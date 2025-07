Los sindicatos de maestros y profesores anuncian movilizaciones para el inicio de curso 2025-2026 en Catalunya

El comité intercentros del personal laboral del Departament d'Educació i Formació Professional ha anunciado la convocatoria de movilizaciones para el próximo mes de septiembre coincidiendo con el inicio del curso 2025-2026 tras considerar que están bloqueadas las negociaciones para conseguir mejoras salariales y un nuevo convenio. Una treintena de representantes de los sindicatos que integran el comité intercentros del personal laboral (CCOO, UGT, USTEC-STEs(IAC), Junts-SDRC y CGT) se han concentrado este miércoles ante la sede de la conselleria para denunciar el bloqueo de las negociaciones y anunciar las protestas.

Este colectivo de trabajadores engloba al Personal de Atención Educativa (PAE), al personal de las guarderías y a personal laboral docente (profesorado de religión, centros integrados y docentes de Formación Profesional), en total entre 6.000 y 7.000 personas.

Según han indicado los representantes sindicales de este colectivo tras salir de una reunión con el Departament que no ha servido para desbloquear las negociaciones, el plan estratégico pactado con conselleria que prevé mejoras salariales en todas las categorías del personal laboral, no se está cumpliendo.

Por esta razón, si en la próxima reunión prevista para principios de septiembre no hay avances, el comité intercentros ya ha anunciado que convocará "movilizaciones" tras el inicio del curso 2025-26.

Entre los actos de protesta que tienen sobre la mesa los representantes sindicales, figura la posibilidad de convocar una huelga, han explicado este mediodía después de leer un comunicado.

Las principales reivindicaciones son una mejora salarial para todas las categorías, un incremento de plantilla estable -no quieren ni programas de empleo temporal ni servicios externalizados-, asegurar la salud laboral de los trabajadores, y establecer una ratio adecuada de personal para garantizar una atención de calidad al alumnado.

Mejoras reales a corto plazo

Según se indica en el comunicado, el personal laboral de la conselleria "arrastra desde hace años negociaciones que no dan fruto" y exige que las negociaciones "conduzcan a mejoras reales a corto plazo", porque "no puede seguir en esta situación de precariedad". Según los representantes sindicales, "tras la dimisión de la directora de Servicios" por motivos personales, no ha habido un relevo de este cargo "y ante la inacción de la actual dirección general de Profesorado y Personal de Centros Públicos, el proceso negociador está bloqueado".

Por ello, han anunciado que "sin cambios reales, todas las organizaciones sindicales del comité intercentros iniciaremos un período de movilizaciones conjuntas a partir del inicio del próximo curso 2025-26 que no pararemos hasta que tengamos unas condiciones laborales dignas".