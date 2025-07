Brigitte Baptiste, autora de 'Transecología': "La naturaleza es caótica y en ella hay de todo, también personas trans"

No se define como una activista trans, pero su forma de presentarse al mundo es en ella misma un acto político. Brigitte Baptiste es un referente internacional en medio ambiente, pero también un referente para las personas trans.

¿Cómo está viviendo el crecimiento de los discursos reaccionarios?

Con mucha preocupación. La construcción de una agenda restrictiva de derechos, homófoba, tránsfoba y racista se está volviendo a establecer. Y lo está haciendo con un discurso conceptualmente muy flojo, pero convincente desde la propaganda, con discursos como ‘se nos está acusando a los hombres blancos de ser los culpables de todo y somos parte de la diversidad, también somos minoría’. Me parece terrible que ese argumento ignore la responsabilidad histórica que ha tenido el machismo, instrumentalizando al resto de la humanidad con sus propósitos de acumulación de capital y de bienestar. Eso hay que seguirlo diciendo en todas partes. Y la gente me dice 'pero no es tanto, en Colombia todos somos mestizos'. El mestizaje ya no es un argumento interesante para defender la libertad o el bienestar colectivo, porque en el mestizaje todo desaparece, todo se borra. Y sí, hay que volver a decir, 'no, no, perdón, a mí no me puedes poner en el extremo de los que reciben la basura y la falta de atención del Estado y de la sociedad'. Y es un discurso que a veces en la sostenibilidad también aparece.

La construcción de una agenda restrictiva de derechos, tránsfoba y racista se está volviendo a establecer con un discurso muy flojo, pero convincente desde la propaganda

¿Qué quiere decir?

El discurso de 'los pobres son sostenibles porque consumen poco'. 'Ay, tan buena que es la pobreza; qué maravilla vivir como los pueblos indígenas en el Amazonas'. Y eso lo dicen después de haber discriminado, desplazado y actuado con violencia contra esos mismos pueblos. Y hay un giro que antes era solo romántico, pero que ahora es muy práctico. 'No, miren, aquí tenemos gente capaz de vivir en la selva'.

Discurso hecho desde el privilegio, claro.

Trato de ser muy cuidadosa con eso. Porque yo he sido privilegiada. Mis abuelos eran catalanes, migrantes de la guerra. Migran a Colombia para sobrevivir, prosperan y luego mis padres tienen trabajo siempre. Estudié en una escuela de calidad y finalmente me va mejor hoy que al 99,99% de mis contemporáneos. Claramente, he tenido una trayectoria de privilegio que no me debe nublar cuando menos la empatía.

¿Esos mensajes retrógrados están calando más en la gente joven o es un cambio en el 'sentido común' general?

Lo percibo en general, sí. Aunque en mi universidad no tanto porque lleva un recorrido reciente de apuesta hacia la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad como parte de una estrategia común de promoción del emprendimiento. Y ahí va todo de manera conjunta. Eso ha hecho que la universidad se haya convertido en un espacio seguro para muchas personas. Tenemos una población LGTBI muy grande, autodeclarada o no, pero también un mensaje muy contundente de una política de equidad en la cual todos nuestros estudiantes tienen garantía plena de disfrutar de los servicios de la universidad.

Es una pequeña isla, pero ¿y fuera de ella?

Sí. Vuelvo al caso de mis abuelos. Perdieron la guerra, en España. Viajaron a Colombia con la expectativa de rehacer sus vidas. Y mira España cuánto tardó en recuperar la democracia. Finalmente, a mi abuelo no pudo regresar. Cuando yo recuperé la ciudadanía española, 70 años después, hice conciencia de ese drama que afecta a los desplazados y a los migrantes cuando desechan la posibilidad de permanecer en su territorio. Las migraciones hoy día son uno de los grandes dramas, pero al mismo tiempo debería ser una de las grandes oportunidades para la sostenibilidad, porque necesitamos gente que trabaje, gente creativa, necesitamos equilibrar también los impacto ambientales.

¿Falta conciencia, también, para entender esa oportunidad?

Sí. Y tiene que ser algo integral. No tiene que ser solamente el mal ejercicio de la asimilación, de 'yo te dejo entrar en el país si tú traes tu dinero, traes tus títulos universitarios, si eres la 'creme de la creme', entonces sí eres bienvenido'. No, no, aquí queremos que vengas y formes parte de un colectivo con tu tradición, tu historia, tu idioma, tu perspectiva cultural completa y vamos mirando cómo resolvemos los temas que nos preocupan a todos. Y eso no pasa fácil. La gente no ve los migrantes con ese sentido.

Las migraciones hoy en día en el mundo son uno de los grandes dramas, pero al mismo tiempo debería ser una de las grandes soluciones para la sostenibilidad

¿Y cómo se vive hoy en Colombia la cuestión colonial?

El problema del colonialismo no resuena en Colombia, casi. Si estás en una facultad de Humanidades, la gente dice 'sí, sí hay que revisar el problema del colonialismo'; pero hablas en la calle del tema, y nadie te entiende. Todavía hay gente que dice: '¿Qué tiene de malo que seamos españoles?'. Y yo les digo: 'No, pero es que no eres español'. Y ellos, 'no, pero sí… sí somos'. Y empiezo, yo como trans, a hablar de la identidad y a decir que eso ya cambió. El problema no es solo político.

Es más profundo...

Sí. A la gente le parece normal tener la mirada puesta en España, o ahora en Estados Unidos, y no en el propio territorio.

¿Han vivido tanto tiempo así que sienten que es lo natural?

A mí siempre me llega esa pregunta de 'tú defiendes la naturaleza, lo natural, pero eres la persona menos natural del mundo'. Mis hijas tienen la mejor definición de qué es 'lo natural'. Candelaria me dijo un día: 'Lo natural es a lo que estamos acostumbrados'. Por eso consideramos que ciertas circunstancias son naturales, pero esa forma de abordarlo lo que hace es legitimarlo. El hecho de que estemos acostumbrados a ello no quiere decir que sea bueno ni éticamente aceptable. Es como las corridas de toros.

Es célebre su frase de que no hay nada es más 'queer' que la naturaleza.

En los ecosistemas, en el mundo de lo silvestre, no hay ninguna tendencia que permanezca sin desviarse. Sin que coja un camino inesperado. La evolución funciona así. La evolución es caótica y está llena de circunvalaciones. Cada vez que crees que tienes el camino recto, se tuerce. Y lo 'queer' hace referencia a eso. Así, en la naturaleza hay de todo, también personas trans. El argumento de Trump de que estamos costando millones de dólares al sistema de salud no tienen sustento. ¿Millones de dólares? ¿Cuántas personas trans están usando el sistema de salud de los Estados Unidos? ¿Cien mil? Frente a un millón de personas con enfermedades raras; frente a cien millones de personas con hipertensión y diabetes. La estadística apunta a que una por cada cien mil habitantes. Yo creo que la sociedad puede tolerarnos, así como tolera a los artistas en general.