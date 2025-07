Megaincendio en Paüls (Baix Ebre): "Tengo más de 80 años y un incendio así no lo había visto nunca"

La noche del lunes fue larga en los municipios del Baix Ebre afectados por el incendio de Paüls. Las llamas llegaron a la entrada de Xerta y Aldover, y los vecinos vivieron con el corazón en un puño la evolución del fuego, con el temor de que entrara en el núcleo urbano. En esta segunda localidad, el ritmo del pueblo sigue ralentizado, aún con el efecto del confinamiento decretado por Protección Civil, aunque algunos ciudadanos intentan empezar a recuperar la normalidad.

“Tengo más de 80 años y un fuego así nunca lo había visto”, relató Àngel Verge, que justo se disponía a dar de comer a los animales que tiene en una caseta en las afueras del municipio. Una vecina suya, Pilar Bonavila, reconoce que sigue “con la mochila preparada” por si las autoridades los evacuaran.

A mediodía de este martes, las llamas han arrasado casi 3.000 hectáreas y hay 18.000 personas confinadas. Los bomberos trabajan por estabilizar el fuego aunque no confían en lograrlo hasta, como mínimo, la noche. Tampoco prevén levantar los confinamientos antes. Los trabajos de los bomberos se centran ahora en evitar la propagación del flanco izquierdo para impedir que el fuego entre en el Parque Natural de Els Ports, especialmente teniendo en cuenta que a partir de las dos del mediodía se prevé un cambio en la dirección del viento hacia esa zona. Si eso ocurriera, el subdirector de Bomberos, Francesc Boya, ha reconocido que implicaría "muchas consecuencias negativas".

La alcaldesa de Aldover, Rosalia Pegueroles, ha destacado "la impotencia" de los vecinos por "no poder hacer nada" ante el avance de las llamas. El municipio, uno de los confinados por el incendio de Paüls, presenta afectación principalmente en zona forestal, aunque han tenido que evacuar a una familia de una vivienda aislada. La situación en Aldover comenzó a complicarse este lunes por la noche, una vez se intensificó el viento de mestral, con rachas de hasta 90 km/h.

“Cuando ves las llamas, quieres marcharte, por mucho que los Bomberos digan que no te debes mover”, señaló la alcaldesa, que pidió a la población seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad y no salir del municipio, a pesar de que hay "como una sensación de pánico" por la proximidad del fuego.

Tensión en Paüls

Más tensión se vive en Paüls. El municipio se ha despertado con el fuego activo y un fuerte viento que no da tregua al incendio forestal. En el pueblo se cumple estrictamente el confinamiento. Las calles están vacías y solo se mueven los miembros del ADF y los trabajadores municipales, concentrados en mantener a todos controlados y fuera de peligro, y pendientes de las órdenes y peticiones que puedan hacerles los cuerpos de extinción.

El alcalde, Enric Adell, ha señalado que preocupa cómo avanzará el fuego por el flanco derecho cuando cambie el viento. “Si no lo controlamos, esta tarde podemos vivir situaciones complicadas aquí en el municipio y en el municipio de Alfara”, ha dicho. En el pueblo no hay cobertura de telefonía y desde el ayuntamiento se emiten comunicados para recordar a la gente que no salga de casa.

A primera hora de la mañana, las calles de Paüls seguían desiertas. Los vecinos observan desde sus casas cómo las llamas han avanzado frente al pueblo, hacia el flanco derecho. El viento intenso que ha soplado toda la noche las ha empujado hacia el sureste y las ha contenido a pocos kilómetros del núcleo urbano, pero las llamas bajan por la cresta lentamente y se crean humaredas virulentas al pasar por uno de los valles.

Los servicios no funcionan hoy en el pueblo y la piscina estará cerrada por si es necesario que la utilicen los medios aéreos de extinción. Los bares y la tienda están cerrados y no se ha podido entregar el pan en el horno. Desde las nueve de la mañana, los altavoces suenan tímidamente la jota de Paüls antes de escuchar los comunicados donde se recuerda que las carreteras están cortadas, la restricción de movilidad total, y se pide a la ciudadanía que nadie intente ir a las fincas ni circular por ninguno de los caminos del término municipal.

Al no haber cobertura de teléfono móvil, los trabajadores del Ayuntamiento mantienen las oficinas abiertas para atender cualquier petición de los vecinos y también se recuerdan constantemente, a través de los comunicados, los teléfonos del Ayuntamiento (fijo y móvil).