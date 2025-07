Baloncesto, un "escape mental" para los presos de las cárceles

"Cada martes cuando acabamos digo: 'Ahora salgo de la cárcel'. Y aún hay alguien que se queda un poco descolocado. '¿Cómo que sales de la cárcel? ¿Por qué estás en la cárcel?'", cuenta Santa Carrasco entre risas. Es la entrenadora en el centro penitenciario de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada, Manresa) del proyecto 'Bàsquet a les presons'. Es una iniciativa nueva de la Fundació del Bàsquet Català y la Federació Catalana de Basquetbol en colaboración con el Departament de Justícia que busca "fomentar la integración social, la cooperación y la mejora del bienestar físico y emocional para contribuir a crear un entorno penitenciario más positivo".

El baloncesto entró en las cárceles catalanas en la década de los 80 con la voluntad de aprovechar el potencial y los valores del deporte para la reinserción social. "Hace que las cosas parezcan diferentes", decía un preso en una entrevista. "Cada partido es una reivindicación", decía otro preso en otra entrevista. En noviembre, La Model (Barcelona), ahora un centro cultural, antes el kilómetro cero de la introducción del baloncesto en los centros penitenciarios de Catalunya, acogió una jornada para conmemorar los 40 años de este proceso y "para poner en valor el gran papel que tuvo el baloncesto como herramienta de salud e integración", explicaron desde la federación. Se jugó un amistoso entre el Club de Bàsquet Llibertat, un conjunto formado por doce presos de diferentes cárceles, y un equipo externo.

Esa jornada plantó la semilla del proyecto 'Bàsquet a les presons'. Arrancó el mes de marzo y ahora ya se realiza en siete centros, con un centenar de internos que hacen un entrenamiento a la semana: Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires), Lledoners, Mas d'Enric (Tarragona), Ponent (Lleida), Puig de les Basses (Figueres), Quatre Camins (Granollers) y Wad Ras (Barcelona).

Los datos del Departament de Justícia apuntan a que el deporte ejerce como calmante: más del 90% de internos que hacen actividad física no crean conflictos. La valoración de estos primeros meses es muy positiva y el objetivo es organizar un torneo entre centros al final del curso que viene, para mantener viva la llama de la motivación a través del competir. Hace un mes Lledoners acogió un amistoso entre el equipo del centro y un conjunto externo para corroborar que se puede jugar contra rivales de fuera.

Entrenar en una cárcel

Carrasco explica que cuando recibió la llamada para entrenar al equipo de Lledoners no sintió miedo. Sintió tanta ilusión que movió todo su horario para hacer un hueco. El baloncesto es su vida: nació en 1986 y ha sido jugadora treinta años y ya suma casi 25 como entrenadora. "Es mi pasión y poder hacerlo llegar a todo el mundo y a todas partes me motivó muchísimo", afirma.

Cuando lo explicó en casa, sus padres cambiaron la cara: "¿Cómo que vas a entrenar en la cárcel? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay?". Hay gente que siempre le pregunta cómo va la cosa esperando que les cuente algún problema. Nada. Al contrario: que se siente más respetada que "fuera", que en otros equipos que ha entrenado. Remarca la necesidad de no acercarse a las personas con prejuicios: "Si están en la cárcel es porque han hecho algo malo, pero ya están sufriendo su castigo, su condena. Yo no soy quien para tratarles de una manera diferente o para juzgarlos porque ya han sido juzgados".

La entrenadora Santa Carrasco pitando un partidillo de baloncesto entre presos de la cárcel de Lledoners. / .

Emana felicidad cuando habla de los jugadores. De la ilusión que transmiten a través del baloncesto, "una vía de escape mental" para los presos. Empezaron con diez jugadores. Ya son 20 e incluso hay lista de espera. Antes de cada sesión se saludan, se chocan las manos y hacen un grito común: son de diferentes módulos y se reúnen y se conocen por la pelota naranja. Una semana no pudo ir porque estaba enferma y le preguntaron si podían recuperar la sesión.

Le preguntan cómo mejorar: "Alguno me preguntó cómo podía mejorar con la izquierda y le dije que se pusiera la mano derecha en el bolsillo". Dice que hay presos que piden balones al final de los entrenos para continuar practicando el bote, el pase o el tiro después, en la celda o en el patio. Cuenta que uno se pasa el día lanzando en la canasta del patio.

Más de uno quiere buscarse un equipo para continuar jugando cuando salga de Lledoners. "Esto ya es la repera", acentúa Carrasco. Es el caso de Jeffry, uno de los presos. Admite que no se le da muy bien, "pero estoy mejorando". Juega de base y alero. Enfatiza que en la pista no piensa en los problemas: solo en disfrutar y en "socializar" con los compañeros. "El baloncesto me ayuda a olvidarme de todas las cosas y me hace estar feliz", afirma. "Se me olvida que estoy preso y me ayuda a sentirme bien y a estar más activo y tener más ánimo", añade. "He mejorado físicamente porque no me canso y a nivel mental porque te despeja la mente y no me agobio", subraya.

Jorge, otro interno, habla en el mismo sentido. Juega de pívot y reconoce que le gusta más anotar que pasar. "Me gustaba más antes, cuando era pequeño. Tenía más ilusión", asiente abriendo el tarro de la nostalgia. "Me da la libertad de poder salir del módulo y no pensar en la condena", dice. Es entrar "en una burbuja" y salir y "desconectar de la cárcel". "Es un estado de diversión y libertad. Entro en un estado donde no pienso en nada". Cuando juega a baloncesto se siente libre.