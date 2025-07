Los chicos son más machistas en su discurso que en el día a día: "Mandan a compañeras a fregar platos, pero en casa lo hacen ellos"

“El feminismo de ahora es una mierda porque las feministas piensan que, como han estado oprimidas muchos años, ahora nos toca a nosotros estar oprimidos”. Esta impactante idea, recogida en el estudio 'Nois, noies i un abisme. Opinions sobre la igualtat i el feminisme', del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS)– resume un malestar generacional de unos chicos que han crecido –paradójicamente– en una sociedad legalmente igualitaria.

La investigación recoge las voces de 239 alumnos de 4º de ESO en nueve institutos de la provincia de Barcelona. Conducido por Maria Freixanet, Jana Pous y José Berna, el trabajo explora qué piensan realmente los adolescentes sobre feminismo e igualdad. La conclusión principal: aunque ellos reniegan del término, muchas de sus ideas y prácticas cotidianas coinciden con los valores feministas.

Según el estudio, chicos y chicas conforman dos mundos que conviven, pero no se comunican. A pesar de compartir aula y edad, raramente comparten confianza, vivencias o códigos emocionales. Los grupos de amistad siguen siendo, en su mayoría, del mismo género, y esa falta de conexión se traduce en discursos cada vez más alejados. Mientras los chicos se sienten cuestionados por el feminismo y lo enfrentan con cinismo o provocación, las chicas hablan desde la experiencia. La desigualdad que más les preocupa no es abstracta, sino concreta, y tiene nombre propio: la violencia sexual.

No han vivido la desigualdad

“Ellos intentar expresar el malestar que sienten con el feminismo actual con cuestiones muy políticas, muy legales. Ellas van a posiciones muy vinculadas con su experiencia cotidiana, muy vivenciales", apunta Freixanet, coordinadora de la línea de Género del ICPS.

Para ellas, la desigualdad se manifiesta en el acoso por la calle, las miradas en el metro o la inseguridad que sienten al volver solas a casa. “Hicimos un mural con nuestras experiencias. Todas habíamos sufrido acoso o agresiones”, dice una chica del estudio.

Hace 30 años, siete de cada 10 varones de 18 a 24 años apoyaban el feminismo, mientras que hoy solo lo hace el 40%

Los chicos, en cambio, sienten que el feminismo los ha convertido en los nuevos culpables, y que ahora las normas solo los restringen a ellos. Se ven como víctimas de una discriminación a la inversa. Desde esa sensación de injusticia, adoptan actitudes provocadoras: redoblan el discurso, hacen bromas machistas y se declaran abiertamente antifeministas. De hecho, hace 30 años, siete de cada 10 varones de 18 a 24 años apoyaban el feminismo, mientras que hoy apenas lo hace el 40%: en solo un año, además, el apoyo ha perdido 18 puntos. El 56% de las chicas, en cambio, se definían como feministas hace tres décadas, por un 80% hoy día.

En este intentar auscultar qué está sucediendo, los investigadores entiendes que los chavales “piensan que hay un abuso por parte de las mujeres, que las leyes las privilegian, y este discurso cala porque no comprenden la dinámica de desigualdad estructural”, explica Maria Freixanet, coordinadora de la línea de género del ICPS y autora del estudio. No la ven porque no la han vivido ni en casa ni en la escuela, y aún no han entrado en los escenarios donde esa desigualdad se hace más evidente: el mercado laboral, las tareas de cuidado y la conciliación. “En España hay más de 400 leyes que favorecen a las mujeres, y cuando hay una denuncia, una mujer tiene más peso que un hombre”, dice un chico.

"Lejana" desigualdad

A pesar del rechazo, muchos de estos chicos piden castigos más duros para los agresores sexuales. La paradoja es evidente: critican la legislación por “pasarse de la raya”, pero al mismo tiempo consideran que no se castiga lo suficiente. “Viola a una mujer y al cabo de tres días está libre”, lamentaba un chico. Otro proponía medidas ejemplares: “Si en vez de cuatro años te tienen allí 20, a lo mejor no tanta gente lo haría. Cambiaría la mentalidad”.

