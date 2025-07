Notas de corte 2025 en Catalunya: Bajan las notas para acceder a los estudios de Educación y Periodismo

¿Ha llegado la crisis en la vocación docente a las facultades de Educación? Tras años de debate enrarecido entre los docentes en activo, cartas virales de maestros que deciden tirar la toalla y un prestigio social de la profesión docente bastante tocado, llama la atención observar en la lista de notas de corte para el acceso a la universidad en Catalunya publicadas este viernes la bajada en las notas para acceder a grados de Educación en Barcelona. El grado de Educación Primaria en la Universitat de Barcelona (UB) baja medio punto respecto al año pasado, de 9,442 a 8,938. Y el mismo grado en la UAB lo hace más de un punto: de 10,157 en 2024 a 8,960 este año (menos 1,197 puntos).

El doble grado de Infantil y Primaria baja también tanto en la UAB como en la UB. En la UAB baja más de medio punto, de 11,260 a 10,692, y en la UB 0,633, de 11,343 a 10,722. Y, aunque menos, desciende también la nota de corte para acceder al grado de Educación Primaria en inglés en la UAB (de 8,610 a 8,319).

A esta radiografía hay que sumarle otra foto, no mucho más optimista para el futuro de la escuela catalana: más del 40% de los aspirantes a estudiar grados de Educación en Catalunya suspendieron la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Aptitud Personal (PAP) realizadas en mayo, cuya calificación "apto" es necesaria para acceder a un grado universitario en Educación Infantil o Primaria en las universidades públicas catalanas. En concreto, según informó la Conselleria de Recerca Universitats a finales de abril, superaron las PAP solo el 58,07 % del alumnado (en 2024 fue el 56,94 %). Así, del total de 4.739 estudiantes que han realizado la prueba (de los 5.053 que se matricularon inicialmente), 2.752 han obtenido finalmente la calificación de "apto". 1.987 deberán volver a intentarlo.

¿Estudiar Periodismo ha dejado de ser sexi?

Pese a que siguen siendo unos estudios muy demandados, ergo, con unas notas de corte alta, el Periodismo ha dejado de ser lo que era (como mínimo en lo que a notas de corte se refiere). Las notas de corte de este año -10,423 en la UPF y 10,782 en la UAB- confirman la tendencia a la baja experimentada en los últimos cinco años. La bajada no ha sido brusca, pero sí constante, año a año. En la UAB la nota de corte pasó de 10,782 en 2021 a 10,622 en el 2022, 10,498 en el 2023 a 9,718 el año pasado y 9,36 este. El mismo camino que se ha seguido en el UPF, que pasó de 11,654 en el 2021 a 10,866 el año pasado y 10,423 este año (pese a que sigue siendo la facultad con una nota más alta en este grado).

Y se trata de un fenómeno global, no solo catalán (en Madrid la tendencia es la misma). Los motivos son diversos. Destaca la diversidad y la especialización en la oferta para estudiar comunicación. Nuevos grados, más especialidades, nuevos grados de Formación Profesional... La nueva sede de la Escola de Mitjans Audivisuals (EMAV), en Can Batlló, en Barcelona, es un ejemplo de centros de referencia y especialización en FP.

Carlos Elías, catedrático de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid -donde en los últimos años se ha registrado la misma tendencia- confirma que estudiar el grado de Periodismo "ya no está tan de moda". El profesor lo achaca a la polarización política y a un ambiente en que está muy extendida la idea de que "el periodista está vendido", además del hecho de que "el modelo periodístico que tenemos da lugar a que los sueldos no sean tan atractivos y eso lo valoran los alumnos", añade el profesor, a quien le preocupa que "la gente más brillante no quiera ser periodista" en un momento en el que "hay mucha gente empeñada en machacar la profesión periodística, que consiste en buscar la verdad y hacerla pública".

Elías insiste en la idea de que lo que hace falta para garantizar una democracia es el periodismo y subraya que "el periodismo es una profesión de mucho futuro". "La Inteligencia Artificial va a impactar mucho en la ficción; la IA te puede escribir una ficción, pero no puede destapar una noticia. Los periodistas somos limpiadores de ventanas; limpiamos las ventanas sucias para que la gente pueda ver lo que hay detrás del poder", zanja el profesor, quien siempre les dice a sus alumnos que el primer periodista de la historia fue Sócrates, porque hacía preguntas incómodas.