Denunciado un subinspector de los Mossos por agredir a la responsable de una autoescuela de Girona que suspendió a su hija

La responsable de una autoescuela de la ciudad de Girona ha denunciado a un subinspector de los Mossos d'Esquadra de Figueres por haberla agredido. Según ha avanzado RAC1 y ha confirmado Diari de Girona, medio del grupo Prensa Ibérica, la agresión se produjo el martes por la tarde en plena calle de Girona, después de que la hija del policía suspendiera el examen práctico de conducir.

La víctima, Rosa, ha explicado a este diario que el hombre le dio un cabezazo, causándole un edema de 1,5 centímetros en la cabeza, como consta en el informe médico.

El agente denunciado es el jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Figueres. Desde el cuerpo policial han confirmado que la víctima ha presentado la denuncia y que el caso, como todos los que afectan a miembros del cuerpo, será investigado por Asuntos Internos.

Motivo de la agresión

Según el relato, el policía agredió a la mujer porque su hija había suspendido el examen tras meses de clases prácticas —desde septiembre— y no estaba de acuerdo con que no pudiera repetir la prueba la semana siguiente. La víctima explica que el hombre se fue acercando cada vez más mientras hablaban, la insultó, y cuando ella intentó apartarlo, le dio el cabezazo.

Los hechos ocurrieron en los alrededores de la estación de trenes de Girona sobre las siete de la tarde, después de que la hija pidiera hablar con la profesora tras suspender el examen por la mañana, ya que no entendía los motivos.

En la denuncia, y según el relato de Rosa, la joven insistía en que no entendía por qué había suspendido y creía que el examen le había salido bien. La profesora le explicó por teléfono que había cometido dos infracciones graves durante la prueba y que, por tanto, no era apta. En el encuentro en persona, la joven volvió a insistir en que no era normal haber suspendido, y entonces el padre empezó a recriminarle a la responsable.

El policía también argumentó que llevaban mucho tiempo y dinero invertido en la autoescuela y que no obtenían resultados. Rosa le explicó que no podían presentar de forma inmediata a la alumna porque hay más de 8.000 personas en lista de espera para el examen práctico en Girona.

“¿Vas a denunciar a un policía?”

Mientras le explicaba todo esto, el agente comenzó a empujarla e interrumpirla. Ella le recriminó su actitud, pero él siguió gritando y, según relata, se le acercó al oído para gritarle: “Eres una mala gestora, no sabes hacer bien tu trabajo, la culpa es toda tuya. Eres una desgraciada, una maleducada”. Ante esa situación, Rosa intentó apartarlo con un empujón, pero él volvió a encararse y le dio un fuerte cabezazo en la cabeza.

Ella le dijo que lo denunciaría, y fue entonces cuando la hija le dijo: “¿Vas a denunciar a un policía?”. Esa frase, afirma, la impulsó aún más a presentar la denuncia.

Una vez el hombre y su hija se marcharon, Rosa se acercó a una patrulla de la Policía Municipal de Girona para explicar lo ocurrido. Los agentes le recomendaron ir al CAP Güell para una revisión médica y formalizar la denuncia. Lo hizo hacia las 22:15 h del mismo martes.

Más tarde, Rosa supo que el presunto agresor era el jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Figueres, lo que aumentó aún más su indignación.

Condena de las autoescuelas

Desde la Asociación de Autoescuelas de las Comarcas de Girona, Xènia Ijsselstein ha asegurado que hechos como este son “inadmisibles”. Añade que la entidad condena rotundamente la agresión y ofrece todo su apoyo a la profesora agredida. Señala que “por desgracia, sufrimos a menudo agresiones verbales”, pero este caso “lo supera todo, al tratarse de una agresión física”. Afortunadamente, la víctima ha sufrido una contusión leve, pero “una situación así impacta y debe ser denunciada”.