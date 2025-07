Rodalies y AVE suspenden toda la circulación de trenes por el mal tiempo

El servicio de Rodalies y el del AVE han suspendido este sábado toda la circulación de trenes a causa del episodio de lluvias torrenciales que afecta a gran parte del territorio catalán. Así lo ha anunciado la compañía a través de sus redes sociales, en una decisión coordinada con el plan de emergencia INUNCAT activado por Protecció Civil de la Generalitat.

La interrupción del servicio de trenes de cercanías y regionales se mantendrá, como mínimo, hasta las 21.00 horas, franja durante la cual se prevén intensas precipitaciones y riesgo elevado de inundaciones. Protección Civil ha pedido a la ciudadanía que evite los desplazamientos innecesarios y que cancele cualquier actividad al aire libre para minimizar riesgos. El objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público.

Aparte de suspender el servicio, Renfe también ha anunciado el cierre de todas las estaciones para evitar aglomeraciones de usuarios que puedan derivar en un problema de seguridad. La operadora sí mantiene abierta la estación de Barcelona-Sants como refugio para resguardarse de la lluvia y para garantizar la seguridad de los viajeros. No se podrá acceder a los andenes hasta que se restablezca el servicio. Rodalies no pondrá servicios alternativos por carretera porque alega que no podría garantizar la seguridad.

El episodio de lluvias forma parte de la DANA que afecta este fin de semana a buena parte de España y que en Catalunya ha obligado a activar diferentes protocolos de emergencia. Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informado y evitar zonas inundables, como pasos subterráneos o rieras. Renfe también ha suspendido las salidas de trenes desde Barcelona y Valencia hacia el Corredor del Mediterráneo "hasta nuevo aviso".

Respecto a otros medios de transporte, ni Ferrocarrils de la Generalitat ni el Metro de Barcelona han comunicado ningún tipo de alteración en el servicio.

Aeropuerto de Barcelona

Otro punto de atención es el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde se sigue operando pese al mal tiempo. Fuentes de Aena reconocen que la lluvia ha supuesto algunas cancelaciones y retrasos, pero aseguran que el tráfico aéreo sigue abierto. En casos puntuales, si los controladores lo estiman oportuno, pueden desviar algún vuelo, pero los aviones siguen despegando y aterrizando. Desde el perfil oficial de Aena en las redes sociales se recomienda precaución a la hora de desplazarse al aeropuerto y consultar el estado del vuelo con la compañía correspondiente.