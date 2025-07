En busca de bueyes y osos en el Ártico remoto: "Tras días aislado, aparecen preocupaciones primitivas"

Cuando Unai Canela pisó Groenlandia por primera vez, con apenas 13 años, supo que algún día regresaría. Aquel paisaje salvaje, casi inalterado por los humanos, lo había dejado boquiabierto. Lo que no imaginaba es que, ocho años más tarde, sin tener permiso de armas ni nada similar, tendría que llevar un rifle bajo el brazo para explorar uno de los fiordos de la isla y culminar su documental 'Solo en Groenlandia'.

"Hice la maleta con el dron, la cámara, y me fui para allá", explica el cineasta y estudiante de Antropología. En el Ártico, pocos animales resisten la crudeza del hielo y el viento. Pero el primer objetivo de Canela era encontrar el buey almizclero, un fantasma del pasado. Se trata de un bóvido robusto que ha sobrevivido desde la última Edad de Hielo, capaz de soportar temperaturas extremas de 40ºC bajo cero gracias a su espeso pelaje.

Un buey almizclero. / UNAI CANELA (cedida)

"Para encontrar a estos animales, tuve que acampar varios días para recorrer los valles de la tundra", detalla Canela en conversación con este diario. En ocasiones, pasaba 12 días seguidos aislado, cargado con una pequeña placa solar y con varias baterías portátiles. "Es un mundo que se rige por una especie de magia: las auroras boreales en invierno y el sol que nunca se pone en verano", revive Canela.

"La sensación de estar aislado es increíble, puedes ir adonde quieras, beber agua de cualquier lugar; los problemas y las ansiedades desaparecen y las sensaciones se intensifican", afirma. Pero aparecen nuevas preocupaciones, más "vitales y primitivas".

Escondite en las piedras

La rutina consistía en caminar y mapear la zona para intuir los movimientos de las esquivas manadas de bueyes. "Con el tiempo, tras varios intentos fallidos, conseguí imágenes de ellos de cerca", afirma Canela. "Me escondía tras las piedras, pero viví algún momento de tensión cuando alguno de los bueyes se me quedaba mirando", admite. En el camino también logró grabar a una familia de zorros árticos.

La película, además de recopilar panoramas irrepetibles acompañados por la música hipnotizante de Kirill Valeev, también retrata los efectos evidentes de la crisis climática. Un negacionista, en Groenlandia, no puede evitar ver cómo se desmonta su discurso. "En pocos años, era evidente como un glaciar había retrocedido", recuerda Canela, que ha visitado el lugar seis veces. Cada vez hay menos nieve y hace más calor en verano.

El 90% de la isla, helada, refleja la luz solar y contribuye a regular la temperatura del planeta. No obstante, ahora, el hielo marino, del que dependen animales como las morsas y los osos polares, se derrite cada vez a más velocidad y amenaza con cubrir de agua a varias ciudades costeras: "Los locales desconfían del hielo, porque no es estable, y han llegado a sufrir accidentes con las motos de nieve por los cambios drásticos de temperatura".

La guinda del pastel

Para dar forma al filme, no bastaba con los bueyes y los zorros y las liebres árticas. "Si estás en el Ártico, el oso polar es la guinda del pastel", señala Canela. El joven director se desplazó hacia la impronunciable Ittoqqortoormiit, el único asentamiento habitado en el fiordo de Scoresby Sund. "Hay muchos más osos de lo que creemos, pero avistarlos a menos de un kilómetro de distancia en el fiordo más largo del mundo es un reto difícil", detalla.

Había que alquilar un arma para estar seguro y empezar a prospectar el terreno. "La primera vez te sorprende la cultura de armas de Groenlandia, pero cuando conoces a los Inuits enseguida entiendes que habitan un lugar remoto y que la caza aún es una fuente de alimento para ellos", expone Canela. Si superas los 12 años, tienes derecho a empuñar un fusil.

Una hembra y un macho de oso polar, en Groenlandia. / UNAI CANELA (cedida)

Canela estuvo dos semanas buscando sin éxito entre días de frío y ventisca, hasta que su padre, el prestigioso fotógrafo de naturaleza Andoni Canela, acudió en su ayuda. "La estrategia fue la misma, pero con dos ojos más y con la motivación de saber que no estás solo", rememora. Los grandes osos blancos aparecieron y permitieron a padre e hijo rodar algunas de las imágenes más cautivadoras del documental. "Hasta la fecha, tenías que ir a buscar este material a la BBC o en National Geographic", dice Canela. Ahora, en cambio, la película se proyectará este lunes en la sala Phenomena de Barcelona, el jueves en el Cine Paz de Madrid y se emitirá el próximo martes en TV3.

"Groenlandia te obliga a vivir el momento, mientras caminas atento entre la niebla con la mano en el gatillo no puedes pensar en nada que no sea el presente", resume Canela. Pese a las amistades forjadas en territorio ártico y a las ganas de regresar por séptima vez, el cineasta se propone ahora centrarse en un proyecto en la Península: "La gente sabe qué son los tigres y las cebras, pero no conocen al lobo o al oso pardo y también hay que explicar lo que tenemos en casa".