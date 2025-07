Los tomates de las Islas Galápagos están evolucionando "a la inversa": este es el descubrimiento de los científicos

En el archipiélago de las Galápagos, un laboratorio natural de evolución famoso por haber inspirado las teorías de Charles Darwin, la naturaleza sigue ofreciendo sorpresas que desafían nuestras concepciones más arraigadas. En las islas occidentales, caracterizadas por sus paisajes volcánicos recientes, suelos áridos y condiciones ambientales extremas, un equipo de científicos ha realizado un descubrimiento que redefine lo que creíamos posible en el reino vegetal: ciertas poblaciones de tomates silvestres parecen estar evolucionando "a la inversa", recuperando características genéticas y bioquímicas que sus ancestros habían abandonado hace millones de años.

Tradicionalmente, se concibe la evolución como un proceso unidireccional que lleva a las especies a adaptarse, diversificarse y, generalmente, desarrollar rasgos más complejos o especializados a lo largo del tiempo. La pérdida de un rasgo adaptativo se consideraba, en la mayoría de los casos, un callejón sin salida evolutivo; una vez que una vía genética se desmantela o se desactiva, su resurrección funcional completa se creía extremadamente improbable. Sin embargo, el estudio liderado por investigadores de la Universidad de California, Riverside, y del Instituto Weizmann de Israel, publicado en la revista Nature Communications, presenta la evidencia más sólida y detallada hasta la fecha de que las plantas pueden, bajo ciertas presiones ambientales, reactivar "maquinaria" molecular ancestral de forma precisa y funcional.

Resucitando defensas químicas olvidadas

El foco de la investigación recayó en dos especies de tomates silvestres endémicas de las Galápagos: Solanum cheesmaniae y Solanum galapagense. Estas plantas son descendientes de especies de tomate originarias de América del Sur que, se cree, llegaron al archipiélago probablemente a través de semillas transportadas por aves marinas. Los científicos recolectaron y analizaron más de cincuenta muestras de estas plantas de diferentes islas, representando diversos entornos y edades geológicas del archipiélago.

Lo que descubrieron en las islas más jóvenes y volcánicamente activas, como Fernandina e Isabela, fue sorprendente. Los tomates de estas islas no solo producían los alcaloides típicos que actúan como una defensa química natural contra insectos y herbívoros (compuestos amargos que desalientan la depredación), sino que fabricaban una versión de estos alcaloides que se parecía mucho a los compuestos que se encuentran en plantas evolutivamente más distantes dentro de la familia de las solanáceas, como las berenjenas, y que no se habían observado en tomates desde sus estadios más ancestrales. En contraste, las poblaciones de tomates de las islas Galápagos orientales, geológicamente más antiguas y con entornos más estables, seguían produciendo los alcaloides "modernos" que son comunes en la mayoría de los tomates cultivados actualmente.

La clave de esta diferencia no radica en los elementos químicos de los alcaloides, que son los mismos en ambas versiones, sino en su estereoquímica: la disposición tridimensional de los átomos en la molécula. Esta sutil diferencia en la forma molecular cambia radicalmente cómo interactúa el compuesto con otros organismos. Piensen en ello como cambiar la forma de una llave; aunque los componentes sean los mismos, si la talla cambia, ya no abre la misma cerradura. En este caso, la configuración molecular "antigua" parece conferir una capacidad defensiva potencialmente diferente o más potente frente a ciertos depredadores o patógenos presentes en las condiciones extremas de las islas occidentales.

El mecanismo de la "involución" bioquímica

El gran enigma era cómo estas plantas estaban logrando revertir un proceso bioquímico que se creía fijado evolutivamente. Para desentrañarlo, el equipo de investigación se concentró en identificar la enzima clave responsable de la etapa final en el ensamblaje de estos alcaloides. El descubrimiento fue, si cabe, aún más asombroso: encontraron que bastaban tan solo cuatro cambios específicos en la secuencia de aminoácidos de esta enzima para que su función se revirtiera, volviendo a operar como lo hacía la versión ancestral de la proteína. Estos pocos "errores" o mutaciones en el gen que codifica la enzima eran suficientes para "despertar" la capacidad de sintetizar los alcaloides "prehistóricos".

Para confirmar su hipótesis, los investigadores llevaron a cabo un experimento de biología sintética: recrearon en el laboratorio los genes con estas modificaciones y los introdujeron en plantas de tabaco, que son más fáciles de manipular genéticamente. Sorprendentemente, las plantas de tabaco modificadas comenzaron a producir los mismos alcaloides antiguos que se encontraban en los tomates de Galápagos. Este experimento fue la prueba de fuego: demostró que el fenómeno observado en las Galápagos no era una simple casualidad o una mutación aleatoria sin sentido evolutivo, sino un retorno funcional y estructurado a una vía bioquímica que había permanecido "dormida" en el genoma del tomate moderno durante millones de años.

La distribución geográfica del fenómeno refuerza la idea de que las condiciones ambientales juegan un papel crucial. Las islas occidentales, con su actividad volcánica, suelos empobrecidos y condiciones meteorológicas más duras, presentan un conjunto único de presiones selectivas. En este entorno desafiante, poseer una defensa química más "agresiva" o simplemente diferente a la de las poblaciones en islas más estables podría conferir una ventaja selectiva significativa. La selección natural, en este caso, no estaría impulsando a las plantas hacia la adquisición de rasgos completamente nuevos, sino favoreciendo la reactivación de soluciones probadas que existen en el "archivo" genético de la especie.

Implicaciones más allá de las Galápagos

Este estudio va mucho más allá de ser una curiosidad botánica limitada a un remoto archipiélago. El concepto de "evolución inversa", aunque se había sugerido y observado en casos puntuales (como la aparición de estructuras vestigiales en algunas especies), rara vez se había documentado con esta precisión molecular y a esta escala en una población. Que haya ocurrido en el tomate, uno de los cultivos alimentarios más importantes a nivel global, añade una capa de relevancia práctica inesperada.

El descubrimiento desafía la visión lineal de la evolución y sugiere que los genomas de las especies modernas pueden contener una memoria evolutiva mucho más rica y funcional de lo que se pensaba. Esto tiene implicaciones significativas para la biología evolutiva, obligando a reevaluar cómo se pierden y (potencialmente) se recuperan los rasgos a lo largo del tiempo.

Además, abre nuevas y emocionantes vías en la ingeniería genética y la mejora de cultivos. Si es posible reactivar rutas bioquímicas complejas mediante la modificación de tan solo un puñado de aminoácidos en una enzima clave, esto sugiere que podríamos tener herramientas más potentes de lo que imaginábamos para diseñar plantas con propiedades mejoradas. Podríamos, en teoría, "despertar" en cultivos modernos resistencias a plagas o enfermedades que existían en sus ancestros silvestres, mejorar su valor nutricional o incluso inducir la producción de compuestos con interés farmacéutico. Sin embargo, como advierten los propios investigadores, el primer paso y el más crucial es comprender completamente los mecanismos naturales que rigen estos procesos. Aprender de la naturaleza antes de intentar imitarla.

En última instancia, los tomates de las Galápagos nos recuerdan que la historia evolutiva no es simplemente un progreso lineal, sino un intrincado baile entre la mutación aleatoria, la preservación de información genética y la presión constante del entorno. Las duras condiciones de las islas occidentales no han empujado a estos tomates a inventar algo completamente nuevo, sino a rescatar una solución eficaz de su pasado. El genoma se revela así no solo como un manual de instrucciones para el presente, sino también como una biblioteca de soluciones ancestrales, listas para ser consultadas si las circunstancias lo demandan. Este fenómeno, observado en un lugar tan icónico para la evolución, sugiere que la capacidad de revertir caminos evolutivos podría ser un mecanismo más extendido y relevante de lo que la ciencia había reconocido hasta ahora, recordándonos la profunda adaptabilidad y la resiliente memoria de la vida frente a los cambios del planeta.