“En Afganistán, en los países árabes, en África sí queda mucho por hacer. Aquí no entiendo por qué se hacen todas estas manifestaciones”

Sin embargo, la figura del agresor siempre les queda lejos. No es un compañero ni un amigo: es alguien ajeno, un monstruo abstracto. Esa lejanía también se refleja en cómo entienden la desigualdad. Cuando se les pregunta por situaciones de discriminación de género, muchos miran hacia fuera: “En Afganistán, en los países árabes, en África... allí sí que queda mucho por hacer. Aquí no entiendo por qué se hacen todas estas manifestaciones”, apunta un alumno. Y aunque las investigadoras afirman que nadie expresó comentarios racistas dirigidos a compañeros de origen extranjero, sí detectaron tics racistas o islamófobos sobre todo entre los chicos. Para muchos de ellos, la desigualdad “de verdad” es la que sucede lejos, en contextos de pobreza extrema o bajo regímenes autoritarios, nunca en su entorno inmediato.

Su discurso, es cierto, es claramente neomachista, pero su día a día lo es mucho menos. “Tú puedes ser un chico de 15 años que envía a tu compañera a fregar, pero en casa friegas los platos igual que tu hermana. Y probablemente más que tu padre o tu abuelo”, afirma Freixanet. Según ella, podría tratarse de una generación más machista en lo discursivo que en la práctica, justo lo contrario que en edades más avanzadas.

Más irreverencia que ideología

Este neomachismo, añade la investigadora, no se entiende como ideología sino como irreverencia. Lo que fue contracultural –el feminismo, la lucha por los derechos– ahora se asocia al Estado, al profesorado, a las madres. Lo irreverente, lo provocador, es dar cuerda al discurso disruptivo. “Es preocupante, pero pensamos que se puede trabajar en base a los aprendizajes igualitarios que existen de fondo”, añade.

“Cuando los chicos empatizan con lo que cuentan sus compañeras, el discurso neomachista decae porque se topa con la realidad de ellas"

El caso es que cuando se da el espacio para escuchar sin juzgar, apunta el estudio, el discurso empieza a tambalearse. En los grupos de discusión mixtos, cuando una chica expresaba miedo por volver sola a casa, el gesto generaba impacto. “Ante esta realidad cotidiana –lejos de las cuotas o las leyes–, cuando los chicos empatizan, el discurso neomachista decae porque se topa con la realidad de las chicas”, dice Freixanet.

Las chicas, por su parte, viven una paradoja: conocen bien la definición del feminismo como igualdad, pero se identifican menos con el feminismo actual. Lo perciben como algo “radicalizado”, “que ya no hace tanta falta”. Muchas adoptan incluso una posición estratégica: no se declaran feministas, no insisten en según qué reivindicaciones, para no generar conflicto con sus compañeros.

Espacios mixtos de escucha

El estudio también pone el foco en el papel de las redes sociales, donde los adolescentes consumen a diario contenidos contradictorios: vídeos en favor del consentimiento conviven con mensajes que ridiculizan el feminismo. Apenas identifican quién emite qué, y eso genera confusión, pero también una cierta distancia crítica. Aun así, la falta de espacios seguros donde compartir lo vivido debilita los vínculos, y alimenta una creciente soledad emocional. Por eso, una de las propuestas del estudio es crear espacios mixtos, sostenidos y cotidianos, donde chicos y chicas puedan escucharse. También con una educación que no se base en charlas puntuales, sino en un trabajo continuo, desde dentro del aula y con las personas que los adolescentes sienten como referentes.

La brecha existe, apuntan los investigadores, pero no es irreversible. Y si el machismo es, hoy por hoy, más discursivo que estructural en estas generaciones, se está a tiempo de actuar. La educación, de hecho, se revela como una auténtica palanca de cambio. Allí donde hay trabajo cotidiano, implicación del profesorado y espacios de reflexión basados en experiencias reales, el discurso neomachista se debilita. Los adolescentes, dice el estudio, no quieren sermones ni intervenciones puntuales; prefieren hablar de estos temas con sus docentes y en contextos que les resulten familiares. De hecho, varios alumnos comentaban en el informe que, si les habla una persona más parecida a ellos, les entra mejor que si viene una “feminazi” a educarles.