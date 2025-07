La Generalitat ofrece 50 millones de euros en préstamos para que las residencias hagan obras

La Generalitat no puede permitirse que desaparezcan residencias o centros de día, especialmente de mayores, ni tampoco de personas con discapacidad y salud mental pero también viviendas asistidas. Cada año crece el número de personas a atender, pero la mitad de los centros públicos pueden llegar a los tres años de lista de espera, incluso superarlos. El precio del alquiler, y sobre todo los cambios de normativa, están generando el efecto contrario. El Govern, que aspira a aumentar en 6.000 plazas nuevas esta legislatura, ha impulsado una línea de crédito de 50 millones para ayudar a financiar obras de ampliación, creación o rehabilitación de los equipamientos sociales. "Ponemos los recursos públicos al servicio del bienestar colectivo, para llegar más legos, ayudar a financiar proyectos en toda Catalunya", ha expuesto la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, en la presentación de esta línea de crédito este miércoles.

Hace exactamente un año que 15.000 plazas de residencias de ancianos temían que ya no podrían acoger a más solicitantes de la ley de dependencia. Las afectadas son decenas de residencias privadas anticuadas que colaboraban con la administración cediendo algunas de sus camas para que sean pública. El cambio de normativa impulsada por el Govern Aragonés obligaba a estas residencias a aplicar la normativa sobre los centros residenciales: por ejemplo, quedaban prohibidas las habitaciones de tres personas o se debían superar los 20 metros cuadrados por cada residente. El resigo era que estas 15.000 plazas que no cumplían y no podían asumir el precio de la reforma, volvieran al mercado privado.

Finalmente la solución que ha encontrado el Govern es abrir una nueva línea de crédito de l'Institut Català de Finances con el nombre 'Equipaments Socials'. Entidades sociales, fundaciones, municipios y empresas se pueden presentar a esta convocatoria para hacer estas obras, que empezará en septiembre. Podrán pedir desde 50.000 euros hasta 5 millones. Aunque el crédito es de 50 millones, proviene de una ayuda europea que se podría ampliar hasta los 200 millones en el futuro. El interés de estos créditos puede variar entre el 1,5% y el 3%. "Es una buena noticia para todos los que se necesitan adaptar a la normativa, los que quieren construir y los que quieren innovar. Es precisamente lo que les pedimos, porque jamás encontraremos un crédito así en los bancos", señala Ignasi Freixa, director de la Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR).

El propio Freixa explica que va a pedir este crédito porque quiere ampliar su geriátrico, con lo que podría crecer con 16 plazas más para los beneficiarios de la dependencia. "Hay muchas residencias que no se pueden permitir pedir un crédito, o que directamente no se lo conceden, estamos muy contentos, es una buena notícia", sigue Freixa. "El ICF es la banca pública de promoción de Catalunya, debe ayudar a las empresas del país a hacerlas más fuertes y competitivas, y esta línea de crédito servirá para impulsar más equipamientos sociales", ha señalado la consellera d'Economia, Alícia Romero.

A nadie se le escapa que hay que ampliar la red de geriátricos, pero también de personas con discapacidad y de salud mental, por la crisis demográfica y la mayor detección. El Govern se ha comprometido a hacer 6.000 plazas a lo largo de esta legislatura, de momento, ya han logrado hacer crecer la red en 2.000 plazas nuevas.