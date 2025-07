Las mezquitas catalanas pondrán seguridad tras el incendio de Piera: "Tenemos miedo, no es un caso aislado"

"Nunca pensamos que llegaríamos a este extremo, porque aquí se respetaba la libertad de culto. Pero después del incendio en la mezquita de Piera [cuyos primeros indicios apuntan a que fue intencionado] estamos alertando para que los centros de culto medianos y grandes empiecen a incluir medidas y protocolos de seguridad. Los centros musulmanes en Catalunya deben empezar a incorporar la cultura de la seguridad". Estas son las palabras de Mohamed El Ghaidouni, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Catalunya (UCIDCAT), que tras el presunto ataque en Piera ya se pregunta si habrá otros. "Estamos recibiendo muchas llamadas de personas en Catalunya y España que se preguntan qué pueden hacer para que esto no ocurra en sus pueblos y barrios", añade.

El temor a agresiones organizadas por grupos ultras ya está alertando a las casi 400 comunidades islámicas catalanas. De confirmarse que el incendio sea intencionado, se trataría de un hecho que traspasado todas las líneas rojas de la comunidad, tras años en el punto de mira de las andanadas de la extrema derecha. "No es un hecho aislado, es un acto que traspasa Piera, la administración nos tiene que proteger de los grupos ultras. Hay la posibilidad de repetición", alerta El Ghaidouni.

El coordinador de UCIDCAT lleva desde el sábado en Piera ayudando a la comunidad musulmana de esta localidad del Anoia. "El impacto es muy grande. Estaban a punto de inaugurar la mezquita, incluso hay vecinos que se han quedado sin vacaciones para poder ayudar a construirla", sigue El Ghaidouni. Su presencia en Piera ha servido para calmar los ánimos, pero también para exigir respuestas. "Quemaron un lugar de culto pero no queremos que se queme la convivencia, por eso estamos allí, hemos ido a hablar con la alcaldesa, para entender qué ha pasado, qué puede pasar y para que no se rompa la armonía", insiste.

Silencio administrativo

Según El Ghaidouni, la Generalitat no ha estado a la altura de lo sucedido en la localidad del Anoia y de las consecuencias que puede haber. "No hemos recibido ningún apoyo de la principal administración catalana, no nos ha llamado nadie, hay un silencio de las administraciones que resulta insoportable", critica, aunque sí han estado en contacto con el director general de Asuntos Religiosos, como ya es habitual.

De hecho, El Ghaidouni sabe, mejor que nadie, cuántas mezquitas están en el ojo del huracán por vecinos y ultras en Catalunya. "Debemos reducir cualquier riesgo, pasar a la acción. Nadie sabe qué puede pasar ahora, la gente necesita saber cómo protegerse", explica. Es por ello que han recomendado a sus afiliados que consulten empresas privadas de seguridad para estudiar qué medidas les convienen más. "La gente tiene mucho miedo y mucha ansiedad, por eso pedimos a la administración que nos proteja, que contemple que esto se puede repetir y que lo eviten", insiste el portavoz.

"Los lugares de culto deben ser objeto de actuación, hay que ir con muchísimo cuidado ante esta situación: no queremos que se rompa la convivencia. Hemos estado viviendo en armonia, los musulmanes somos catalanes, pero cada vez es más complicado en este contexto de división, de peleas... No queremos llegar a este extremo, por eso pedimos trabajar con la administración para establecer medidas concretas", dice El Ghaidouni. A pesar del dolor que viven los musulmanes en Piera, no ha habido que lamentar víctimas mortales. "Imaginemos que ocurre en una mezquita en horario de rezo: esto ya es otro contexto, no queremos llegar hasta ahí".