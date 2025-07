La investigación del incendio de Paüls apunta a la acción humana como causa: negligencia o provocado

La investigación del incendio de Paüls aún no está concluida, pero todo indica a que fue originado por la acción humana, ya que la hipótesis que despunta es que se trata de una negligencia o de un hecho provocado. Así lo ha apuntado esta mañana Núria Parlon, consellera de Interior, en una entrevista en el programa 'El món a Rac-1, en la que también ha remarcado la importancia de la prudencia ciudadana y de la gestión forestal para que los "incendios no puedan avanzar con la virulencia con la que lo hacen". "Debemos tener en cuenta que, desgraciadamente, de cara a los próximos años, podemos tener de 10 a 15 fuegos de este tipo", ha añadido.

Desde el Baix Ebre, los alcaldes de los cinco municipios afectados por el incendio –Paüls, Aldover, Xerta, Alfara de Carles y Tivenys– han explicado que esta semana acabarán un balance de daños para priorizar las acciones más urgentes, como dar acceso a fincas y restablecer servicios. En un documento facilitado a los damnificados, también se habla ya de la reparación y gestión de las 3.300 hectáreas quemadas, así como de las medidas que deben plantearse para gestionar los bosques del Parque Natural dels Ports y disponer de "infraestructuras estratégicas". "Si la próxima vez no tenemos todo lo necesario, el fuego lo arrasará todo", ha advertido el alcalde de Paüls, Enric Adell.

La presidenta Noemí Llauradó y diputados de la Diputación de Tarragona han visitado este lunes la zona afectada y han ofrecido a los municipios asistencia técnica y recursos para recuperar los servicios municipales. A partir de las reuniones que mantendrán con alcaldes y afectados, ha explicado Llauradó, empezarán a concretarse las ayudas que puede ofrecer la diputación: "Ya estamos trabajando desde el ámbito jurídico para que estas asistencias técnicas puedan llegar lo antes posible".

Las brigadas de carreteras ya ofrecieron apoyo a los municipios la semana pasada, en Xerta, y se evaluará si se puede aumentar la aportación de la Diputación al Parque Natural dels Ports o si se pueden incluir los daños provocados por el incendio dentro de las ayudas excepcionales para la reparación de bienes y servicios públicos municipales afectadas por fenómenos meteorológicos u otras situaciones extraordinarias, especialmente para reparar caminos y accesos a los municipios.

Accesos a fincas y viviendas

Adell ha explicado que los alcaldes se reunirán con los vecinos damnificados entre este lunes y martes. Se les facilitará un formulario para recoger el detalle de todos los bienes afectados por el incendio y se les dará información sobre la planificación de las ayudas que se podrán solicitar. La prioridad a corto plazo es ayudar a recuperar los accesos a fincas y viviendas, y sobre todo, dar apoyo a las personas "que lo han perdido todo y no tienen ningún servicio". El término municipal con más afectaciones urgentes es Xerta. "Tenemos que concentrar los esfuerzos iniciales donde haya mayor emergencia", ha afirmado el alcalde de Paüls.

A medio plazo, la Diputación y la Generalitat deberán concretar cómo se gestiona la zona quemada, una superficie "muy grande, de 3.300 hectáreas", para que los propietarios de zonas forestales y agrícolas no tengan que "poner dinero de su bolsillo". "Haremos todo lo posible para que, con el instrumento que sea —brigadas o planes de ocupación—, se pueda gestionar toda la superficie quemada y que haya una ayuda activa a los vecinos y vecinas afectados", ha señalado Adell.

Trabas en la gestión forestal

Los alcaldes también reclaman que, a largo plazo, se replantee la gestión de los bosques de Els Ports, e instan al Govern y al Parque Natural dels Ports a sentarse para consensuarlo. "Esperamos que este incendio sirva para revertir cosas que se pueden mejorar. Y mejorar no significa hacer lo que queramos con la gestión forestal en nuestro municipio, algo que nunca hemos dicho. Pero sí que en aquellas actuaciones que son prioritarias, no se pongan tantas trabas", ha reclamado Adell.

El alcalde de Paüls también ha reivindicado que muchas de las infraestructuras realizadas en el pueblo en los últimos años han sido "estratégicas para poder apagar" el incendio. Sin ellas —como las balsas donde se han abastecido los medios aéreos o las pistas que han evitado cuellos de botella—, el alcance del fuego habría sido aún mayor. "Realizar actuaciones muchas veces ha sido muy difícil" y ha pedido "consensuar y encontrar un equilibrio para gestionar este bosque".

"Si la próxima vez no tenemos todo lo que hace falta, lo arrasará todo. No hace falta ser el más inteligente de la clase para ver que, con la superficie que queda por quemar, si el viento hubiera soplado en dirección contraria, no lo habrían podido parar y habría arrasado Paüls, Alfara de Carles, Horta de Sant Joan. No sé hasta dónde habría llegado", ha alertado.

Seguros para los agricultores

Los alcaldes del Baix Ebre también han hablado con los alcaldes que, en 2019, sufrieron el incendio de la Ribera d’Ebre. A partir de estas conversaciones, temen que los agricultores afectados por el fuego no puedan recibir ayudas por la superficie forestal que se haya quemado o que las ayudas para las zonas de cultivo estén condicionadas a disponer de seguros agrarios contratados durante cinco años. Los ayuntamientos del Baix Ebre no descartan asumir esos seguros si estas condiciones vuelven a imponerse ahora a los agricultores afectados por el incendio de Paüls. "Estamos hablando de pequeños propietarios y fincas que no están aseguradas, porque nuestra realidad es diferente a la que pueda haber en la Catalunya Central", ha recordado Adell.