Miquel Esquius, comisario jefe de Mossos: "Requisamos una media de mil armas blancas cada mes"

Hace alrededor de un año, Miquel Esquius retomó el mando de los Mossos d'Esquadra, cargo que ya había desempeñado previamente durante un periodo de diez meses comprendido entre 2018 y 2019. El primer año del máximo responsable de la policía catalana ha estado marcado por la lucha contra las armas blancas en el espacio público, el narcotráfico y la delincuencia que hace del robo o el hurto su forma de vida. En conversación con EL PERIÓDICO, Esquius subraya la importancia de la actuación integral de todas las unidades del cuerpo para afrontar los grandes retos de seguridad. De momento, la aplicación del plan contra los multirreincidentes deja un balance de 400 detenidos y 13.000 identificados.

¿Qué destacaría de su primer año al frente de los Mossos?

Es un balance positivo. Hemos actuado en ámbitos acordados con el Govern para mejorar la seguridad y la convivencia de la ciudadanía, que es nuestra prioridad. Nos hemos centrado en la multirreincidencia, para la que hemos implantado el plan Kanpai en todo el territorio con una visión más global. Lo delitos han bajado. Para ello hemos contado con otros cuerpos policiales y seguridad privada. También hemos abordado temas como las armas blancas en el espacio público, el tráfico de marihuana o las ocupaciones delictivas, entre otras, con acciones directas que se aplican en toda Catalunya.

¿Han bajado los delitos con estas actuaciones?

El descenso es del 5,5% en toda Catalunya y en Barcelona aún es más pronunciado: más del 8% aproximadamente. Y diría que este balance es bueno porque hemos sido capaces de contar con diversas unidades policiales a la vez para desarrollar planes específicos desde la vertiente operativa y estratégica que nos permite hacer un buen análisis de la criminalidad. A la vez, hacemos seguimiento para ver si deben adaptarse o redefinirse en cada momento.

Su plan estrella ha sido la lucha contra la multirreincidencia. Se hace de forma más quirúrgica, con más inteligencia policial y contando con la colaboración de otros cuerpos.

El Kanpai nos aporta una visión más global, tenemos más análisis de la situación, unos dispositivos de numerosos efectivos concentrados en un día y en diversos puntos simultáneos que nos permiten una visualización más amplia. Sabemos dónde están los multirreincidentes y podemos ser más efectivos con el aporte de agentes uniformados, de paisano y de unidades especializadas, como la canina, drones o de orden público entre otras. La implicación de todas ellas nos permite actuar con contundencia y hace que todo el cuerpo se sienta implicado en el operativo, desde mandos a agentes.

¿Ha cambiado el paradigma de la lucha contra esta delincuencia?

Los delincuentes se dan cuenta de que en Catalunya no lo tienen fácil para continuar actuando. Llevamos más de 13.000 identificaciones de personas que cuentan con una media de tres antecedentes. También hay 400 detenidos e investigados que tienen de media siete antecedentes cada uno. Actuamos contra los delincuentes que pertenecen a grupos organizados y hacen del delito su forma de vida y su forma de enriquecerse. Compartimos información con policías de grandes ciudades europeas y vemos que algunos criminales se han ido de Barcelona al notar nuestra presión.

En estos operativos ya se actúa contra otros problemas como las armas blancas.

Tener a tantos agentes concentrados en dispositivos específicos e intensos en lugares concretos provoca un impacto en la ciudadanía y en el delincuente. Seguimos con el mensaje de 'tolerancia cero' con las armas blancas en el espacio público, principalmente en zonas de ocio nocturno, en las que hay mucha afluencia de gente, ya que se usan para peleas que acaban con lesiones graves. Al inicio de la nueva fase del plan Daga en septiembre requisamos muchísimas armas blancas y ahora han bajado las intervenciones pero seguimos actuando, con una media de 1.000 armas intervenidas cada mes.

Se ha entendido que no se puede ir con cuchillos o navajas por la calle...

Se ha asumido que no es aceptable llevar una arma blanca a según qué horas y en determinados espacios, pero aún seremos más efectivos cuando las sanciones sean más numerosas y fluidas, una vez se agilicen los procedimientos administrativos. Hay un 30% de reincidentes en denuncias administrativas por llevar arma blanca que si hubieran recibido la sanción de forma inmediata, como pasa con los temas de Tráfico, habrían sido conscientes de la gravedad de su acción. Por eso estas multas nos ayudarán a la disuasión.

Catalunya sigue siendo el jardín de la marihuana de Europa. Más allá de los golpes a las plantaciones ¿el paso siguiente es atacar las estructuras económicas de los narcos?

Hasta ahora hemos tenido muy presente cuántas plantas podemos requisar y con cuántas plantaciones acabamos pero no nos hemos fijado tanto en el impacto económico del fenómeno de la marihuana. Es todo un mundo en el que se gana mucho dinero no únicamente con la plantación, también con la venta de semillas, con el transporte de droga, con la defraudación eléctrica, la instalación de aires o luces... y son los ámbitos que debemos dificultar para que no se monte un cultivo, ya que las penas no suelen disuadir a los delincuentes. Vemos que el número de plantaciones son más o menos estables pero no decapitamos el negocio, por lo que hemos de combatir la estructura económica de las organizaciones criminales. Hemos de ir más allá y trabajar una vertiente preventiva...

¿En qué sentido?

Se habla poco del impacto de la marihuana en la salud. Una plantación de ahora no es la misma que hace cinco o ocho años, tienen más componentes nocivos para la persona. No podemos seguir banalizando su consumo, y más allá de la vertiente educativa, hemos de atacar policialmente la economía sumergida muy bestia que genera esta droga.

También se ocupan pisos para poner plantaciones...

En el tema de las ocupaciones están las que se usa la vivienda ocupada para cometer otros delitos como cultivar marihuana, comprar objetos robados o que residan personas reincidentes, lo que genera un problema de convivencia con los vecinos. Luego están las ocupaciones más económicas, en las que una tercera persona con afán de lucro ocupa un piso y lo alquila a otra persona, aunque no sea suyo, obteniendo una ganancia.

Los delitos por violencia sexual son los que siguen subiendo, ¿Se denuncia más que antes?

Los técnicos dicen que hay entre el 85% y el 90% de casos ocultos que no se denuncian, desde tocamientos a la máxima agresión. Los más graves suelen pasar en el ámbito privado y provienen del entorno conocido de la víctima, más de un 50%, y por eso apostamos por una actuación educativa y preventiva además de policial, para que la gente tome conciencia y sepan que hay límites que no pueden sobrepasarse. Nosotros ponemos las máximas facilidades para que denuncien, también en los casos de agresiones que pasan fuera del entorno privado, como lugares de ocio o espacio público, así como incidimos en la prevención.

¿La Comisaria de la Dona nace de esa voluntad de poner a las víctimas en el centro?

Hemos puesto mucho interés para mejorar la atención a la víctima, desde que acude a comisaría hasta las que requieren seguimiento y protección. La Comisaria de la Dona nos ayudará a mejorar para que la víctima esté mejor atendida en todo momento, desde la interposición de la denuncia hasta el final del proceso judicial.