports tampoco tienen un plan ante incendios forestales y se ha encargado su elaboración.

Sin embargo, esta es solo un arma más para defenderse de las consecuencias de incendios. El Ejecutivo catalán prepara un nuevo Plan General de Política Forestal que prevé transformar la gestión en lugares esenciales para evitar que se propaguen los grandes fuegos e intentar que sea más rentable en otras zonas. También existe un acuerdo entre tres conselleries para eliminar bosque y generar espacios abiertos óptimos para el trabajo de los bomberos y para fomentar la biodiversidad.

Además, el president, Salvador Illa, se ha comprometido con los bomberos para dotar al cuerpo con nuevas herramientas tecnológicas. Otra asignatura que se tiene la intención de abordar es la de las franjas de protección. Cientos de urbanizaciones y un 40% de los municipios siguen sin tener hecho el trabajo. Las franjas consisten en retirar árboles cercanos a las casas y las áreas urbanas para impedir que las llamas engullan urbanizaciones, como sucedió en el incendio de El Pont de Vilomara.