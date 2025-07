Iñaki Alonso: "La protección del menor no solo se basa en redactar un protocolo"

El temor al aburrimiento, así como la trastocada logística familiar en vacaciones, dispara la necesidad de apuntar a los más pequeños a todo tipo de actividades de ocio. Iñaki Alonso —director de Kunina, experto del Consejo de Europa en protección infantil y colaborador del programa CaixaProinfancia de la Fundación La Caixa— recomienda valorar casales, colonias y campus deportivos bajo el prisma del bienestar emocional y físico de los niños y adolescentes.

-¿Bajo qué criterios se deberían escoger las actividades infantiles?

-Es fundamental tener en cuenta sus intereses, que ellos participen en la decisión. Es cierto que muchas veces estas actividades sirven para que las familias puedan conciliar, pero a veces se corre el riesgo de sobrecargar el calendario de los hijos, con propuestas que buscan prepararlos para el futuro o mejorar sus habilidades, dejando de lado el disfrute y el juego. La clave está en lograr un equilibrio. Y, por supuesto, hay que asegurarse que se trata de un entorno seguro.

-¿Cómo ha evolucionado ese concepto de entorno seguro?

-Tenemos que dejar de asumir que un entorno es seguro solo porque históricamente lo hemos considerado así. Pensamos que si un niño está en el colegio, con un familiar, en catequesis o en un club deportivo, está protegido. Pero los casos de violencia sexual suelen ocurrir en entornos de confianza. Por eso, debemos reconceptualizar qué es un entorno seguro. No es solo un lugar físico adecuado, sino uno donde haya adultos conscientes y comprometidos con su rol de cuidado, donde exista un ambiente emocional sano, relaciones de confianza y protocolos claros de actuación ante situaciones de violencia.

-¿Qué protocolos básicos debería tener una entidad o club para evitar situaciones de violencia?

-Antes de ello hacen falta unas condiciones previas, no solo es redactar un protocolo. Muchas veces, entidades que cuentan con uno responden mal ante un caso real. Primero deben entender que tienen la obligación de proteger a los menores no porque lo diga la ley, sino porque éticamente es lo correcto. Luego viene el compromiso: no basta con ser consciente, hay que actuar con responsabilidad. Y, por último, necesitas herramientas claras, adaptadas a la edad y a la actividad.

-Existen situaciones que no son definidas como violentas, pero que afectan al bienestar del menor.

-Yo vengo del mundo del deporte, lo amo profundamente. Pero debemos reconocer que muchas veces no se ha priorizado el buen trato, sino el rendimiento. También es curioso que muchas familias, muy protectoras en otros ámbitos, cuando se trata de deporte solo se preocupan de si sus hijos juegan o no. Y ahí existe una contradicción llamativa. Es inevitable que unos niños jueguen más que otros, pero lo importante es cómo el adulto gestiona y comunica esa situación.

-¿Qué tipo de autoridad debe ejercer un entrenador o monitor?

Más allá de las palabras, el ejemplo que da con su comportamiento es clave. También las familias deben aportar su parte, porque muchas veces su autoridad se ve debilitada desde casa. Y debemos reivindicar palabras como responsabilidad, compromiso o esfuerzo, que no están reñidas con el buen trato. Al contrario, forman parte del acompañamiento sano y son esenciales para educar personas con valores.

-¿Mirando de proteger, se corre el riesgo de sobreproteger?

A veces se malinterpreta la protección infantil como hacer todo lo que ellos nos piden. Nosotros no buscamos sobreproteger ni generar vínculos poco saludables, sino evitar que los niños sean invisibles. Promovemos el desarrollo de vínculos seguros, pero también defendemos que se establezcan límites.