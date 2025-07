Said Allouchi, comunidad musulmana de Piera: “Después del incendio en la mezquita, aún notamos más el apoyo del pueblo”

La comunidad musulmana de Piera intenta rehacerse del incendio que la madrugada del sábado calcinó parte de las instalaciones de la futura mezquita, todavía en fase de construcción. El fuego se declaró poco después de las tres y media en el edificio situado en la carretera del Bedorc. La Policía Local avisó al vicepresidente de la comunidad, Said Allouchi El Fdikh, que se desplazó inmediatamente hasta el lugar de los hechos: “Intentamos apagar el fuego con extintores, pero era enorme y no se podía detener. Cuando llegaron los Bomberos, ya estaba muy avanzado”, recuerda.

La mezquita era un proyecto largamente trabajado y financiado colectivamente por los miembros de la comunidad. “Hacía mucho tiempo que lo queríamos. No se trata solo de un lugar donde rezar, sino también de un espacio de encuentro, de paz y de convivencia”, explica Allouchi. La apertura oficial debía celebrarse pronto, con una jornada de puertas abiertas.

"Nunca nos habíamos sentido inseguros"

“Es un daño enorme, no solo por el material que se ha perdido, sino por el trabajo que nos había costado. Era un espacio pensado para las familias, para tener un lugar digno donde reencontrarnos”, lamenta. Pese a la consternación, el vicepresidente subraya lo que ha venido después: “El pueblo y el Ayuntamiento están con nosotros. Hemos recibido tantas llamadas y mensajes que no he podido responderlos todos. Más de una persona vino llorando el sábado por la mañana.”

Allouchi, que hace 37 años que vive en Piera, asegura que se siente plenamente en casa: “Para la gente de Piera, yo soy como un hermano”. La comunidad evita especular sobre las causas del incendio y deja la investigación en manos de las autoridades: “No podemos afirmar nada. Nunca nos habíamos sentido inseguros, ni habíamos recibido ninguna amenaza. Si hubiéramos sospechado algo, habríamos instalado cámaras. Pero no había ninguna señal”, dice.

El incendio ha dejado una herida emocional profunda, pero también un sentimiento de fortaleza: “Ha sido muy duro ver cómo ardía un espacio que hemos levantado entre todos, con ilusión y sacrificios. Pero lo más importante es que nadie ha resultado herido, y que el pueblo ha respondido. Eso nos da fuerza”, añade. Y concluye con un mensaje claro: “Siempre habrá alguien que quiera dividir al pueblo, pero no lo conseguirá. Ahora estamos más juntos y más unidos que nunca”.

Las principales entidades islámicas de Cataluña han condenado el incendio, que consideran un “ataque” motivado por el odio y la voluntad de romper la cohesión social del municipio. También se había previsto la lectura de un manifiesto por parte de la Unidad Contra el Fascismo y el Racismo de Piera, pero el acto se desconvocó a última hora por “diversas situaciones complicadas”. Desde el colectivo aseguran que seguirán activas con nuevas acciones y convocatorias: “La lucha continúa, y la hacemos juntas”.