Jaume Minguell, director de Bosques: "Los árboles están más cerca de las casas y mucha gente no es consciente del riesgo"

Jaume Minguell (Barbens, 1979) es el director general de Bosques de la Generalitat desde abril de este año. En un verano con un elevado riesgo de incendio forestal, aborda las políticas forestales necesarias para reducir el peligro y a la vez conservar los bosques en un estado óptimo.

¿Cómo definiría la situación actual?

Tenemos una masa forestal extensa que ha crecido mucho. Cada vez es más continua, más densa y la tenemos más cerca de casa. Todo esto incrementa el riesgo de incendio.

¿El principal problema es tener los árboles cerca de las urbanizaciones?

Depende. Que se queme un bosque concreto también puede ser un problema, si existe recurrencia de incendios y se degrada un ecosistema de interés prioritario. Pero sí, la primera preocupación es la seguridad de los vecinos y sus bienes.

¿Un fuego de baja intensidad puede aportarle algo interesante a un bosque?

Sí, e incluso más seguridad. Por esta razón se hacen quemas prescritas. Pero debemos tener en cuenta que en Catalunya es difícil que la superficie forestal queme sin afectar a personas o infraestructuras. Además, los fuegos son cada vez más impredecibles.

En muchos casos, las franjas de protección de 25 metros de distancia respecto a las casas no se cumplen.

Tenemos que reforzar las franjas. La ley de 2003 se ha desarrollado de forma parcial y a menudo son los ayuntamientos y no los propietarios quienes abordan los trabajos. Hemos de crear un marco jurídico que reconozca la potestad de actuar de los consistorios. Cabe señalar que una franja es como un cinturón de seguridad del coche: es necesario, pero si hay un choque frontal a 150 kilómetros por hora no nos protegerá. Sin embargo, la autoprotección es importante y hay vecinos que no son conscientes del peligro.

También preparan un Plan General de Política Forestal. ¿Qué dirá este documento?

Incluirá medidas urgentes y otras que se deben abordar a medio plazo. El paisaje actual se ha construido a lo largo de 70 años y no lo cambiaremos en dos días. La idea es incentivar la gestión forestal sostenible, que será diferente en cada lugar.

¿Cuándo prevén que se vean cambios?

En paralelo a las actuaciones urgentes, yo diría que, dentro de seis o siete años, si hacemos lo que estamos planeando, habremos trabajado en las áreas de actuación prioritaria. Es un reto asumible. Pero necesitamos coger velocidad de crucero.

¿Quién la sufragará?

Debemos incorporar un punto de vista económico para que trabajar en los bosques sea lo más rentable posible, si realmente queremos cambiar el paisaje. El Plan General de Política Forestal será nuestra estrategia y buscará que se pueda sacar provecho de la gestión forestal, además de prevenir incendios. Así, no se dependerá únicamente de la inversión pública.

¿Hemos de asumir que no se pueden gestionar todos los bosques?

Sí. Habrá que priorizar y aquí son clave las áreas estratégicas en las que se puede evitar que un incendio forestal vaya a peor. Son zonas de oportunidad de trabajo para los bomberos.

¿Algunos bosques se eliminarán?

En algunos puntos, sí. Se pueden sustituir por cultivos o por espacios abiertos, que albergan mucha biodiversidad.

¿Una gestión, en los bosques maduros, puede ser no hacer nada?

Sí, pero debemos ir con cuidado porque, si no actuamos en las áreas colindantes, corremos el riesgo de que se nos queme un bosque maduro, en caso de gran incendio forestal.

¿Pondrán más facilidades para realizar talas en el bosque?

Cuando existe un plan de actuación, tan solo es necesaria una comunicación. Cuando no hay plan, es un poco más complejo por las limitaciones por época de nidificación de aves y riesgo de incendio.

¿Lo flexibilizarán?

Más que flexibilizar, acotar muy bien los protocolos de cada lugar para facilitar las cosas a los propietarios. La clave es que las medidas se conozcan de antemano.