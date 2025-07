El avance del calentamiento global podría exponer a Barcelona a más olas de calor y máximas de 45 grados en las próximas décadas

Los veranos de ahora ya son mucho más cálidos y extremos que los de antaño y, de seguir así, todo apunta a que en las próximas décadas el calor podría ir aún a más. ¿Pero qué tanto podría cambiar esta estación en las próximas décadas? Un estudio pionero del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) ha puesto cifras a esta proyección climática y afirma que, si no se reducen drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, las olas de calor en ciudades como Barcelona podrían intensificarse hasta alcanzar temperaturas 6 grados más altas que las actuales, hasta superar el umbral de los 45 grados de día y no bajar de los 32 grados de noche. "Este estudio nos permite ver cómo evolucionarán los episodios más extremos si se repiten en el contexto climático previsto para 2070 o incluso 2100", comenta Sergi Ventura, autor principal del trabajo, recientemente publicado en la revista Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Los modelos son claros. Si seguimos contaminando como hasta ahora, para finales de siglo las temperaturas medias podrían aumentar hasta 4 grados en prácticamente toda el área metropolitana y las mínimas podrían subir hasta 3,5 grados respecto a los valores actuales. En condiciones de estabilidad atmosférica, como las que suelen dar lugar a olas de calor persistentes, la subida de los termómetros podrían ser de hasta 6 grados más respecto a lo que vemos actualmente. Esto implicaría que, por ejemplo, una ola de calor entre junio y julio ya podría llegar valores de 40 grados y en agosto podría incluso llegar a los 45 grados o más.

El análisis indica que olas de calor en ciudades como Barcelona podrían intensificarse hasta alcanzar temperaturas 6 grados más altas que las actuales

Todo esto podría amplificarse aún más debido al efecto isla de calor urbana. En este sentido, según afirman los expertos, el uso de materiales que absorben el calor, la falta de vegetación y una ventilación escasa crean una olla térmica en los núcleos urbanos y, de esta forma, no solo potencian el calor sino que hacen que sea más persistente y tarde más en disiparse. Los modelos también indican que esta situación se podría agravar si el mar Mediterráneo se sigue calentando, como ya se ha observado, elevando así las temperaturas mínimas nocturnas. De ahí que, tal y como indica este análisis, en ciudades como Barcelona las noches no solo serán más cálidas sino que, en general, lo tendrán cada vez más complicado para disipar el calor diurno.

El estudio también pronostica una disminución significativa de los niveles de humedad relativa en el área metropolitana de Barcelona, con una reducción media del 6 % en los valores máximos y del 5,3 % en los mínimos y con descensos puntuales de hasta un 16 % en zonas como el Garraf. Este fenómeno, según explican los expertos, se atribuye en parte a alteraciones en los patrones de las brisas marinas y al aumento de las situaciones de estabilidad atmosférica durante el verano. Esto, en la práctica, podría reducir la sensación de bochorno durante el día pero agravar el estrés térmico nocturno al dificultar la pérdida de calor acumulado, especialmente en entornos urbanos densos como los municipios del área metropolitana de Barcelona.

Más días de calor extremo

Las conclusiones del ICTA-UAB se alinean con las advertencias del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), que en su último informe alerta de que el sur de Europa, y especialmente la cuenca mediterránea, será uno de los puntos calientes más vulnerables al calentamiento global. En los escenarios más pesimistas, los modelos indican que tanto la frecuencia como la intensidad de las olas de calor aumentará de forma "muy probable" durante las próximas décadas y que afectará, sobre todo, a países como España. Los análisis muestran que de seguir así ciudades como Barcelona vivirán entre 30 y 60 días más de calor extremo al año a finales de siglo lo que, en la práctica, significaría que casi todo el verano podría transcurrir bajo lo que ahora entendemos por alerta por calor.

Un reciente informe del World Weather Attribution también ha demostrado que la probabilidad de episodios de calor extremo en Europa se ha multiplicado por 10 debido al cambio climático de origen humano. Estos eventos, antes excepcionales, ahora se han convertido en parte del nuevo normal climático. Según datos de la Agencia Espacial de Meteorología y el Servei Meteorològic de Catalunya, si en los años ochenta se solían registrar olas de calor cada dos o tres años, ahora ya se están dando entre dos y tres episodios de este estilo en cada verano. Los registros demuestran que también se están alcanzando temperaturas mucho más altas y que, en general, estamos ante episodios más duraderos.