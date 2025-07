Salut recomienda no beber ni cocinar con el agua de este municipio de Girona por presencia de ácido cianúrico

La Conselleria de Salut ha recomendado evitar el consumo de agua en Sant Julià del Llor i Bonmatí (Girona) mientras se investiga el origen del ácido cianúrico detectado en la red de abastecimiento del municipio.

El Ayuntamiento de Sant Julià de Llor i Bonmatí comunicó el pasado viernes a la Agència de Salut Pública de Catalunya la detección del ácido, a raíz de la presencia de agua amarillenta en algunos domicilios de la población, ha explicado Salut a Europa Press.

"Ni beber ni cocinar"

Después de detectar la presencia del componente químico, el Ayuntamiento convocó a los vecinos a una reunión el viernes por la tarde para comunicarles que, siguiendo las recomendaciones de Salud Pública, "por precaución no se puede cocinar ni beber agua potable hasta tener los resultados de las analíticas". Las restricciones afectan a Bonmatí, mientras que los vecinos de Sant Julià del Llor pueden consumir agua de la red pública con normalidad.

La alcaldesa destaca que el Ayuntamiento ha tomado muestras de agua y ha contratado una empresa homologada para realizar análisis más específicos, aunque los resultados tardarán unos quince días. Paralelamente, Salud Pública también está analizando muestras para determinar el nivel de ácido cianúrico en el agua y establecer cuándo será completamente seguro volver a consumir agua del grifo.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha habilitado un camión cisterna con 3 grifos que sirven como fuente de agua potable entre las 7.30 y las 11.30 horas y las 16 y las 20 horas cada día de la semana. Además, el consistorio recuerda que las fuentes de Sant Julià del Llor municipio son aptas para el consumo de boca.

Los vecinos, "preocupados"

El ácido cianúrico es un residuo de un producto usado en la desinfección de piscinas, con baja toxicidad aguda, y Salut aclara que los valores detectados están por debajo de los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los vecinos están "preocupados" y a la espera del resultado de los análisis que deben determinar por qué motivo el agua sale turbia. . La alcaldesa de Sant Julià del Llor i Bonmatí, Elena Ribas, lamenta que los resultados tarden quince días y admite preocupación: "Hasta que no sepamos qué ha pasado, no estaremos tranquilos". La alerta surgió porque algunos vecinos, como Emili Pérez y Mercè Masmiquel, vieron que el agua salía amarilla: "Tenemos que ir con cuidado con los niños. Pero no queda más remedio que esperar".