La comunidad musulmana en Catalunya pide apoyo a Interior para proteger las mezquitas: "Nos sentimos abandonados"

La comunidad musulmana en Catalunya sigue preocupada tras el incendio intencionado de la nueva mezquita de Piera (Anoia), especialmente después de conocer los nuevos indicios de la investigación publicados por EL PERIÓDICO que apuntan a que los atacantes conocían el lugar y usaron acelerador de propagación del fuego. El incidente –sobre el que la policía aún mantiene las hipótesis abiertas e investiga tanto si puede tratarse de un delito de odio como si puede ser un conflicto interno– coincide en el tiempo, además, con las llamadas 'cacerías de inmigrantes' en Torre Pacheco (Murcia) por parte de grupos de extrema derecha. "Estamos hablando de terrorismo, esto es un ataque terrorista", sostiene Mohamed El Ghaidouni, presidente de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT), que lleva varios días acompañando y asesorando a la comunidad musulmana de Piera.

Poco después del incendio, la alcaldesa de Piera, Carme González, se reunió el lunes con el cónsul de Marruecos en Barcelona, Charif Cherkaoui; el líder de la comunidad musulmana en Catalunya, Mohamed El Ghaidouni, y el director general de Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas. "Es el único encuentro que hemos mantenido con la Administración sobre este tema", apunta Ghaidouni. En ese encuentro, el único representante del Govern, Bassas, se comprometió a ayudar a la comunidad musulmana para reforzar la seguridad. ¿Cómo? "Eso mismo nos preguntamos nosotros, porque llevo días esperando alguna llamada de Interior, de los cuerpos de seguridad, de alguien que nos ayude a protegernos si se repite un ataque similar", señala El Ghaidouni.

Preocupación por las grandes mezquitas

Ghaidouni, matemático de profesión, así como otros líderes de las agrupaciones musulmanas en Catalunya son asiduos colaboradores de la Comisaría General de Información de los Mossos desde hace más de una década con el objetivo de prevenir los discursos de odio y el radicalismo. De hecho, de esta unidad precisamente es la única llamada que ha recibido El Ghaidouni de la policía. "Me dijeron el lunes que esto no se podía volver a repetir y que nos avisarían de cualquier novedad, cosa que no está ocurriendo, nos estamos enterando de todo por la prensa", se queja El Ghaidouni.

"Este viernes, el día de rezo, hay mezquitas donde se reunirán unas mil personas. ¿Quién nos garantiza que no puede pasar alguna cosa?" Mohamed El Ghaidouni — Presidente de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya

Le preocupan especialmente las grandes mezquitas en Catalunya. "Este viernes, el día de rezo, hay mezquitas donde se reunirán unas mil personas en distintos lugares de Catalunya. ¿Quién nos garantiza que no puede pasar alguna cosa?", alerta El Ghaidouni, inquieto además porque uno de los alentadores de las "cacerías" de personas de origen magrebí en Murcia era catalán. "La Administración no está mirando por nuestra seguridad. Nos sentimos solos y abandonados", lamenta.

Desde Mossos d'Esquadra entienden la preocupación que reina entre la comunidad musulmana pero llaman a la calma y sostienen que en Catalunya no hay un clima de quema de mezquitas ni las mezquitas suponen un problema. Aun así, las fuentes consultadas aseguran que atenderán las solicitudes de información y asesoramiento que les hagan llegar las entidades.

El Ghaidouni está recomendando, especialmente a estas grandes mezquitas, que empiecen a adoptar medidas de seguridad y de autoprotección. "No es que hayamos hablado con Interior o alguien nos lo haya recomendado. Es algo que estamos decidiendo nosotros solos, porque estamos solos", sigue el representante de una de las federaciones de musulmanes más importantes en Catalunya. La idea le llegó de un encuentro celebrado el pasado 28 de mayo en Montserrat. Organizado por la International Police Association (IPA), varias entidades de culto y representantes de templos en Catalunya asistieron a esta cita sobre seguridad y autoprotección. "Escuchamos al responsable de seguridad de la Sagrada Família y después del incendio de Piera pensé que había que hacer como ellos. Lo que me extraña, me sorprende y me indigna es que nadie en Interior ni en los Mossos haya pensado en ello y no nos estén ayudando", insiste.