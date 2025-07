¿Cómo es el avión de Volotea que succionó a una persona en Milán? Así es el Airbus A319

El reciente y trágico incidente en el aeropuerto de Milán-Bérgamo, donde una persona perdió la vida al ser absorbida por el motor de un Airbus A319 operado por la aerolínea Volotea, ha puesto de manifiesto el inherente peligro asociado a los sistemas de propulsión de las aeronaves modernas. Si bien estos motores a reacción son la fuerza impulsora que permite el transporte aéreo tal como lo conocemos, su funcionamiento genera condiciones de riesgo extremo, especialmente en tierra, si no se respetan estrictamente las zonas de seguridad y los protocolos establecidos. Comprender la magnitud de este peligro requiere adentrarse en los principios físicos que rigen la operación de estas potentes máquinas y reconocer las "zonas de prohibición" que rodean a un avión con los motores en marcha.

La naturaleza del accidente, la succión de una persona por una turbina, es un recordatorio sombrío de que incluso las operaciones rutinarias en un aeropuerto conllevan riesgos significativos. El Airbus A319 en cuestión, como muchos aviones comerciales, utiliza motores de tipo turbofan. Estos motores son maravillas de la ingeniería, diseñados para mover grandes volúmenes de aire a alta velocidad para generar el empuje necesario para el vuelo. Sin embargo, es precisamente el manejo masivo de aire lo que crea el peligro de succión. La física detrás de este fenómeno es un principio fundamental y poderoso que todo el personal que trabaja en las inmediaciones de las aeronaves debe comprender a cabalidad.

La fuerza implacable de la succión del motor

El funcionamiento de los motores a reacción, incluidos los turbofan como los del Airbus A319 de Volotea (específicamente mencionados como CFM56-5B), se basa en el ciclo Brayton. Este ciclo termodinámico se divide en varias etapas cruciales: admisión, compresión, combustión y escape. Durante la fase de admisión, el motor aspira una gran cantidad de aire a través de la entrada frontal, el área visible con el gran fan o ventilador. Este aire es luego comprimido, mezclado con combustible e incendiado en la cámara de combustión, y finalmente expulsado a gran velocidad por la tobera trasera, generando el empuje.

La clave del peligro de succión reside en la fase de admisión. Según explican manuales técnicos de la NASA, el potente flujo de aire que entra al motor crea una zona de baja presión justo delante de la entrada. Este diferencial de presión genera un efecto de arrastre o succión. La potencia de esta succión es considerable incluso cuando el motor está operando a ralentí, el modo de baja potencia que se usa habitualmente en tierra antes de iniciar el rodaje o el despegue.

La NASA indica que la succión de un motor en ralentí puede ser suficiente para atraer a un adulto en menos de tres segundos si se encuentra a menos de dos metros de distancia de la entrada. Esta fuerza de succión se intensifica drásticamente a medida que el motor aumenta su potencia, convirtiendo la zona frontal en lo que se describe, con justificada preocupación, como un verdadero "punto de no retorno". Un informe de Boeing, centrado en motores como el CFM56-5B, subraya esta capacidad, señalando que la entrada puede manejar más de 1.200 kg de aire por segundo a máxima potencia. Aunque la fuerza es menor en ralentí, sigue siendo, como advierte el documento, "suficiente para arrastrar a una persona si se incumplen las distancias de seguridad".

Las zonas de peligro: límites críticos de seguridad

Dada la potencia de la succión y el peligro asociado a la operación de los motores en tierra, las autoridades aeronáuticas a nivel internacional, como la FAA en Estados Unidos y la EASA en Europa, han establecido regulaciones estrictas que definen las "zonas de peligro" alrededor de las aeronaves con motores en marcha. Estas áreas están claramente delimitadas en las plataformas y pistas de los aeropuertos con señalizaciones, a menudo líneas rojas, que indican un perímetro de seguridad vital. La distancia de este perímetro varía según el tamaño y tipo de la aeronave.

Para un Airbus A319, el modelo implicado en el incidente de Bérgamo, la "zona de prohibición" frontal, la más crítica debido a la succión, se extiende hasta 4,5 metros desde la entrada del motor mientras este está en funcionamiento. Las zonas laterales y la parte trasera del motor también presentan riesgos (principalmente por el escape de gases calientes y el ruido), requiriendo una distancia de seguridad de al menos 3 metros. Sin embargo, el peligro no reside únicamente en la fuerza física de la succión, sino también en la forma en que esta fuerza se manifiesta. Expertos como Fred Zimmer, ingeniero de Boeing especializado en propulsión, han señalado que "el mayor riesgo no es solo la succión, sino la falta de percepción del peligro". El flujo de aire cerca de la entrada es tan rápido que una persona que se acerque demasiado no tiene tiempo para reaccionar o sentir la fuerza de arrastre de manera gradual; el efecto es casi instantáneo, un fenómeno descrito como "efecto de embudo". Los testigos del trágico suceso en Bérgamo parecen confirmar esta realidad, reportando que el hombre corrió hacia el avión y fue absorbido casi sin advertir las señales de seguridad.

Reflexiones sobre seguridad y protocolos operacionales

Si bien la investigación oficial sobre el accidente de Bérgamo aún está en curso, el suceso ha reabierto un debate crucial sobre la seguridad en las operaciones terrestres de los aeropuertos. Expertos en seguridad aérea han sugerido posibles fallos en el control perimetral o en la supervisión de las áreas de movimiento de aeronaves. Se menciona que los aeropuertos que manejan un alto volumen de vuelos de bajo costo, como Bérgamo-Orio al Serio (el tercero más transitado de Italia, con más de 15 millones de pasajeros anuales y un historial de incidentes en pista), a menudo operan con alta rotación y, potencialmente, menos personal, lo que podría incrementar el riesgo de intrusiones o descuidos en la aplicación de los protocolos.

Volotea, la aerolínea operadora del A319, ha emitido un comunicado indicando que "todos los protocolos de seguridad fueron activados" y que la aeronave "cumplía con los requisitos técnicos". No obstante, la tragedia subraya la necesidad de reforzar tanto las barreras físicas en las áreas de acceso restringido como la formación continua y rigurosa del personal de tierra en los aeropuertos, especialmente en aquellos con operaciones intensas. Datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) de 2024 son contundentes al señalar que el 78% de los accidentes en pista se atribuyen a errores humanos o deficiencias en la señalización. El accidente de Bérgamo, aunque no es el primero de su tipo (se recuerda un caso similar en El Paso, Texas, en 2006), es un recordatorio brutal de que la aviación, a pesar de sus avances tecnológicos, sigue siendo un entorno con riesgos intrínsecos y extremos en todas sus fases. La seguridad en tierra, un aspecto a menudo menos visible para el público, es tan crítica como la seguridad en vuelo. Como concluye un informe de Airbus, "Ningún avión despega seguro si antes no se protege a quienes trabajan en tierra". La lección del incidente del Airbus A319 de Volotea en Milán es clara y trágica: la complacencia o el descuido en las proximidades de un motor en marcha tienen consecuencias fatales.