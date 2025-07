El teléfono contra el maltrato infantil funciona sin el personal mínimo fijado por el Govern: "No llegamos a atender las llamadas"

En noviembre de 2024 la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, fijó a través de una resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) las condiciones en que debía funcionar el teléfono Infància Respon (116 111), la línea telefónica donde se pueden denunciar casos de posible maltrato infantil en Catalunya. Entre esas condiciones figura el personal del servicio, que, según se desprende del texto, debía tener 18 personas, 9 más de las que había en ese momento. El objetivo era asegurar que el servicio tendría un mínimo de tres personas atendiendo las llamadas durante el día y dos en horario nocturno. Ocho meses después, únicamente han sido dos las nuevas incorporaciones, según confirma también la propia conselleria.

La situación tiene inquietos a los trabajadores: "Somos entre una y dos personas trabajando por turno así que cuando nos entran más de dos llamadas a la vez, que durante la mañana es muy habitual, no damos abasto, no podemos atenderles", explican fuentes del servicio a EL PERIÓDICO. "Cuando sabes que hay llamadas que quedan sin atender te preguntas '¿qué hubiera podido pasar'?", añaden las fuentes.

En cambio, Drets Socials asegura a este diario que el servicio "se ajusta a las necesidades detectadas y atiende a todas las peticiones y llamadas". Sostienen que realizan un seguimiento continuo del servicio y afirman que si detectan un incremento de las necesidades, tomarán medidas para mantener la calidad de la atención. Desde la conselleria, defienden que hay 11 profesionales en este servicio, contando el responsable del servicio, lejos de los 18 que debía haber según marca la resolución. "Esta ampliación se planteó como una medida adaptable. El objetivo principal era poder dar respuesta al incremento de la actividad asociado a la implementación del 'Tot ok'" (que supuso añadir una web y un número de Whatsapp como canales de acceso para los menores), responde Drets Socials, que sin embargo no comenta el contenido de la resolución del DOGC.

El teléfono Infància Respon está gestionado por la asociación In Via desde que se puso en marcha en 1997 y está operativo los 365 días del año y durante las 24 horas del día. Es la pieza clave de todo el modelo de transformación de la nueva Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA, la antigua DGAIA), y por ello no es baladí que una de las primeras ruedas de prensa de la consellera Martínez Bravo fuera sobre este servicio. Este teléfono es la primera puerta, el lugar donde llega la primera alarma del maltrato infantil. Llegan casos leves, que se analizan con tiempo, y casos más graves, que requieren una intervención inmediata con la colaboración de los Mossos y un equipo de emergencia especializado, el SAUM.

En la resolución del DOGC del pasado noviembre, la consellera dictó que desde las 07.30 horas hasta las 22.00 horas debía haber siempre 12 técnicos en este servicio, con un mínimo de tres personas en cada momento. De noche, desde las 21.30 horas hasta las 08.00 horas, tenía que haber seis personas trabajando, con un mínimo de dos personas. La idea era mejorar la situación de ese momento: tres personas trabajando durante el día y dos durante la noche, cosa que provocaba que en algún momento de los turnos solo había un profesional al frente del servicio.

Fuentes de la entidad aseguran que, con la resolución publicada en el DOGC, planificaron la creación de nuevos turnos con ese personal nuevo que debía incorporarse. Planificación que ha quedado en papel mojado. "Nos dijeron que esa ampliación (9 personas) no iba a suceder y se limitaron a ponernos un refuerzo (dos personas) que claramente es insuficiente. No podemos cumplir lo que dicta la resolución", explican fuentes de la entidad.

Presión y estrés

Así, ahora, desde las 00.00 las 07.00 horas entre semana y de 01.00 a 16.00 horas los fines de semana y festivos sigue habiendo solo una persona atendiendo el teléfono. "Esto provoca pérdidas de comunicación porque las líneas están ocupadas o porque, simplemente, las técnicas no pueden atender todas las llamadas, mensajes de Whatsapp o chats, con todo lo que ello implica. Las técnicas trabajan bajo presión psicológica y estrés", describe Antonio Gutiérrez, colaborador del sector social del sindicato CGT que ya ha denunciado esta situación a la Sindicatura de Greuges. Gutiérrez señala, además, que hay trabajadoras que han tenido que extender su jornada laboral para cubrir algunos de los turnos en los que hay un registro elevado de llamadas.

Esos dos refuerzos nuevos, además, no son a jornada completa, sino a jornada parcial, según Gutiérrez. "Sólo cuatro técnicas están a jornada completa. Cuando hay una baja normalmente se cubre con técnicas que tienen horario parcial", denuncia. Una situación que choca con la resolución de Martínez Bravo, que aconsejaba que se hicieran el máximo número de contratos a jornada completa, con "mínima rotación".

El texto también recoge que los profesionales que trabajan en esta línea deben tener titulación en psicología, pedagogía, educación social, trabajo social o integración social. "Hay dos técnicas cuyas profesiones no se encuentran entre las requeridas", señala Gutiérrez. Además, Gutiérrez explica que los portátiles, teclados, ratones y auriculares que usan, facilitados por la entidad, son "deficientes" y "de baja calidad", cosa que en algunas ocasiones dificulta las comunicaciones.