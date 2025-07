Madrid invertirá 30,5 millones en becas para alumnos de FP

La Comunidad de Madrid ha aprobado invertir 30,5 millones de euros en las becas de Formación Profesional dirigidas a alumnos de grado medio y Superior para el curso escolar 2025-26, con un programa que priorizará en su concesión a los de familias con menos recursos económicos.

En grado superior la cuantía que recibirán los becados en el primer curso oscilará entre los 2.500 y los 3.250 euros anuales, mientras que para el segundo y tercer curso estará entre los 1.925 y los 2.525 euros.

Por su parte, los alumnos de grado medio optarán a una ayuda para todo el año de entre 1.659 y 2.765 euros también según su renta.

Además, los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción e Ingreso Mínimo Vital recibirán 3.500 euros en primero y 2.800 en segundo y tercer curso del grado superior; mientras que si estudian uno medio la cuantía será de 3.000 euros anuales.

Así se ha anunciado en la rueda de prensa posterior la Consejo de Gobierno de este mañana, donde se ha acordado que el plazo de solicitud para las becas de FP se abra en los próximos días, tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

También han mencionado que este año la consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha unificado las becas de los grados medios y superiores, que se tramitarán por primera vez en un único procedimiento adaptado a la nueva normativa.

Podrán beneficiarse de las ayudas los estudiantes de Formación Profesional de todo el sistema educativo español, en centros privados autorizados de la Comunidad de Madrid en las modalidades presencial, semipresencial y virtual.

Los requisitos para obtenerlas son, entre otros, estar matriculado o tener reserva de plaza del curso completo 2025/26, no ser alumno repetidor del curso para el que se solicita la beca, no superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913 euros y ser residente en la región.

Por otro lado, se introduce como novedad la posibilidad de prorrogar la ayuda que se obtenga en la actual convocatoria para los cursos 2026/27 y siguientes, siempre que el beneficiario mantenga las circunstancias por las que se le conceda este año y lo solicite.

Más inversión

Por otro lado, en el Consejo de Gobierno se ha aprobado incrementar hasta un 50% la financiación del salario de los investigadores que se beneficien de la nueva convocatoria de las ayudas César Nombela para la atracción del talento.

Para ello, se ha aprobado una inversión de 22 millones de euros, 1,2 millones más que en el pasado ejercicio, para dotar estas ayudas que incorporarán entre 2025 y 2029 a hasta 45 investigadores doctores que hayan desarrollado su carrera fuera de España, parcial o totalmente.

Los beneficiarios de estas ayudas propias son las universidades públicas o privadas, organismos y centros públicos de investigación, fundaciones IMDEA, otras fundaciones dedicadas a la I+D y entidades e instituciones sanitarias.

Esta iniciativa, que parte de la consejería de Educación, Ciencia y Universidades, permite financiar tanto los gastos de contratación como las actividades de I+D a desarrollar en los centros a los que se incorporen los investigadores durante cinco años.

Además, esta convocatoria introduce como novedad que el Gobierno regional cubre el coste total del salario de los beneficiarios, que hasta ahora cofinanciaban los centros, para facilitar que también puedan llegar a las instituciones con menor capacidad económica.

Los criterios para valorar a los candidatos serán, entre otros, la trayectoria científico-técnica, su participación en acciones internacionales y liderazgo, el interés de los trabajos de I+D a realizar o su viabilidad económica. La convocatoria de ayudas César Nombela 2024 permitió la contratación de 53 investigadores.