¿Por qué algunos teléfonos móviles no han recibido el aviso de 'Es Alert' por lluvias torrenciales en Catalunya?

Protecció Civil ha enviado este sábado un mensaje de Es Alert a los móviles de casi toda Catalunya, excepto seis comarcas del cuadrante noroeste, por las previsiones de lluvias torrenciales y el riesgo de inundaciones hasta las 21 horas. Las autoridades han pedido a la población evitar los desplazamiento y no acercarse a zonas inundables.

El sistema de avisos ES-Alert -activado en 2022 y que depende del Ministerio del Interior- funciona por la tecnología conocida como difusión por celdas -'cell broadcast'-, que "permite que las antenas de telefonía móvil situadas en una zona definida como de emergencia envíen la alerta a los teléfonos móviles que reciben su cobertura".

Los motivos principales

El Ministerio de Interior afirma que "es accesible para todos, independientemente del proveedor de servicios o del teléfono móvil", pero tras el aviso rojo en Catalunya, los clientes de algunas compañías han reportado que no han recibido el mensaje de alerta. "Si dentro de la no hay antenas de telefonía móvil, los móviles no recibirán la alerta. Esto puede pasar para una compañía telefónica concreta, para varias o, en el peor de los casos, para todas", explican.

"ES-Alert funciona con las tecnologías de red 4G y 5G, con las que actualmente se proporciona el servicio de telefonía móvil en más del 90% de la cobertura de las redes", añade el Ministerio. Pero las incidencias con la alerta también puede estar motivadas por la antigüedad del teléfono móvil.

¿Qué sistema operativo necesitas para recibir la alerta?

Android 8 o inferior: no reciben las alertas

Android 9 a Android 10 reciben las alertas, pero algunos parámetros no están correctamente configurados (por ejemplo, se muestra el texto “Alerta Presidencial” en lugar de “Alerta de Protección Civil”)

Android 11 o superior: reciben las alertas, y las muestran correctamente

y las muestran correctamente iOS 15.6 o superior: reciben las alertas, y las muestran correctamente.

¿Quién decide enviar las alertas?

Las "autoridades de protección civil o los directores de los planes de protección civil" son quienes determinan las instrucciones y activan el plan de emergencia. El Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT), gestionado por la Dirección General de Protección Civil de la Generalitat de Catalunya, establece el contenido del mensaje y emite la alerta en la zona afectada por la emergencia.

"Los centros de respuesta a emergencias disponen de un acceso al sistema de información, conocido como CBE (Cell Broadcast Entity), que permite la definición de los parámetros de la alerta que se quiere enviar (tipo de riesgo, suceso observado o esperado, área afectada, periodo de validez, mensaje a enviar a los ciudadanos)", explica Protecció Civil. Y una vez validada, se envía "a los sistemas situados en los operadores de telefonía móvil (CBC, Cell Broadcast Centre) encargados de activar el envío del mensaje en aquellas celdas de la red que están situadas en la zona afectada".

El Sistema Nacional de Protección Civil, es el más nuevo y promete ser el más rápido y efectivo, pero hay otras formas de comunicación como las redes sociales o las páginas webs oficiales.

¿Cómo activar las prealertas?

Para recibir la "Alerta de Protección Civil”, correspondiente al Nivel 1 de EU-Alert, no debes activar nada porque lo está por defecto y no puede desactivarse. Pero las “Pre-Alerta de Protección Civil” sí pueden activarse o desactivarse.

Si tienes un móvil que opera con Android debes:

Entrar en Ajustes Ir a Notificaciones Acceder a Ajustes Avanzados Buscar el apartado 'Alertas de emergencia inalámbricas' y activar las casillas 'Permitir alertas' y 'Pre-Alerta de Protección Civil'

Si tu móvil es la de marca Apple debes: