La Generalitat premia por excelencia académica a la directora de CREA, el grupo de investigación salpicado por las denuncias de abusos en la UB

La semana pasada, 14 mujeres acusaron públicamente al catedrático emérito de la Universitat de Barcelona (UB) Ramón Flechade supuesta coerción sexual, abuso de poder y control emocional. Los hechos, presuntamente, tuvieron lugar hace décadas, mientras ellas eran estudiantes, becarias y doctorandas y él era su superior jerárquico en el grupo de investigación CREA, especializado en el acoso y la violencia machista. El caso ha desatado una tormenta y más de 250 profesores universitarios han pedido al rectorado de la UB una investigación interna. En mitad del vendaval, la actual directora de CREA y defensora acérrima de Flecha, Marta Soler, ha sido galardonada por la Generalitat.

El acto de reconocimiento al talento Serra Húnter –que celebra la excelencia académica y la calidad de las siete universidades públicas catalanas– tuvo lugar el miércoles por la tarde en los jardines del Palau Robert. Un total de 36 profesores e investigadores recibieron el premio de manos de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Junto a otros seis docentes de la universidades de Lleida, Rovira i Virgili, Girona, Pompeu Fabra, Autònoma de Barcelona y Politècnica de Catalunya, Marta Soler lo recibió en la categoría de trayectoria de excelencia. Dada la gravedad de las informaciones periodísticas que han destapado el caso, ningún representante institucional de la UB estuvo presente en la ceremonia.

"Rechazamos la concesión del premio porque hemos pedido a la UB que, cautelarmente, suspenda de funciones de poder a todas las personas vinculadas a la jerarquía de CREA" — Lara Longares, Asamblea Feminista de la UB

Rechazo

Lara Longares, de la Asamblea Feminista de la UB, rechaza la concesión del premio por dos motivos. Primero porque, ante la gravedad de las acusaciones, el colectivo ha pedido al rectorado que tome medidas cautelares, como la suspensión de funciones de poder a todas las personas vinculadas a la jerarquía de CREA. Soler, de hecho, es la jefa del departamento de Sociología de la UB. El segundo motivo para criticar el galardón es que la presunta excelencia académica fue conseguida en un grupo de investigación donde, según las víctimas, se ejercita "la manipulación, el sometimiento y la coerción".

Soler es doctora por Harvard (EEUU), considerada oficialmente como la mejor universidad del mundo. También es vicepresidenta de la International Sociological Association y ha sido responsable de la European Sociological Association. Según su currículum, se encuentra entre los 10 primeros investigadores del mundo en las categorías de 'social impact' y 'gender violence'. Ha publicado en revistas científicas como 'Current Sociology', 'Palgrave Comunications' o 'Nature'.

Decididos con antelación

Preguntado por este diario, el Departament de Recerca i Universitats declina hacer declaraciones al respecto y asegura que los reconocimientos se decidieron con mucha antelación. Fueron propuestos por las propias universidades dada la trayectoria académica de las personas seleccionadas, galardonadas no solo en la categoría de trayectoria de excelencia sino docencia de excelencia, investigación de excelencia, divulgación científica y transferencia de conocimiento.

La UB, mientras, recuerda a EL PERIÓDICO que los premios Serra Húnter los concede la Generalitat y que cada universidad y centro de investigación recibe un requerimiento con muchos meses de antelación para presentar una lista de profesores y profesoras que cumplan los requisitos que establece del Departament en términos de méritos. La lista va por áreas y Recerca i Universitats escoge y premia a quien considera. A raíz de las informaciones periodísticas que ponen de maniesfesto los presuntos abusos, la UB decidió no tener en el acto a ningún representante institucional dado que no resultaba pertinente.

Investigación interna

Desde que saltó el caso Flecha, Soler está en el ojo del huracán, como el resto de investigadoras de CREA. Más de 30 colectivos, entre los que hay grupos de investigación de campus de Barcelona, Madrid y Euskadi, y más de 250 profesionales universitarios, básicamente profesores, han firmado la carta de la Asamblea Feminista de la UB en la que se exige al rectorado no solo medidas cautelares sino una investigación independiente y con garantías.

Defender a Flecha

Flecha, de 73 años, ya no imparte docencia en la UB y está a punto de jubilarse. En 1991, fue uno de los fundadores de CREA cuya dirección abandonó en 2006 aunque ha seguido siendo su 'alma mater'. Las investigadoras del grupo le están arropando y defendiendo en redes desde se hizo pública la carta de las 14 mujeres en la que narraban, desde el anonimato, el presunto calvario que sufrieron en el grupo de investigación, incluidos supuestos masajes, encuentros sexuales, entrega absoluta, servilismo y sectarismo. Flecha y las integrantes de CREA achacan el caso a un complot y un acto de venganza por haber liderado, precisamente, la lucha por el feminismo y en contra del acoso sexual en los campus.

Rectorado

El rectorado de la UB, de momento, no ha movido ficha. Después de que Joan Guàrdia recibiera la carta –remitida por un despacho de abogadas– la UB publicó un comunicado interno asegurando que no podía hacer nada dado que las víctimas no han revelado su identidad, los presuntos hechos ya están prescritos y CREA no pertenece oficialmente a la universidad desde 2020. Ante la gravedad de las acusaciones, lo que sí decidió fue negar uno de sus edificios a CREA para la celebración, en septiembre, de un congreso europeo sobre violencia machista. También acordó una reunión “segura y confidencial” entre los servicios jurídicos del campus y las letradas que representan a las 14 mujeres.