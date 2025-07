Entidades sociales estiman que más de mil familias vulnerables aún esperan los contadores sociales de la luz en Catalunya

Hace exactamente dos años, el 18 de julio, Endesa y los Mossos cortaban la luz a una treintena de vecinos de un bloque ocupado en Sabadell. Las familias, todas vulnerables y atendidas por servicios sociales, estuvieron cinco meses subsistiendo sin electricidad hasta que la compañía eléctrica les colocó un contador social en octubre de 2023. "La vida nos cambió, ya puedes pagar las facturas y no tienes miedo", explica Sara Anghar, una de las mujeres que habita este bloque con su hija de 11 años. Ellos lograron el contador tras mucha insistencia y teniendo que abonar 5.000 euros. Pero, según l'Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE), hay más de un millar de hogares que aún siguen esperando. "Están obligando a estas familias a vivir a oscuras o a pinchar los suministros, vulnerando su derecho a la energía y poniéndoles en riesgo, a ellos y a todo su entorno", se ha quejado Josep Babot, portavoz de APE.

En 2021, Endesa firmó un convenio con la Generalitat en el que se comprometía a saldar la deuda de las familias vulnerables que no podían pagar las facturas de luz, y en el que Drets Socials se hacía cargo de abonar el recibo de los más vulnerables en el futuro. En dicho acuerdo, que debe renovarse el año que viene, incluía que Endesa se comprometía a instalar contadores sociales a las familias que ocupaban por necesidad, si se encontraban en situación de vulnerabilidad social acreditada por servicios sociales municipales. Fue la fórmula que empresa y administración encontraron para desencallar la gravedad de los incendios, algunos mortales, que se fueron produciendo cada invierno por parte de familias que estaban 'pinchadas' al suministro porque no podían tener contador regulado y no podían pagar un alquiler al precio de mercado.

Mil de agua, cien de luz

"Mientras las compañías de agua instalaron más de un millar de contadores sociales entre 2015 y 2020, Endesa tan solo ha facilitado un centenar de contadores sociales de luz", se ha quejado Babot, en una rueda de prensa en la que ha denunciado que aún hay miles de familias catalanas que se ven obligadas a pinchar el corriente eléctrico si no quieren vivir a oscuras, apoyada por unas cincuenta plataformas y entidades sociales, entre ellas la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. "Ha habido un bloqueo desde que se firmó el convenio: Endesa impone un documento que no se contempló, que obliga a los trabajadores sociales a firmar una solicitud. El Govern, especialmente la conselleria de Drets Socials, no ha hecho nada para desbloquear esta situación, han dimitido y se han puesto de perfil", se ha quejado Babot.

Barcelona 15/07/2025 Sociedad. Reportaje de un bloque de Sabadell que han podido instalar un contador social de la luz (denuncian que se han instalado muy pocos). Sara (663272575) PERSONAJE: Sara. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

En la concentración, frente al Palau de la Generalitat, ha asistido también David Fernández, bombero de la Generalitat. "Cuando la precariedad entra por la puerta la seguridad sale por la ventana. Las familias que se ven obligadas a 'pincharse' a la electricidad, pontean el sistema de seguridad que evita las sobrecargas en la red y el peligro se extiende a toda la comunidad de vecinos", ha explicado el bombero. Fernández ha dicho que estos incendios por pinchazos solían ser habituales en invierno, cuando las familias tensionaban la red para calentarse. "Pero ahora ya vemos fuegos en viviendas con instalaciones precarias en verano porque los aires acondicionados tienen una importante potencia", ha expuesto, aunque ha asegurado que es imposible cuantificarlo porque los 'bombers' siguen sin tener un registro ni protocolo cuando detectan estos casos.

Anghar respira hoy más tranquila, pero se vuelve a angustiar cuando recuerda cómo los vecinos se organizaron con neveras portátiles de hielo cuando no tenían luz, y tenían miedo que los butanos explotaran en plena ola de calor. "Fue horrible, nos cortaron la luz y no nos dieron alternativa: vivimos haciendo malabares", sigue. Todos los vecinos son vulnerables y asegura que ocuparon este bloque, propiedad de un gran tenedor, porque les desahuciaron sin alternativas habitacional. "Era esto o dormir en la calle", cuenta. El proceso burocrático que les tocó seguir fue largo para cambiar toda la instalación eléctrica. "Nunca olvidaré aquel octubre cuando nos pusieron el bendito contador". Ella, que además tiene el bono social, paga unos cincuenta euros al mes de luz desde entonces. Otros vecinos en situación irregular deben abonar cantidades que superan los 100 euros. "La situación es complicada, pero al menos ya no tenemos ese miedo de que nos pueda ocurrir alguna desgracia".