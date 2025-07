La letra pequeña de las ayudas privadas de la dana: "Ahora tengo que pagar 20.000 € en impuestos"

Cuando la riada arrasó con todo a su paso, también lo hizo con el horno pastelería Selvi y con los ahorros de Rafa Hoyo. Lo primero que vio este vecino de Aldaia cuando pudo entrar en su local tras el 29 de octubre fue el barro que lo inundaba todo. Y luego un contenedor de reciclaje de vidrio atravesado en medio de las instalaciones, sillas de terraza que habían roto los cristales y campaban a sus anchas, vidrios rotos, palets de madera, taburetes. Lo siguiente que vio fue que toda su maquinaria estaba destrozada. Hoyo, que también es portavoz de la Asociación de Afectados por la Dana de Aldaia, no dejó piedra sin remover a la hora de buscar recursos para su negocio y consiguió reunir 100.000 euros para reparar o sustituir su maquinaria y adecentar el local. Ahora, a dos meses de la apertura, acaba de descubrir que todas las ayudas no públicas que ha recibido tributan: “Ahora tengo que pagar 20.000 euros en impuestos, y ya he invertido ese dinero”.

Fue a la hora de hacer la declaración del impuesto de sociedades cuando se dio cuenta de que toda la financiación para hacer frente a los efectos de la dana que había recibido de manos privadas tenía una carga fiscal de entre el 21 y el 23%. Obviamente, se trata de financiación no ordinaria, sino que tiene un carácter excepcional y ligado a la emergencia, pero cuenta como ingresos a la hora de calcular el impuesto de sociedades o el IRPF, como lo harían beneficios ordinarios de las empresas o autónomos.

“Hemos tenido que actuar a ciegas”

El propietario de este horno, situado en la calle de la Iglesia de Aldaia, se movilizó para obtener los recursos necesarios. En concreto, recibió ayudas privadas de Juan Roig, de la Fundación José Andrés y de un crowdfunding de particulares que puso en marcha en la plataforma GoFundMe y con el que recaudó alrededor de 20.000 euros. Asegura que solo las ayudas que ha recibido del Gobierno central están exentas de la tributación, además de las del empresario Juan Roig y Mercadona, cuya tributación pagó el propio empresario para que lo que llegara a los afectados fuera ya libre de cargas.

Imagen del exterior de la pastelería Selvi de Aldaia tras la dana / Rafa Hoyo

“Hace cuatro días que nos hemos enterado que las ayudas de la Generalitat no tributan, pero no lo sabíamos, y muchos vecinos y autónomos de la zona hemos actuado a ciegas, ante la falta de información que ha habido”, ha denunciado Hoyo. Con el dinero recibido, ha pagado nuevas máquinas amasadoras y nuevos hornos, de los que ha hecho un desembolso importante también en concepto de IVA. Pero el principal problema es que los 20.000 euros de tributación que le exige ahora Hacienda ya han sido invertidos en el local. “Ahora la Generalitat dará más ayudas, pero ¿qué hago ahora, si yo ese dinero ya no lo tengo?”, se pregunta. Falta, además, un tiempo para que la actividad de la pastelería pueda facilitar que se recupere la inversión. “Calculamos que no podremos reabrir hasta dentro de dos meses”, lamenta.

El 1% del precio de las reformas

También en Aldaia, la casa de Carmen García fue completamente arrasada. “Me llegó el agua a 1,60 metros de altura”, rememora. El edificio, de dos plantas y en cuyo piso superior había un trastero, ha sufrido daños estructurales de tal envergadura que Carmen lleva meses en casa de unos vecinos, porque ve en riesgo la estabilidad de la estructura. Pero se ha encontrado un nuevo impedimento, además del barro, los socavones y los muros de carga: para obtener la licencia de obras debe pagar una tasa urbanística del 1% del presupuesto de ejecución de los trabajos, una cantidad que no ha bonificado el consistorio de Aldaia para las reparaciones de viviendas o locales por la dana.

En un principio, Carmen García pretendía reformar toda la vivienda, incluyendo la estructura, pero también los interiores y muebles, y había calculado que la reforma costaría alrededor de 120.000 euros. Pero cuando el arquitecto fue a pedir la licencia al Ayuntamiento, le informó de que se le requería el pago del 1% de la totalidad de lo que costaría la obra, unos 1.200 euros, como condición para otorgar la licencia. Con esa perspectiva, ha optado por evitar en la medida de lo posible el sobrecoste: “de momento, solo haré la reforma estructural, que me costará unos 26.000 euros, y con el tiempo el resto”.

“Nos dijeron que, total, es solo el 1%, pero el Ayuntamiento no parece tener en cuenta que no estoy reformando mi casa porque quiero, sino porque ahora da pánico y no puedo vivir en ella”, denuncia. A esta dificultad añadida se suma el hecho de que el valor catastral de su vivienda es mucho menor que el precio por el que la compró, por lo que las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros han sido exiguas. “Mi casa tiene un valor catastral de 40.000 euros, pero ahora ninguna casa vale eso”, lamenta.

Sin embargo, Carmen García dice no haber pedido prácticamente ayudas privadas porque “imaginaba que esto no iba a salir barato”. Sí recibió ayudas de una iniciativa solidaria particular pero, como las del grupo Mercadona, venían ya limpias de cargas, porque su promotor había pagado los impuestos correspondientes. “Si no hubiera sido así, habría recibido más dinero, pero ahora tendría que devolver una parte”, indica.

Desde el Ayuntamiento de Aldaia explican que se trata de la tasa por licencia urbanística y que no se ha podido bonificar porque, a diferencia del Impuesto de Construcciones, el ICIO, “la normativa no permite discriminar entre contribuyentes afectados por la dana y quienes no lo están”.

En este sentido, explican que, si no se cobrara a los damnificados, tampoco se podría aplicar a quienes soliciten cualquier licencia por otros motivos, aunque no tengan ninguna relación con la riada, algo que no consideran justo. En cambio, el ayuntamiento de Aldaia sí que aplicó una reducción del 95% al ICIO, “ya que la ley lo permite de forma expresa” mientras que en el caso de la tasa de licencias no se contempla una bonificación selectiva.