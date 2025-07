Miquel Esquius, comisario jefe de Mossos d'Esquadra: "No podemos relacionar los disturbios de Torre Pacheco con el incendio de Piera. Son hechos diferentes"

En los últimos días, hemos visto disturbios en Torre Pacheco, el incendio de una mezquita en Piera o enfrentamientos en Polinyà tras una detención. ¿Cree que estamos ante una sociedad cada vez más radicalizada?

No podemos relacionar los disturbios gravísimos que están pasando en Torre Pacheco, con el incendio a una mezquita en Piera que estamos investigando o los incidentes que tuvieron lugar en Polinyà. Son hechos diferentes que abordamos con miradas distintas. Respondiendo a su pregunta, creo que más que una sociedad radicalizada, lo que vemos es una sociedad polarizada, muchos ciudadanos tienen opiniones totalmente opuestas, lo que dificulta que se llegue a acuerdos para las diferentes partes. Sin embargo, polarización no implica el uso de la violencia y las discrepancias no deben ser siempre negativas, ya que a veces ayudan a avanzar a las sociedades. La polarización sucede en un entorno muy influenciado por la desinformación y las noticias falsas, que dificultan contrastar lo que es cierto y lo que no. Debemos trabajar para reducir el impacto de esta información malintencionada.

¿Cómo se combaten a nivel policial los discursos de odio?

La solución no la tiene la policía, hay que implicar a autoridades y al resto de sociedad en la detección, neutralización y prevención de los discursos de odio. Se requiere una estrategia integral que combine, medidas educativas con el fomento del pensamiento crítico y la capacidad de empatía, de modo que los jóvenes tengan la capacidad para identificar prejuicios y estereotipos; revisar los contenidos educativos para incluir narrativas inclusivas y contrarrestar el odio y fomentar la cultura de la verificación, entendida como la capacidad para reflexionar sobre la información recibida.

¿También una reforma legislativa?

Se necesitan también medidas legislativas para clarificar qué es contenido violento o radical y qué es libertad de expresión, así como tipificar las sanciones asociadas a las infracciones, tanto administrativas como penales, y facilitar la denuncia ciudadana, que es una forma de detectar estos comportamientos. Además, debemos aumentar la capacidad tecnológica para detectar de forma rápida en las redes este contenido violento y radical para pedir la retirada, es importante evitar que se comparta.

¿Están preocupados por si en Catalunya se extienden estos incidentes violentos?

Los Mossos trabajamos desde la prevención de cualquier fenómeno que incida en la seguridad de la población. Desde hace tiempo analizamos estos discursos de odio a nivel europeo y cómo se comportan estos grupos radicales. De esta forma nos avanzamos a través de la detección y la prevención, escuchando el territorio y potenciando aún más las relaciones con las comunidades, con las asociaciones y revisando las redes sociales para evitar situaciones tan graves de violencia y odio.

Los Mossos tendrán 25.000 agentes en cinco años. ¿Cómo se gestiona un crecimiento tan rápido?

Los nuevos agentes nos servirán para reforzar el cuerpo a nivel territorial pero también las unidades especializadas que tenemos en el complejo central. Tenemos unas líneas estratégicas que nos ayudan a analizar desde los equipamientos que se necesitan en este crecimiento hasta la formación que van a recibir los agentes, en la que la transformación digital juega un papel importante. Estamos ante un relevo generacional dentro de los Mossos que nos permitirá incorporar talento, principalmente en el ámbito tecnológico, y aquí nos cambiará el perfil policial, que dejará de ser más intuitivo para ser más talentoso, con facilidades para el patrullaje virtual y combatir la ciberdelincuencia.

No es únicamente que incorporan más agentes a los Mossos, es que muchos se jubilarán en los próximos años, ya que la media de edad es muy alta...

Nosotros en diez años cambiaremos el 60% o el 70% del cuerpo y para todos los que llegan tenemos que explicar hacia dónde vamos. Queremos dotaciones policiales más autónomas, más fuertes y más autosuficientes, que tengan elementos de protección pero que cuenten con el apoyo 24 horas de las unidades de orden público, como ARRO o Brigada Móvil, si es necesario para que se sientan seguros. Junto a ellos debe haber mandos operativos que estén encima de cualquier acción policial con formación específica para abordar temas complejos.

Entrevista con el comisario jefe de Mossos Miquel Esquius / Manu Mitru

Es importante el modelo de las unidades de orden público apoyando a las de seguridad ciudadana teniendo en cuenta que en el último año ha habido un incremento del 12% de actuaciones con agentes heridos o lesionados o también el aumento de delitos de atentado a la autoridad...

En los últimos años, hemos constatado que cada vez hay más acciones violentas en las que los agentes sufren lesiones durante los operativos, algunas de gravedad como las que vimos en Calldetenes hace unos días. La Prefectura siempre estará al lado de los agentes para reforzar su autoridad ante cualquier violencia que sufran y trabajará, con más formación y adquisición de material, para que estén el máximo de protegidos posible en su día a día.

La transformación digital cambiará su forma de relacionarse con la ciudadanía.

La transformación digital nos ayudará tanto a combatir la ciberdelincuencia como a facilitar la prevención de delitos y mejorar la atención a la ciudadanía. Por un lado, la obtención de datos fácilmente nos ayudará a analizar mejor los delitos y ser más eficientes luego en la investigación y en las operaciones. Además, los aplicativos telemáticos harán que las personas no deban desplazarse ante muchas gestiones, como la autorización para que los menores salgan de Catalunya. Siempre hemos pensado en más comisarías físicas para facilitar a la ciudadanía que ponga una denuncia y ahora debemos potenciar también la atención a la gente con la creación de la futura Comisaría Virtual.

¿La forma de actuar ante emergencias, con más confinamiento y más control de acceso, cambia el trabajo de los Mossos?

Formamos parte del grupo de orden de las emergencias y controlamos para dar servicio junto a otros cuerpos de forma conjunta de forma más eficiente. Nosotros estamos obligados a dar el mejor servicio a la sociedad, también ante grandes catástrofes. Aquí nos coordinamos con los centros de mando avanzado con equipamientos propios para intervenir y dar una respuesta lo más rápida posible. Un ejemplo de ello sería la movilización de más de 300 agentes de los Mossos d'Esquadra en el incendio de Paüls de la semana pasada.

También han creado grupos de investigación conjuntos con Agents Rurals en los grandes incendios que han afectado a Catalunya en lo que llevamos de verano

En actuaciones que afectan al espacio natural tenemos un modelo conjunto de intervención para ser más operativos y eficientes. En la investigación de un incendio importante, o afectación en la naturaleza, ellos se encargan de la parte administrativa y nosotros de la penal, si la hay, pero eso lo marca el trabajo a partir de las diligencias que se abren.