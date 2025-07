Estos son los principales bulos sobre la agresión de Torre Pacheco: vídeos, nombres y comunicados falsos

La oleada de disturbios que está viviendo el municipio murciano de Torre Pacheco en los últimos días tiene un detonante claro: un bulo que ha circulado en redes sociales en torno a la brutal agresión sufrida por Domingo, un vecino de 68 años de esta localidad murciana.

Desde que comenzaron a difundirse imágenes y mensajes falsos que vinculaban el ataque con una supuesta banda de jóvenes magrebíes, distintos grupos de ultraderecha, entre los que se encuentra el partido político Vox, han aprovechado el clima de tensión para promover discursos y concentraciones que se han convertido en auténticas cacerías contra migrantes.

La agresión tenía lugar el pasado miércoles, cuando Domingo salía a pasear. El hombre fue golpeado por sorpresa por un joven al que todavía no se ha identificado, aunque según su relato parecía de origen magrebí.

Desde entonces han circulado capturas con fotos de los supuestos autores y vídeos falsos que pretendían mostrar la paliza que sufrió. Uno de ellos, de apenas 25 segundos, fue difundido ampliamente como prueba del ataque, aunque según confirmaban tanto el Ayuntamiento del municipio como la Guardia Civil a VerificaRTVE "las imágenes no se han grabado allí ni se corresponden con esos hechos".

Según testificaba el propio afectado ante la Guardia Civil, el ataque no fue obra de un grupo, sino de una sola persona mientras otros dos jóvenes, que podrían haber sido testigos o cómplices, gritaban y grababan respectivamente y, en una entrevista concedida al medio El Español, explicaba que "le he dejado claro a la Guardia Civil que ese hombre de la camiseta blanca no soy yo".

@Alvise_oficial_ está difundiendo en su canal de Telegram esta imagen de 5 personas asegurando que son los que dieron una paliza a un señor de 70 años en Torrepacheco.

¿Adivináis de que nacionalidad son todos?

Espero que @Contra_El_Odio tome nota y denuncie a este ser. pic.twitter.com/GpprL9bdVF — GualterMatao🔻 (@Auroraiterum) July 11, 2025

Pese a la aclaración del propio afectado y la intervención de las autoridades, los mensajes falsos ya habían prendido la mecha. Después de tres noches de altercados, el ministro del interior Fernando Grande-Marlaska confirmaba a la Cadena Ser que hay ocho personas detenidas. Dos de ellas están acusadas de encubrir al presunto autor de la agresión, que ya ha habría sido identificado.

Otras seis personas han sido arrestadas por los disturbios posteriores, entre ellas cinco de nacionalidad española, acusadas de agredir a un menor marroquí, causar daños materiales y deambular armados por la vía pública. También se ha detenido a un joven magrebí por participar en los enfrentamientos en una última noche donde se han registrado al menos media docena de heridos.

Pero el vídeo falso sobre la supuesta agresión que ha prendido la mecha de los disturbios no ha sido el único bulo difundido en los últimos días. Los verificadores han identificado al menos otras cuatro informaciones falsas más que han circulado por canales de Telegram y redes sociales y que han servido para justificar los actos violentos y para alentar discursos de odio.

Fotos y nombres sin pruebas

Otra desinformación relevante ha sido la difusión de una fotografía en la que se identificaba a cinco supuestos agresores, incluyendo nombres, apellidos y matrículas de vehículos. Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni la Guardia Civil han confirmado esas identidades, y el propio Domingo ha asegurado no reconocer a ninguno de los rostros señalados, como informaba la Guardia Civil a Newtral.es

Falso comunicado del Ayuntamiento

A esto se suma un supuesto comunicado oficial del Ayuntamiento de Torre Pacheco que atribuía el aumento de la delincuencia en la localidad a la población migrante. Newtral verificaba a través del propio ayuntamiento de Torre Pacheco que ese mensaje es falso y aclaraba que el comunicado legítimo se limitaba a llamar a la convivencia y la calma.

Otro vídeo, pero de Almería

También ha circulado otro vídeo violento, presentado como si se tratara de otra agresión en Torre Pacheco, pero que en realidad corresponde a un incidente distinto ocurrido en Almería. RTVE también comprobó que no existe ningún vínculo entre esas imágenes y el caso de Domingo.

Cartel policial falso

Por último, se ha detectado la difusión de un cartel que simulaba ser una nota oficial de la Guardia Civil, en el que aparecían fotografías de supuestos agresores buscados por el ataque. La propia Benemérita desmentía públicamente haber emitido ningún documento de esas características.

El uso de bulos como herramienta xenófoba

Lo ocurrido en Torre Pacheco encaja en un patrón ya identificado por investigadores y plataformas de verificación. El estudio 'Fake news y desinformación sobre migración en España', constataba cómo los discursos de odio hacia la población extranjera, como los presentes en el discurso xenófobo de Vox, se traslada a las noticias falsas relacionadas con personas migrantes: "la propia intención de dañar el imaginario colectivo de los migrantes [...] reincide en estereotipos violentos y agresivos asociados a los migrantes o pretende situar a la sociedad española en una supuesta posición de fragilidad".

El discurso racista de partidos como Vox (que alcanzó su máximo exponente el pasado 7 de julio con las declaraciones de la diputada Rocío de Meer demandando un proceso de deportación masiva de inmigrantes para preservar la identidad española) ha sido analizado en los últimos años por distintas investigaciones y es similar al de Donald Trump en EEUU

Javier J. Amores y Carlos Arcila-Calderón concluían tras su investigación que "los temas subyacentes en estos mensajes [clasificados como racistas y/o xenófobos] identifican mayormente a los grupos de inmigrantes y/o refugiados como una amenaza para los países receptores.

Por su parte, Antonia Olmos-Alcaraz y Paula Martín-Godoy estudiaban la estrategia de negación del racismo de Vox paralela a la difusión de discursos xenófobos. En su trabajo identifican dos vías principales para la negación del racismo: la victimización (decir que lo que ellos dicen o hacen no es racismo, sino al revés, con argumentos como "son ellos los que no se quieren integrar") y la relativización del racismo con afirmaciones como "no somos racistas, sino patriotas".

Recomendaciones de la Comisión Europea para frenar la desinformación

La Comisión Europea, en su documento sobre cómo combatir las fake news, insta a la ciudadanía a no dejarse manipular mediante diez consejos para detectar una noticia falsa.

En primer lugar, llama a contrastar la información con varios medios, especialmente en "medios con cierta reputación, evitando blogs y páginas no fiables". En este sentido, también recomienda consultar al autor de la noticia: "si no está mencionado o el nombre es inventado también debes sospechar".

Por otra parte, recomienda buscar el contexto de la noticia, ya que "en las fake news se omite o manipula para causar sensaciones y provocar determinadas emociones en los consumidores", a evitar los titulares clickbait y a no dejarse llevar por las emociones: "piensa dos veces antes de difundir esa información".