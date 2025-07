La UB aparece con pancartas en contra de CREA, el grupo señalado por los presuntos abusos del catedrático Flecha

“Adoctrinar no es enseñar. CREA, fuera de las aulas”. Este es uno de los mensajes de las pancartas esparcidas esta mañana en uno de los campus de la Universitat de Barcelona (UB). Concretamente, en el de la Facultat d’Economia i Empresa, a la que pertenece el departamento de Sociología, dirigido por la profesora Marta Soler, máxima responsable de CREA, grupo de investigación señalado por los presuntos abusos cometidos por el catedrático emérito Ramón Flecha.

Uno de los carteles que inundan la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, esta mañana / Ferran Nadeu / EPC

El miércoles por la tarde, en mitad de la tormenta desatada hace una semana tras hacerse pública la acusación, la también catedrática Marta Soler recibió de manos de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, un galardón Serra Húnter en la categoría de trayectoria de excelencia, una convocatoria a la que ningún representante institucional de la UB quiso asistir dada la gravedad de las informaciones periodísticas que han revelado el caso. Son galardones que se deciden con muchos meses de antelación para reconocer a destacados profesores y investigadores de las siete universidades públicas catalanas. En esta ocasión, fueron 36 los premiados.

Ninguno de los docentes reconocidos por la Generalitat está en el ojo del huracán como Soler, que, junto con el resto de investigadoras de CREA, está defendiendo a capa y espada la supuesta inocencia de Flecha y atacando en redes a las presuntas víctimas. En su opinión, las denunciantes -que, de momento, no han acudido a ningún juzgado sino que solo han hecho pública su acusación- han organizado un complot y una venganza contra el catedrático emérito por haber liderado en los campus la lucha contra la violencia machista. A pesar de que sigue utilizando el dominio ‘ub’ en su web, CREA no pertenece a la UB desde 2020.

Uno de los carteles en contra de CREA en la UB, esta mañana / Ferran Nadeu

“CREA, no nos callaremos jamás. Justicia para las víctimas”. “Las víctimas hablan, la facultad ignora. Nosotros os creemos, y tú, UB?”. “No es diálogo, es manipulación. No te creas al CREA”. Todos los mensajes -que no están firmados por ningún colectivo- son muy duros en contra del grupo y a favor de las presuntas víctimas, 14 mujeres que, de forma anónima y a través de un despacho de abogadas, dirigieron la semana pasada una carta al rector de la UB, Joan Guàrdia, narrando el presunto calvario que sufrieron décadas atrás, cuando eran estudiantes, becarias o doctorandas, a manos del que fuera su jefe, que hoy es catedrático emérito y está a punto de jubilarse. Flecha, de 73 años, ya no da clases en la universidad y abandonó la dirección de CREA en 2006 aunque ha seguido siendo su alma mater.

CREA, grupo que nació en 1991 para investigar las comunidades de aprendizaje y las fórmulas para el éxito educativo, derivó sus estudios hacia la violencia y el acoso sexista tras unos conflictos internos. La manera de trabajar de la comunidad siempre ha despertado recelos en el campus. "Cuando yo era estudiante, uno de los temas de conversación recurrente que teníamos era el parecido de CREA a una secta", recuerda un profesor que se formó en la UB.

Uno de los carteles que inundan la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, esta mañana / Ferran Nadeu / EPC

Denuncias

Contra CREA, efectivamente, hubo mucho ruido interno en el campus, pero no se concretó en nada. Las únicas dos denuncias internas que constan en los archivos de la UB son de hace 21 años y 9 años respectivamente. Quedaron archivadas por la Fiscalía por la imposibilidad de la Guardia Civil de encontrar más testimonios en contra del grupo.

Las pancartas esparcidas esta mañana en el campus demuestran que el caso ha generado un profundo malestar en el campus a raíz de hacerse público el caso. Más de 30 colectivos, entre los que hay grupos de investigación de campus de Barcelona, Madrid y Euskadi, y más de 250 profesionales universitarios, básicamente profesores, han firmado la carta de la Asamblea Feminista de la UB en la que se exige al rectorado una investigación independiente. También piden la adopción de medidas cautelares, como la suspensión de funciones de poder a todas las personas vinculadas a la jerarquía de CREA. Por ejemplo, Soler, jefa del departamento de Sociología de la UB.

Los abogados de la UB han mantenido esta semana una reunión “confidencial y segura” con las letradas que defienden a las 14 mujeres. Fuentes conocedoras del encuentro explican que las letradas salieron satisfechas tanto con el encuentro como con la disposición de la UB a proteger la identidad de las víctimas y estudiar toda la información disponible para valorar abrir -o no- una investigación. Hace días, la UB decidió que hasta que el caso no se haya resuelto, los miembros de CREA no podrán usar el edificio histórico de la universidad para celebrar, en septiembre, un congreso europeo sobre violencia machista.