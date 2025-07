El problema de las citas de Extranjería se enquista: "Si no renuevo el NIE, pierdo mi trabajo"

Tiene 54 años, vive en Badalona desde hace más de 20 años, aunque nació en Punjab (Pakistán). "En agosto me caduca el permiso de residencia y es imposible conseguir una cita, hace más de dos meses que busco cita, pero es imposible", explica Azhar Shahzad, frente a la sede de la Oficina de Extranjería de Barcelona. El hombre está desesperado. "Si no puedo renovarlo, no podré ir a ver a mi familia, y lo que es peor, no podré seguir trabajando, perderé el trabajo de chófer", lamenta. Como él, trabajadores paquistanís y líderes de la comunidad en Catalunya se han concentrado este martes para reclamar más citas y denunciar la existencia de 'hackers' y gestorías que revenden citas. "Denunciamos estas irregularidades de las que el único responsable es la delegación del Gobierno", se ha quejado uno de los promotores de la protesta, Javed Ilyas, presidente de la asociación de trabajadores paquistanís en Catalunya.

"En agosto me caduca el permiso de residencia y es imposible conseguir una cita, hace más de dos meses que lo intento"

Barcelona 15/07/2025 Sociedad. Protesta trabajadores pakistanis sobre mal funcionamiento citas extranjeria Paseo Sant Joan. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

El de Shahzad es un caso, pero no el único. El de Afzaal Mohammad es otro. "Me robaron el NIE, quiero un duplicado. Tengo que ir a Alemania y a Polonia por trabajo pero si no consigo otra tarjeta no podré viajar". Hace cuatro semanas que intenta conseguir una cita para tramitar el nuevo carnet. "Es imposible conseguir la cita, cada día dicen 'no hay citas, no hay citas'", lamenta. Él al final decidió recurrir a las mafias y la consiguió.

"Para cualquier trámite, el NIE es la vida para las personas extranjeras, si no lo tienen, se pierden"

"Por Facebook te contacta gente que te dice que te puede ayudar. Les envié un correo, les di mis datos, y cuando pagué los 30 euros me dieron la cita en media hora. Es muy triste que tengamos que recurrir a esto, es un desprecio para los ciudadanos", explica Mohammad, hostelero que hace más de 30 años que vive en Barcelona. "Si pagas sí hay citas, en Facebook, internet. Antes era 50 euros, después 100, ahora han bajado precios a 20, 30... depende del trámite. Esto es ilegal", se queja Ilyas. A Shahzad le piden 80 euros para realizar el trámite. "No sé que voy a hacer", dice el hombre, que asegura que no tiene el dinero.

Perder derechos

Los trámites se alargan en decenas de casos. También para los que quieren volver a su país. "Hay gente que ha muerto su padre y no puede ir porque no tiene las cartas de retorno que expende Extranjería. La gente llora", relata Ilyad.

Con la nacionalidad ocurre lo mismo. "Para hacer el juramento de la nacionalidad tienes que esperar un año, no tiene ninguna lógica", insiste Ilyad. "Es un problema endémico, especialmente los veranos. Nos pasa sólo en Catalunya y especialmente en Barcelona. En Madrid no tenemos problemas. Y cada verano se complica más. La gente usa 'bots' para coger citas, y la Administración no logra resolver el problema. Las personas van perdiendo derechos. No pueden trabajar porque no tienen el NIE renovado, o no pueden abrir cuentas bancarias por lo mismo. Para cualquier trámite, el NIE es la vida para las personas extranjeras, si no lo tienen, se pierden", añade Umar Dar Karim, que ya ha logrado nacionalizarse pero en su gestoría ve casos de este tipo a diario.

Barcelona 15/07/2025 Sociedad. Protesta trabajadores pakistanis sobre mal funcionamiento citas extranjeria Paseo Sant Joan. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

"Es muy complicado, a mí me duele mucho. La gente llama y no consigue cita. También hay un problema de lengua, de comunicación, de brecha digital... pero es que la gente está perdiendo el trabajo y la vivienda por la falta de citas", añade otro líder de la comunidad pakistaní en Sant Joan Despí presente en la convocatoria. "Es un problema general de todos los extranjeros: España es nuestro país y todos somos ciudadanos. La gente se queda sin trabajo, sin vivienda por esto", reitera Faizullah Sahi, presidente de la federación estatal de la comunidad pakistaní en España.

"Nos pasa sólo en Catalunya y especialmente en Barcelona. Y cada verano se complica más. En Madrid no tenemos problemas"

Sahi y Dar Karim señalan, además, que el número de funcionarios dedicados a los trámites de extranjería nada tiene que ver con los que se dedica al DNI. "Hay 20 mesas para DNI y solo tres para extranjería. Es una cuestión de voluntad política", opina Dar Karim. Y es que no es casualidad que a esta protesta no hayan asistido más de una decena de personas. "Los extranjeros son personas que no se quejan, que no importan a nadie. El abandono institucional y sus problemas no le importa a nadie: no votan, no tienen derechos y no tienen voz. La gente tiene miedo de ir a la Administración a protestar, nosotros venimos de culturas dónde protestar te sale muy caro. La gente ha interiorizado que tiene que aguantar", insiste Dar Karim. Y señala: "Los que tenemos nacionalidad española no sabemos lo que le pasa a esta gente, la sociedad no es consciente de esta problemática".

"Citas ya, fuera las mafias", han gritado los asistentes, megáfono en mano. El manifiesto, que lamenta toda la problemática, la falta de efectivos y de citas para la Oficina de Extranjería, y pide respuestas contundentes al Gobierno, ha sido firmado por una decena de entidades en Barcelona.