Verónica Robles, socióloga: "Si queremos mejorar los resultados académicos tenemos que revisar los horarios escolares"

-Resulta llamativo que la conclusión número uno del estudio ‘Alumnado y Jornada Escolar, experiencias, valoraciones y propuestas' no sea, de forma contundente, la necesidad de recuperar la tardes en la ESO en la escuela pública.

-Lo que piensa la aFFac, relacionado con el estudio es, primeramente, que el comedor escolar debe estar garantizado en todos los centros educativos, tanto en primaria como en secundaria; y ese tiempo de mediodía debería ser interlectivo.

-¿Interlectivo?

-Entre clases. No hablamos de jornada partida, porque pensamos que la jornada partida tal como está configurada ahora mismo tampoco es la solución, porque la mayoría de centros, en primaria, tienen dos horas y media para comer, y es un tiempo que está fuera de la gestión del centro, privatizado, y en ese tiempo pasan muchas cosas. Como aFFac este es un punto clave que se tiene que trabajar.

-¿El camino sería reducir el tiempo de mediodía porque dos horas y media es mucho tiempo, o tratar ese tiempo de otro modo?

-Se tiene que revisar bien qué está pasando. El Consorcio de Educación de Barcelona hizo un plan de trabajo sobre el tiempo de mediodía en que constata asuntos como que ese tiempo no tiene relación con el proyecto educativo del centro; pero nuestra principal demanda es que el comedor tiene que ser universal, gratuito y en horario interlectivo. Es un tema que se tiene que trabajar. No puede ser que en secundaria los niños coman después de las tres de la tarde, cuando documentos del propio Departament señalan que los horarios saludables para comer son hasta las dos. Y, si hablas con pediatras, te dicen lo mismo. Hay que reestructurar y redefinir los horarios escolares, sobre todo en secundaria, por ejemplo el horario de entrada.

No puede ser que los adolescentes coman después de las tres de la tarde, cuando el propio Departament señala que los horarios saludables para comer son hasta las dos

-Que los adolescentes tengan que estar en el instituto a las ocho de mañana es un disparate...

-No porque lo digamos nosotros, porque los dicen los estudios científicos sobre los biorritmos. Con 14 años, a las ocho de la mañana no están para aprender matemáticas. Lo que pedimos es que se empiece a trabajar en repensar los horarios, con personas expertas. Tenemos claro, por ejemplo, que los centros educativos tienen que estar abiertos por las tardes, pero ¿cómo hacerlo? Se tiene que empezar a trabajar de manera seria.

-Cuando me decía lo del horario interlectivo... ¿No implica necesariamente salir mucho más tarde, sino puede ser salir a las tres, pero ya comidos?

-Sí, por ejemplo.

-Pero parece incompatible entrar más tarde y salir casi a la misma hora ya comidos. ¿Eso es posible con la carga de horas lectivas actual? ¿O quizá sobra carga lectiva?

-Eso yo se lo dejo a los pedagogos, pero lo que sí puedo decir es que en secundaria en España tenemos una carga lectiva más alta que en otros países de Europa.

-Vistos los resultados, no parece que impacte en el resultado académico. ¿Quizá tener un horario más razonable sí impactaría?

-Nosotros hemos hecho este estudio pequeño, de caso, que recoge la voz del alumnado, y el alumnado lo que nos dice es que necesita tiempo libre. Ellos quieren aprender, eso lo tienen claro, pero también quieren estar con los amigos, estar con la familia. Necesitamos evaluar todas las medidas: la jornada partida, la jornada continua en secundaria… ¿Por qué en la pública no tenemos sexta hora y en la concertada sí? ¿Qué provoca eso? Necesitamos evidencias antes de introducir cambios. Sobre todo pensando en el bienestar del alumnado, pero también en el desarrollo de su aprendizaje, porque lo que queremos son mejores resultados, también.

-Cambiar los horarios es abrir otro melón en una escuela que lo que necesita es calma...

-Sí pero si queremos realmente mejores resultados, la configuración de lo que pasa dentro de los centros educativos también se tiene que revisar. No solo revisar Matemáticas y Lenguas. Porque si la primera hora en secundaria, la mayoría de los niños no se sienten concentrados, no sé si poniendo el foco solo en las Matemáticas mejorará todo.

Con 14 años, a las ocho de la mañana los chicos y las chicas no están para sentarse a aprender Matemáticas

-¿Plantea poner las materias menos intensas a primera hora?

-Totalmente. Considerando las limitaciones que tienes por el profesorado que tienes disponible. Pero esta variable hay que tenerla en cuenta, y esto nos tendría que hacer reflexionar y trabajar en cómo reconfigurar los horarios.

-¿Lo que más preocupa es el horario en secundaria y garantizar el comedor?

-Sí, y un tema de deberes, también.

-¿Los adolescentes sienten que tienen demasiados deberes, demasiadas extraescolares y demasiado poco tiempo libre?

-Las extraescolares les gustan, pero muestran las desigualdades. Hay niños que dicen que les gustaría hacer tal extraescolar, pero no hay dinero en casa y no la pueden hacer; mientras hay otros que están todo el día fuera de casa, y hasta la noche, y se quejan de que no tienen tiempo libre. ¿Cómo equilibras, también, eso?

-Los deberes son también una fuente de desigualdad.

-Sí, pero, y esta es una opinión personal, yo creo que para aprender se tiene que practicar, pero si tienes que practicar tienes que tener el espacio para hacerlo, también, y tener el acompañamiento adecuado.

-Sobre la sexta hora, la demanda de la aFFac no era tanto recuperar la sexta hora sino igualar los horarios.

-Exacto. También pedimos comedor universal y gratuito para todo el mundo tanto en primaria como en secundaria. Las políticas de focalización, si tú ganas 10 euros más, te quedas fuera. ¿Eso significa que puedes pagar? El precio del comedor sube cada año, el catalán es uno de los comedores más caros de España. ¿Y quién tiene la opción de comer con sus hijos a mediodía? Es un porcentaje muy pequeño de familias. Además, creemos que el espacio de comedor es un espacio educativo y debe gestionarse con esa mirada. Además, hay un grupo, que quizá no son la mayoría, pero los hay, que comen solos, en casa. Eso es peligroso, porque tú les estás dando unas responsabilidades que no sabes si podrán asumir. De no mirar la tele, la pantalla… no saber qué está mirando, qué está comiendo. Todo eso en primero de ESO, que aún son niños.