Crece la desconfianza hacia las vacunas en España

La confianza en las vacunas cae desde la pandemia de la covid-19. Lo avisaba en 2023 un informe de UNICEF , que señalaba también que la crisis sanitaria había hecho aumentar el número de niños sin vacunar en el mundo. La relación entre ambos factores, sin embargo, es esquiva. Los estudios científicos otorgan a la desconfianza un papel secundario en la reducción de las tasas de inmunización globales.

Europa y África ejemplifican esta aparente contradicción: los africanos confían más en las vacunas que los europeos, pero sus tasas de inmunización son menores, según un artículo publicado este año en npj Vaccines. Los autores apuntan a las dificultades estructurales de los países menos desarrollados (la capacidad económica, los problemas de suministro o el auge de los conflictos, por ejemplo) como el factor dominante que explica esta inequidad. Sin embargo, advierten, recuperar la confianza es un imperativo para garantizar el éxito a largo plazo de los programas de inmunización.

La cantidad de ciudadanos de la Unión Europea que no creen que las vacunas sean importantes para la población infantil se ha disparado desde la pandemia, aunque sigue siendo una minoría. Así lo indican los datos del Vaccine Confidence Project , que lo preguntó a unas mil personas en cada uno de los estados miembro de la UE en 2018 , 2020 y 2022 . El número de personas que cree importante la inmunización infantil cayó ocho puntos porcentuales entre 2018 y 2022 en el conjunto de la UE, tras un ligero repunte en 2020.

El desplome fue similar en España (7,5 puntos), y especialmente acentuado en países como Croacia, Hungría o Eslovaquia, con una caída de más de 20 puntos porcentuales. Las encuestas también preguntaban a los ciudadanos por la seguridad y eficacia de los viales, dos cuestiones en las que las respuestas apenas han variado.

Crece la percepción conspiranoica

A falta de datos para saber cómo ha evolucionado el indicador más allá de 2022, la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en España, compilada cada dos años por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), da algunas pistas. El cuestionario evalúa desde 2020 las “percepciones conspiranoicas” de la población. La mitad de los encuestados se muestra de acuerdo con que “las compañías farmacéuticas ocultan los peligros de las vacunas”, y uno de cada cuatro avala que “el Gobierno está tratando de ocultar la relación entre las vacunas y el autismo”. En ambos casos, el grado de acuerdo se ha prácticamente duplicado respecto a 2020.

El escepticismo trasciende a las vacunas: un tercio de los españoles cree que la cura del cáncer existe, pero está oculta por intereses comerciales, y un 41,6% se muestra de acuerdo con que los laboratorios gubernamentales cultivan virus para limitar las libertades individuales.

No hay un motivo único que explique esta deriva, asegura a Verificat Ana Muñoz van den Eynde, directora de la Unidad de Investigación en Ciencia, Tecnología y Sociedad en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). La experta apunta como principales razones la polarización, la desconfianza hacia empresas e instituciones (disparada tras la covid-19) y el hecho que “la ciudadanía tiene cada vez más una imagen instrumental de la ciencia”, es decir, la ve como un medio para generar riqueza.

Muñoz cita dificultades añadidas en el caso concreto de las vacunas, víctimas de su propio éxito y de que nuestro sistema cognitivo da más importancia a la información negativa que a la positiva. "Le hemos perdido el miedo a la enfermedad", arguye,. A ello se le suma el contexto personalizado en el que vivimos: "Valoramos todo desde lo que es importante para nosotros y nada más", añade Muñoz, haciendo referencia a una falta de conciencia sobre el beneficio común.

La inmunización se mantiene alta en España

Pero mientras las reticencias aumentan, las tasas de vacunación infantil se mantienen estables. En 2023 la cobertura vacunal mostraba niveles similares a los de antes de la pandemia, con coberturas en torno al 98% en las pautas básicas, y los datos provisionales de 2024 sugieren un escenario similar, según el Ministerio de Sanidad .

“Es muy diferente ser consciente de que si tú no te pones una vacuna te puede pasar algo, que tener un hijo y pensar que si no se la pones y coge la enfermedad, la responsabilidad es tuya”, defiende Valentí Pineda, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP). “Las actitudes no siempre se corresponden con las acciones”, coincide van den Eynde, “pero puede ser que esto se acabe terminando si sigue proliferando esta manera de pensar”.